Co podrożało najbardziej?

Według danych Państwowej Agencji Danych inflacja roczna w październiku, w porównaniu z październikiem 2025 r., wyniosła 6,7 proc. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc., natomiast średnia inflacja roczna z ostatnich 12 miesięcy osiągnęła 5,1 proc.

Największy miesięczny wzrost cen dotyczył odzieży i obuwia, które podrożały o 3,1 proc. Za wyposażenie mieszkań, sprzęt gospodarstwa domowego i usługi związane z utrzymaniem domu trzeba było zapłacić o 2,4 proc. więcej.

Transport podrożał o 0,9 proc. Największy wpływ na ten wzrost miały ceny paliw do innych środków transportu osobowego, które zwiększyły się o 9,3 proc., usług taksówkarskich — o 6,8 proc., oraz opon — o 3 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w ciągu miesiąca o 0,2 proc. Jednocześnie spadły ceny niektórych produktów spożywczych, w tym mięsa i przetworów mięsnych, pieczywa, wypieków, masła, innych tłuszczów oraz oleju.

Tańsze wyjazdy i rekreacja

Pomimo utrzymującej się inflacji w niektórych kategoriach odnotowano spadki cen. W październiku usługi były średnio o 0,4 proc. tańsze niż we wrześniu, podczas gdy ceny towarów konsumpcyjnych wzrosły o 0,4 proc.

Największe obniżki dotyczyły rekreacji, sportu i kultury. Ceny w tej kategorii spadły o 2,5 proc. Wyjazdy wakacyjne potaniały o 9,8 proc., produkty przeznaczone dla zwierząt o 3,5 proc., a usługi kin, teatrów i sal koncertowych o 2,1 proc.

Jednocześnie wzrosły ceny usług weterynaryjnych — o 2,5 proc., sportowych — o 1,9 proc., a artykułów biurowych i materiałów rysunkowych — o 6,4 proc.

Wzrost stopy bezrobocia

Oprócz inflacji wyzwaniem dla litewskiej gospodarki pozostaje sytuacja na rynku pracy. Według danych Służby Zatrudnienia stopa bezrobocia w październiku wzrosła o 0,3 punktu procentowego i osiągnęła 8 proc.

Na dzień 1 listopada zarejestrowanych było 146,2 tys. bezrobotnych, czyli o 4,7 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie stopa bezrobocia pozostawała o 0,2 proc. niższa niż przed rokiem. Eksperci wskazują, że jesienny wzrost bezrobocia jest zjawiskiem sezonowym. W październiku zatrudnienie znalazło 18,3 tys. klientów służby, czyli o ok. 20 proc. (4,7 tys.) mniej niż we wrześniu.

W tym samym czasie 3,1 tys. pracodawców zgłosiło 13 tys. wolnych miejsc pracy. Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w przemyśle produkcyjnym (3,5 tys.), sektorze administracyjnym i usługowym (2,2 tys.), handlu (1,8 tys.) oraz budownictwie (1,7 tys.).

Najwięcej ofert zatrudnienia pojawiło się w Wilnie — 2,6 tys., Kownie 1,9 tys. oraz Kłajpedzie 900.

Sytuacja na rynku pracy pozostaje zróżnicowana regionalnie. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w rejonach ignalińskim (11,1 proc.), jezioroskim i kalwaryjskim (po 10,8 proc.), oniksztyńskim (10,6 proc.) oraz birżańskim (10 proc.).

Najniższe bezrobocie występowało w Neryndze (2,7 proc.), Birsztanach (5,4 proc.), Elektrenach (5,7 proc.) i rejonie janiskim (5,9 proc.).

Dane wskazują, że mimo sezonowego spowolnienia rynek pracy pozostaje aktywny. Jednocześnie utrzymująca się inflacja nadal wpływa na koszty utrzymania mieszkańców Litwy.

Na dzień 1 listopada zatrudnionych było 1,47 mln osób, czyli o 0,01 proc. (105) więcej niż miesiąc wcześniej. Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w edukacji, administracji publicznej i obronie, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, a także w sektorze dostaw energii elektrycznej, gazu i pary.