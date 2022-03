W należących do archidiecezji wileńskiej dawnych budynkach klasztoru bazylianów zakwaterowano blisko 90 uchodźców wojennych z Ukrainy.

Niedzielne msze św. w kościele pw. Świętej Trójcy są odprawiane po ukraińsku o godz. 9:00 rano

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wcześniej uchodźców tymczasowo rozlokowano w hotelu „Domus Maria”. Do akcji pomocy Ukraińcom dołączyli też członkowie katolickiej organizacji Rycerze Kolumba.

Pokoje hotelowe dla uchodźców

Przez pewien czas w zespole budynków poklasztornych czynny był hotel. W związku z zaistniałą sytuacją agresji zbrojnej na Ukrainę oraz napływu coraz większej liczby uchodźców wojennych przybywających na Litwę, archidiecezja wileńska udostępniła im pokoje hotelowe. Rycerze Kolumba dbają o dostarczenie żywności, szykowanie posiłków oraz zaopatrzenie uchodźców w najbardziej niezbędne rzeczy.

Rozbrzmiewa mowa ukraińska

W budynkach pobazyliańskich obecnie coraz głośniej rozbrzmiewa mowa ukraińska. W należącej do zespołu klasztornego świątyni pw. Świętej Trójcy (Aušros Vartų 7B) przybywa coraz więcej wiernych modlących się w języku ukraińskim. Kościół pw. Świętej Trójcy od wielu lat jest nie tylko świątynią, w której modlą się zamieszkali na Litwie Ukraińcy. Jest to także swego rodzaju centrum kulturalne oraz integracyjne dla przybyszy z Ukrainy. Tu służbę pełnią ukraińscy księża, bracia z zakonu bazylianów. W ciągu wielu lat rotacyjnie przyjeżdżają z Ukrainy, żeby pomagać i służyć miejscowym parafianom. Jest to jedyny kościół greckokatolicki w kraju, gdzie modlą się wyłącznie w języku ukraińskim.

W minioną niedzielę podczas mszy św. została tu poświęcona cudowna ikona Matki Boskiej Wileńskiej. W uroczystości udział wziął biskup Arūnas Poniškaitis.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Kościół greckokatolicki

Kościół greckokatolicki lub unicki (nazwa pochodzi od unii brzeskiej) sprawuje kult w rycie bizantyńskim, jednak w pełni w zgodzie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego i podlega papieżowi. Wileńska świątynia pw. Świętej Trójcy dla grekokatolików jest bardzo symboliczna. Właśnie tu na początku XVII wieku był reformowany zakon bazylianów. Tutaj żył przewodnik duchowy zakonu, biskup i męczennik św. Jozafat. Przeprowadził gruntowne reformy, którymi zakon kieruje się do dzisiaj.

Świątynia przez wiele lat niszczała

Ze względu na kontekst historyczny w wileńskiej świątyni pw. Świętej Trójcy przez pewien czas była cerkiew prawosławna. Po II wojnie światowej świątynia była zamknięta i przez wiele lat niszczała. W czasach sowieckich służyła jako miejsce barbarzyńskich eksperymentów, m.in. sprawdzano tu moc ładunków wybuchowych.

Od 1991 r. kościół oraz część klasztoru należąca kiedyś do zakonu znowu znalazły się w rękach bazylianów. Cały czas prowadzony jest tu remont. W odnowionej kaplicy Tyszkiewiczów odprawiane są msze. Z cerkwi prawosławnej w Kownie został przywieziony ikonostas.

Kościół powoli odzyskuje swój dawny blask. Remont szaty zewnętrznej jest finansowany przez państwo litewskie. Prace restauratorsko-konserwatorskie wewnątrz świątyni odbywają się dzięki wsparciu darczyńców. Środków na remont stale brakuje. Udało się już jednak sprowadzić m.in. relikwie św. Jozafata, których można dotknąć i pomodlić się w swych intencjach.

W 2014 r. obchodzono 500-lecie kościoła pw. Świętej Trójcy. Jego fundatorem był wielki książę Konstanty Ostrogski. Był to jego dar dla miasta za zwycięstwo nad wojskiem moskiewskim pod Orszą. We wnętrzu zachował się m.in. nagrobek burmistrza Wilna, Atanazego Bragi, z 1576 r., płyta nagrobna sióstr Jeleńskich z 1758 r. z napisem polskim, zaś w kaplicy Tyszkiewiczów pozostały fragmenty grobu Barbary Tyszkiewiczowej.

Kościół powoli odzyskuje swój dawny blask

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Apel o wspólną modlitwę

— Unici z Ukrainy zapraszani są na msze św. do kościoła pw. Świętej Trójcy, z kolei msze w języku rosyjskim dla katolików obrządku łacińskiego odbywają się w kościele pw. św. Kazimierza. W obydwu kościołach niedzielne msze odprawiane są o godzinie 9:00 rano — informuje „Kurier Wileński” Živilė Peluritienė , rzeczniczka prasowa Kurii Archidiecezji wileńskiej.

Arcybiskup wileński Gintaras Grušas nawołuje do wspólnej modlitwy z całym narodem ukraińskim. „Kierujmy nasze modlitwy do Boga, módlmy się o pokój, żeby rozpoczęta przez Rosję wojna jak najszybciej się zakończyła. Wesprzyjmy ludzi, którzy dotarli na Litwę, zadbajmy o to, by jak najszybciej poczuli się godnie i bezpiecznie” — apeluje arcybiskup wileński.

Potrzebna żywność

Katolicka organizacja Rycerze Kolumba apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli, aby dołączyć do akcji pomocy uchodźcom wojennym. Za ofiarowane pieniądze są kupowane produkty żywnościowe.

Nr konta: LT077300010152951761 (Parama Ukrainos karo pabėgėlių maitinimui).

Osoby, które chcą ofiarować żywność, proszone są o kontakt telefoniczny, pod nr 8 659 46 041.