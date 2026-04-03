    O przygotowaniach do filmu dokumentalnego o litewskich lotnikach Dariusie i Girėnasie

    Rozpoczęły się przygotowania do realizacji filmu dokumentalnego o Steponasie Dariusie i Stasysie Girėnasie, o czym opowiada nam Robert Lewandowski, producent filmu.

    Autor: Leszek Wątróbski
    Robert Lewandowski.
    Robert Lewandowski, producent filmu | Fot. Leszek Wątróbski

    — Film jest poświęcony historii litewskich lotników, którzy zginęli w katastrofie samolotu „Lituanica” w 1933 r. Opowie o dramatycznym locie przez Atlantyk oraz o jego znaczeniu dla Litwy, Polski i Stanów Zjednoczonych — zaczyna producent.

    Ważny symbol litewskiej historii lotnictwa

    17 lipca 1933 r. w okolicach Pszczelnika zginęli Steponas Darius i Stasys Girėnas, którzy wystartowali z Nowego Jorku i bez międzylądowań przelecieli Atlantyk. Ich celem było Kowno, oddalone o zaledwie 650 km od miejsca katastrofy. Wydarzenie to stało się jednym z najważniejszych symboli litewskiej historii lotnictwa i narodowych aspiracji.

    — Film, realizowany w formule documentary creative, połączy klasyczny dokument z elementami fabularnymi oraz nowoczesną animacją 3D. Twórcy planują wykorzystać animacje do rekonstrukcji lotu, pracy samolotu oraz kluczowych momentów wyprawy, a także archiwalne materiały filmowe i fotograficzne — mówi Robert Lewandowski.

    Pszczelnik, miejsce, w którym zginęli litewscy piloci. Wspólne zdjęcie z rocznic obchodów ich śmierci | Fot. Leszek Wątróbski

    Zdjęcia w Pszczelniku, Wilnie, Kownie i USA

    Jak informuje producent, projekt znajduje się obecnie na etapie developmentu.

    — Gotowy jest już roboczy scenariusz oraz kompletowany jest międzynarodowy zespół twórców, w tym reżyser animacji z zespołem animacyjnym oraz kompozytor muzyki. Równolegle prowadzone są rozmowy o partnerstwach instytucjonalnych i patronatach, zarówno w Polsce, na Litwie jak i w USA — mówi Lewandowski.

    Pierwszym krokiem produkcyjnym będzie realizacja zdjęć dokumentacyjnych w kluczowych miejscach: w Pszczelniku, gdzie doszło do katastrofy, a także w Wilnie, Kownie, Chicago oraz Nowym Jorku — w środowiskach litewskiej diaspory.

    — Film ma podkreślić międzynarodowy wymiar historii „Lituaniki” łączącej trzy narody oraz przypomnieć znaczenie lotu dla tożsamości i pamięci historycznej. Ważnym elementem narracji będą również współczesne formy upamiętnienia katastrofy, w tym uroczystości rocznicowe z udziałem najwyższych władz Polski i Litwy — reasumuje producent filmu.

