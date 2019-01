Trzej Królowie z orszakiem w butrymańskiej parafii

Orszak Trzech Króli, tak uroczyście odbywający się już od 10 lat w Polsce, znajduje coraz więcej naśladowców także na Wileńszczyźnie. W tym roku po raz pierwszy odbył się w butrymańskiej parafii, gdzie Trzej Królowie w poszukiwaniu stajenki wędrowali od domu do domu.

– Byliśmy w Warszawie na specjalnym szkoleniu, dotyczącym organizacji Orszaku Trzech Króli. Postanowiliśmy zrobić także u nas, na Wileńszczyźnie, podobne święto, choć może w nieco zmienionej formie tak, by pochodem Trzech Króli mogli cieszyć się mieszkańcy wsi – opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Tadeusz Romanowski, przewodniczący Wspólnoty Miłosierdzia Bożego.

Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa, jak się okazało bardzo życzliwie przyjęta przez mieszkańców.

– Połączyliśmy orszak z naszą tradycją kolędowania po domach. Wszędzie, gdzie wchodziliśmy, czekało nas bardzo gościnne przyjęcie. Widać, że ludzie bardzo czekają na taką kolędę, że jest to dla nich ważne.

Po tym, jak odwiedziliśmy dom, mieszkańcy przyłączali się do nas i dalej szliśmy razem. Wieczorem było nas już tak dużo, że nie wchodziliśmy do domów, a spotykaliśmy się z mieszkańcami na podwórkach – mówi organizator.

W orszaku wzięli także udział goście z Krakowa, Krzysztof Stanios i Przemysław Kołtuń z Instytutu im. ks. Piotra Skargi, którzy przekazali różańce dla odwiedzanych rodzin.

Organizatorzy mogli również liczyć na wsparcie proboszcza parafii w Butrymańcach, ks. Józefa Aszkiełowicza.

Widać, że w wielu domach ludzie potrzebują takiej obecności, modlitwy. Czasem gdzieś jest jakieś nieszczęście, choroba, czasem gdzieś ktoś czeka już po prostu tyko na cud. Szliśmy więc z gwiazdą, która jest takim symbolem nadziei. Widać było, że mieszkańcy tę nadzieję otrzymali. Były i łzy, i podziękowania, a wielka gościnność, jakiej doświadczaliśmy, pomaga na pewno wierzyć w Miłość, Wiarę i Nadzieję – podsumowuje Tadeusz Romanowski.

ORSZAK TRZECH KRÓLI W POLSCE

6 stycznia 2018 roku ulicami 644 miejscowości w Polsce przeszedł już dziesiąty Orszak Trzech Króli. Pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich” Trzej Królowie wędrowali do stajenki, żeby pokłonić się Dzieciątku Jezus. Wraz z nimi w drogę do Betlejem udało się ponad 1,2 mln uczestników! Papież Franciszek wspomniał o Orszaku po modlitwie Anioł Pański, a para prezydencka wzięła udział w Orszaku w Skoczowie. Orszak Trzech Króli to największe jasełka na świecie.

Fot. wmb.lt