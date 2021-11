„Wileńskie do siego roku”. Rekordowa ekipa produkcyjna

W ubiegłym tygodniu zakończono zdjęcia do spektaklu noworocznego „Wileńskie do siego roku”. Jak zaznaczają organizatorzy, do przygotowania produkcji zaangażowano rekordową liczbę aktorów, muzyków i fachowców.

Piąta produkcja zrealizowana we współpracy TVP Wilno i Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie i zostanie wyemitowana już 31 grudnia 2021 roku.

| Fot. Bartosz Frątczak

Spektakl telewizyjny „Wileńskie do siego roku” w reżyserii filmowej Tomasza Karazo oraz Sławomira Gaudyna, reżysera z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie to kabaretowa podróż do czasów przedwojennego Wilna. Scenariusz na potrzeby ekranizacji przygotował Sławomir Gaudyn. Producentami są Edward Kiejzik z Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie oraz Mirosław Bieraza z TVP Wilno.

Zdjęcia zostały zakończone w ubiegły weekend i powstały w Teatrze Muzycznym „Legendos” w Wilnie.

Część utworów odgrywanych w kabarecie zachowano w oryginalne, inne zostały zaaranżowane specjalnie do tej produkcji z wykorzystaniem tekstów m.in. Juliusza Tuwima i K. I. Gałczyńskiego.

| Fot. Bartosz Frątczak

„Będzie to wspaniałe przedstawienie dla wszystkich miłośników kabaretu i dobrej przedwojennej muzyki. Na razie zapraszamy na premierowy pokaz w telewizji a już w następnym roku pokażemy spektakl na deskach teatru” — powiedział Edward Kiejzik, producent oraz dyrektor Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

| Fot. Bartosz Frątczak



Po raz pierwszy zaangażowano tak wielu specjalistów do wspólnej produkcji. W filmowej wersji spektaklu występuje, aż kilkudziesięciu aktorów oraz muzyków.

Obsada

Goldberg — Oskar Wygonowski ,

, Henio — Edward Kiejzik ,

, Lopek — Marek Pszczołowski ,

, Rapaport — Sławek Gaudyn ,

, Gieniuś — Witold Rudzianiec ,

, Żona — Katarzyna Wołejko ,

, Dodek — Czesław Sokołowski ,

, Lola — Agnieszka Rawdo ,

, Lodzia — Justyna Stankiewicz ,

, Zula — Monika Jodko ,

, Konferansjer — Łukasz Kamiński ,

, Lusia — Justyna Ragucka,

Muzyka

klawisze — Jurgita Umaraitė ,

, kontrabas — Gerard Łatkowski ,

, klarnet — Bernardas Želichovskis ,

, akordeon — Romuald Piotrowski ,

, skrzypce — Krzysztof Stankiewicz;

A także…

Grzegorz Jakowicz, Ryszard Rotkiewicz, Kinga Lewko, Lila Kiejzik, Małgorzata Wasilewska, Augustyn Karpowicz, Arnold Wołotko, Daniel Aleks Marcinkiewicz, Mirosława Naganowicz, Łucja Gornatkiewicz, Katarzyna Wołejko, Kinga Lewko, Tomasz Grablewski, Gabriela Nowicka, Dariusz i Lucja Kołpak, Justyna Ragucka–Pileckien, Edgar Krivelis, Tomasz Sokołowski, Alina Masztaler, Jolanta i Henryk Nowiccy.

Premierowa emisja spektaklu “Wileńskie do siego roku” odbędzie się już 31 grudnia 2021 roku na antenie TVP Wilno.

Na podst.: organizatorzy