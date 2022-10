PST: „Zapraszamy widza do współtworzenia naszego spektaklu”

— Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się, by pokazać, jak pracujemy nad spektaklem. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie dla naszych widzów, ale także ubogacające dla nas — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Lila Kiejzik, dyrektor artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie i reżyserka spektaklu.

PTS w Wilnie pracuje obecnie nad dokumentalno-edukacyjnym spektaklem „Operacja Zima”.

— To nowy projekt dla nas. Prawdziwa historia, ważny etap naszych dziejów, ważny, szczególnie z perspektywy naszego regionu. Scenariusz powstał na podstawie listów i depesz, którymi zajęli się Alwida Antonina Bajor oraz Sławomir Gaudyn — wyjaśnia reżyserka.

W 1920 r. Wojsko Polskie broniło nie tylko własnych granic. W czasie operacji „Zima”, niepodległej Łotwy przed nacierającą Armią Czerwoną broniło dwukrotnie więcej Polaków niż Łotyszy. Jak to było możliwe? Do powstania polsko-łotewskiego sojuszu przeciwko bolszewikom doprowadził tajny agent — kpt. Aleksander Myszkowski. Należał on do najbliższych i do najbardziej zaufanych oficerów Józefa Piłsudskiego.

— To czwartkowe spotkanie będzie dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby widownia była nie tylko odbiorcą, ale także swego rodzaju konsultantem spektaklu. Premierę planujemy jeszcze w tym roku, nie mamy wiele czasu, ale sygnały, jakie otrzymamy od naszych widzów, potraktujemy bardzo poważnie — zapowiada Lila Kiejzik.

Jak zauważa dyrektorka, jesień, jak co roku, jest bardzo pracowitym okresem w życiu teatru.

— Już 26 października rozpocznie się VI Międzynarodowy Festiwal Monospektakli MonoWschód 2022. Mamy bardzo bogatą ofertę. Zapraszamy widzów na spektakle i recitale piosenki aktorskiej z Anglii, Litwy, Niemiec, Polski, Szkocji i Ukrainy. W tym roku odbędą się również warsztaty, rozmowy pospektaklowe oraz spotkania z artystami i twórcami. Część spektakli zaprezentujemy w Wilnie, ale odwiedzimy również Troki i Rudomino — zachęca do obecności na festiwalu dyrektorka Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie i Festiwalu MonoWschód.

W programie znajdą się m.in. spektakle teatrów z Rzeszowa, Gdyni, Szkocji, Niemiec i Ukrainy. Nie zabraknie również spektaklu Polskiego Teatru „Studio”.

— Bardzo się cieszę, że w tym roku mamy nowe teatry. W naszym festiwalu, poza stałymi gośćmi będą również artyści z Anglii, Szkocji i Niemiec. Nie zabraknie też naszych starych przyjaciół. Myślę oczywiście o Teatrze Ludowym ze Lwowa, z którym współpracujemy od dziesięcioleci, a obecnie ich przyjazd do Wilna ma szczególne znaczenie. Mam nadzieję, że nasza widownia to doceni i przyjdzie nie tylko na spektakl, ale także po to, by spotkać z się z naszymi rodakami, którzy przeżywają obecnie bardzo trudne chwile i po prostu potrzebują naszego wsparcia — komentuje Lila Kiejzik.

Jak zauważa rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego”, dzięki wsparciu sponsorów festiwalu, część wydarzeń, dwa recitale, będzie można oglądać bezpłatnie, natomiast na pozostałe bilety będą w symbolicznej cenie 5 euro.

