Odbył się Egzamin z Konstytucji RL. Edycja „podwójnego jubileuszu”

W dn. 22 października Kancelaria Prezydenta Republiki Litewskiej zaprosiła wszystkich do udziału w jubileuszowym 20. Egzaminie z Konstytucji. Tegoroczna edycja poświęcona jest też 100. rocznicy urodzin prezydenta Valdasa Adamkusa, patrona pierwszego egzaminu z Konstytucji. Były prezydent będzie obchodził swoje 100-lecie na początku listopada, a więc już za dwa tygodnie.

Szeroka gama uczestników

Inicjatywa co roku gromadzi tysiące osób — od uczniów po seniorów z Litwy i całego świata, pragnących lepiej poznać najważniejszy dokument prawny państwa litewskiego, sprawdzić swoją wiedzę na temat Konstytucji oraz przypomnieć sobie, co oznacza bycie obywatelem w państwie prawa.

„Egzamin z Konstytucji odbędzie się w tym roku już po raz dwudziesty. Świadczy to o dojrzałości naszego społeczeństwa obywatelskiego i niegasnącej chęci zgłębiania postanowień ustawy zasadniczej kraju. Budowa silnego państwa prawa opartego na zasadach demokracji nie byłaby możliwa bez obywateli naszego kraju znających Konstytucję. Egzamin z Konstytucji to doskonała okazja do jeszcze głębszego poznania tej wiedzy. Dlatego zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w nim i wykorzystania zdobytej wiedzy do budowania takiej Litwy, w której każdy z nas czułby się bezpieczny, szanowany i potrzebny” — mówił przed egzaminem patron inicjatywy, prezydent Gitanas Nausėda.

Do udziału zachęcało także Ministerstwo Sprawiedliwości z minister Ritą Tamašunienė na czele. Uważa ona, jak czytamy w komunikacie, że inicjatywa ta stanowi doskonałą okazję do świętowania Dnia Konstytucji, ponieważ pielęgnując wartości konstytucyjne, wspólnie budujemy silniejsze i bardziej odporne społeczeństwo.

Przygotowania do egzaminu można było rozpocząć samemu. Na stronie internetowej egzaminu dostępny był wirtualny symulator, w którym zamieszczono zadania z egzaminu z ubiegłego roku, pozwalające każdemu sprawdzić swoją wiedzę.

Godzinny egzamin

Egzamin odbywał się 22 października w godzinach od 8:00 do 15:00 na stronie internetowej www.konstitucijosegzaminas.lt. Zadania egzaminacyjne obejmowały pytania zamknięte oraz jedno pytanie otwarte, a na ich rozwiązanie przewidziano 60 minut.

W tym roku nagrodzeni zostaną: osoba najlepiej znająca Konstytucję, uczeń (w podziale na klasy), obywatel Litwy mieszkający za granicą, osoba studiująca prawo lub posiadająca wykształcenie prawnicze, najstarszy uczestnik oraz najbardziej aktywna szkoła.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody: tablety, słuchawki bezprzewodowe, czytniki e-booków, smartwatche, powerbanki, a także specjalna nagroda ustanowiona przez patrona projektu, prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdę. Zwycięzcy egzaminu zostaną uhonorowani podczas uroczystej ceremonii w Pałacu Prezydenckim.

W komisji znane nazwiska

Tegoroczny egzamin oceni kompetentna komisja, której przewodniczy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stasys Šedbaras. Członkowie komisji to: dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego Vigita Vėbraitė; dziekan Szkoły Prawa Uniwersytetu im. Michała Römera Edita Žiobienė; dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego Tomas Berkmanas; główny doradca rezydenta RL, kierownik grupy ds. prawa Andrius Kabišaitis; nauczyciel historii w Gimnazjum im. Witolda Wielkiego w Wilnie Tomas Vaitkūnas.

W ciągu dwóch dekad w egzaminie wzięło udział łącznie około 500 tys. osób. Egzamin z Konstytucji zorganizowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Patronem inicjatywy jest prezydent RL Gitanas Nausėda. Partnerem informacyjnym jest LRT.