Kresy 2021: Lepiej na żywo, ale uczniowie świetnie przygotowani

Już po raz drugi centralne eliminacje Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy” odbyły się zdalnie. „Smutne, że w taki sposób musimy realizować jubileuszową, XXX edycję, ale zaangażowanie uczestników jest najlepszym potwierdzeniem, że warto kontynuować konkurs nawet w takich warunkach” – mówi Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

W tym roku komisja konkursowa oceniała recytacje na podstawie nagrań

| Fot. Facebook „Macierz Szkolna”

Ex aequo I miejsce w krajowych eliminacjach XXX edycji „Kresów” zajęli Hubert Jakub Niewierowicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie i Aneta Baranowska ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie, w rejonie wileńskim. Litwę w Białymstoku będą reprezentować także Gabriela Nowicka z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie i Bartosz Wojciech Urbanowicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (zdobywcy ex aequo II miejsca w krajowym finale) oraz zdobywca III miejsca Emil Wołkowicki z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Niestety, podobnie jak w ubiegłym roku, laureaci z różnych krajów nie będą się mogli spotkać na żywo.

Konkurs, który uczy nie tylko recytacji

– Na żywo eliminacje na Litwie odbywały się jedynie na etapach szkolnych. Na pozostałych etapach jury oceniało uczestników na podstawie nadesłanych nagrań – wyjaśnia Krystyna Dzierżyńska.

Przedstawicielka Macierzy Szkolnej uważa, że ten sposób przeprowadzania konkursu nie może się równać z występami na żywo, ma on jednak także swoje plusy.

– „Kresy” to bardzo ważny konkurs. Dzieci zaczynają w nim uczestniczyć często w najmłodszych klasach szkoły podstawowej i doskonalą swoje umiejętności w kolejnych latach. Nie tylko z roku na rok uczą się coraz piękniej recytować, ale także coraz lepiej poznają polską literaturę, poezję. Spotkanie na żywo daje im możliwość nie tylko wystąpienia przed publicznością, ale także usłyszenia kolegów, uczenia się od nich, co motywuje do dalszej pracy – zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”. – Jeśli chodzi o pozytywne aspekty zdalnego konkursu, wydaje się, że do takich należy większa liczba finalistów niż w poprzednich latach. W porównaniu do ubiegłego roku widać również, że nagrania zostały przygotowane lepiej od strony technicznej, co pokazuje, że wszyscy wiele się nauczyli w czasie zdalnej pracy.

Wszystkim uczestnikom przyznano dyplomy i nagrody książkowe. Nagrody rzeczowe Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie zostały ufundowane dla laureatów najstarszej kategorii wiekowej, którzy będą reprezentowali Litwę w zmaganiach konkursowych w Białymstoku.

Organizatorem „Kresów” jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Zminimalizować efekt szklanego oka

Finał konkursu „Kresy”, którego gospodarzem jest Białystok, również odbędzie się na odległość.

– Robimy wszystko, co możliwe, by zachować tradycyjne elementy spotkań „kresowiaków”. Wyraża się to w kalendarzu wydarzenia – spotkania potrwają od 6 do 11 grudnia. Będą spotkania, wykłady, zajęcia warsztatowe. W środę planujemy wspólną wigilię, przypomnimy także pastorałkę, którą nagrali zeszłoroczni finaliści. W tym czasie na FB i na stronie Polonijnej Agencji Informacyjnej będą prezentowane nagrania finałowe, które wszyscy będą mogli obejrzeć. Przygotowaliśmy również spektakle Białostockiego Teatru Lalek oraz spotkania z aktorami. W sobotę odbędzie się gala finałowa. Będzie ona miała formułę spotkania online, ale nagranego wcześniej, wyreżyserowanego przez Jacka Malinowskiego, dyrektora Białostockiego Teatru Lalek. Przygotowywany jest również jubileuszowy klip, który zaprezentujemy podczas gali. Staramy się więc maksymalnie zminimalizować efekt tego szklanego oka, jakim jest ekran komputera – mówi Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Jak wyjaśniła przedstawicielka Wspólnoty Polskiej, nie ma jeszcze pełnej listy finalistów ze wszystkich krajów, gdyż dopiero w czwartek 25 listopada odbędą się eliminacje centralne na Łotwie.

– Nie robiliśmy jeszcze podsumowania, ale już dziś mogę powiedzieć, że zainteresowanie konkursem, także w tej zdalnej formie, jest bardzo duże. Bardzo ważne jest, że w ten sposób mogą w finale brać udział także uczestnicy z Białorusi – zauważa Kietlińska.

Czytaj więcej:„Kresy 2020” zdalnie. Jak poradzili sobie uczestnicy konkursu i komisja?

WYNIKI ELIMINACJI CETRALNYCH KONKURSU RECYTATORSKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA „KRESY”



I kategoria wiekowa (dzieci do 7 lat)

I miejsce – Oliwia Sieniuć ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Irena Korwiel)

II miejsce – Maja Dunowska z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Maria Dunowska)

III miejsce – Gabriela Tyszkiewicz z Gimnazjum im. ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach w rejonie solecznickim (nauczycielka Mirosława Moroz)

Wyróżnienia: Amelia Mackiewicz z Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu w rejonie trockim (nauczycielka Loreta Mackiewicz), Magda Danielė z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach w rejonie solecznickim (nauczycielka Wiesława Komoliubienė), Dominik Makarewicz z Gimnazjum w Ławaryszkach w rejonie wileńskim (nauczycielka Halina Buber-Lachowicz).

II kategoria wiekowa (dzieci od 8 do 12 lat)

I miejsce – Kornelia Rynkiewicz z Wileńskiej Szkoły Lazdynai (nauczycielka Beata Kamińska)

II miejsce – Jan Benedykt Józef Rudnicki z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Barbara Zinkiewicz)

II miejsce – Maja Własowa z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Bogusława Lialkienė)

III miejsce – Gerda Szluińska z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu (nauczycielka Anna Bartoszko).

Wyróżnienia: Justyna Rudzianiec z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Alicja Rosowska), Urtė Aidukaitė z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach w rejonie wileńskim (nauczycielka Lucja Podworska)

III kategoria wiekowa (młodzież od 13 do 15 lat)

I miejsce – Radosław Bużyński z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Lucyna Jaglińska)

II miejsce – Julia Celestyna Turowska z Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim (nauczycielka Wacława Iwanowska)

III miejsce – Erwin Naruniec z Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim (nauczycielka Beata Naruniec)

III miejsce – Donata Savanevičiūtė ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Alina Savanevičienė)

Wyróżnienia: Ewelina Romejko z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Łucja Minowicz), Paulina Siewruk z Progimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (nauczyciel Stanisław Stankiewicz), Sandra Ziniewicz z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach w rejonie solecznickim (nauczycielka Lilia Kutysz), Mateusz Korzeniewski z Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim (nauczycielka Diana Oberlan).

IV kategoria wiekowa (młodzież powyżej 16. roku życia)

I miejsce – Hubert Jakub Niewierowicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Teresa Król)

I miejsce – Aneta Baranowska ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim (nauczycielka Alina Savanevičienė)

II miejsce – Gabriela Nowicka z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (nauczycielka Aneta Polakiewicz)

II miejsce – Bartosz Wojciech Urbanowicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Teresa Król)

III miejsce – Emil Wołkowicki z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Regina Paszuta)

Wyróżnienia: Daniel Wołczak z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Teresa Król), Stela Małyszko z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Wiesława Gawerska-Żwirblis), Karolina Michajłowska z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach w rejonie solecznickim (nauczycielka Iwona Nowikiewicz), Gabriela Bojarin z Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim (nauczycielka Aleksandra Bojarin).