28. spotkanie w ramach Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie

— Występy zostały przyjęte przez publiczność bardzo ciepło, bardzo serdecznie, bardzo entuzjastycznie. Było swojsko, miło, no i tradycyjnie — dzieli się wrażeniami Anna Adamowicz, która po raz kolejny poprowadziła koncert galowy festiwalu.

Czytaj więcej: „Gdzie są Polacy, tam jest Polska” – relacja z obchodów Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie

— Nie da się przekazać w słowach tej więzi emocjonalnej, która zawiązuje się od pierwszego akordu koncertu galowego nad jeziorem Czos. Artyści to czują i dają od siebie mnóstwo pozytywnej energii — podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edward Trusewicz, autor scenariusza i reżyser przedstawienia.

Jak zapewniają organizatorzy, Festiwal Kultury Kresowej to spotkania tych, co Kresy opuścili, z tymi, co na nich trwają. To też piękne i kolorowe połączenie tradycji ze współczesnością. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia są Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział Mrągowo oraz Mrągowskie Centrum Kultury.

Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturowym i jedyną tego rodzaju propozycją w Polsce. Centralnym punktem jest koncert galowy w malowniczo położonym amfiteatrze nad jeziorem Czos, na którym prezentują się wspaniałe zespoły Kresowian. Tegoroczne występy odbyły się w pięknej scenerii żeglujących do portu docelowego w Mrągowie żaglówek z napisami „Wilno”, „Grodno”, „Lwów”.

Z Białorusi na tegoroczny koncert galowy dotarł Zespół Wokalny „Liber Cante” z Mińska i Bożena Worono z akompaniatorem (solistka urodziła się w Lidzie na Białorusi). Ukrainę reprezentował dziecięco-młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Wołyńskie Słowiki” z Łucka, jak również zespół wokalno-instrumentalny „Jurek i Przyjaciele” z Chmielnickiego oraz zespół „Wołyńskie Zabawy” z kapelą z Łucka.

Podczas koncertu galowego Litwę reprezentował Polski Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna”

| Fot. FB/Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych/Michał Kaczyński

Podczas koncertu galowego Litwę reprezentowały trzy zespoły. Polski Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna” założony w 2017 r.to zespół dwupokoleniowy, występują w nim całe rodziny (pary małżeńskie, rodzeństwa, rodzice i dzieci).W repertuarze zespołu są teksty autorskie (piosenki i wiersze) Gabriela Jana Mincewicza, utwory patriotyczne i religijne oraz folklor polski, głównie z terenów Wileńszczyzny. Główny kierownik i dyrygent zespołu — Wioletta Leonowicz, kierownik kapeli i kompozytor — Krzysztof Stankiewicz, nad choreografią czuwają Teresa Andruszkiewicz, Erwin Mieczkowski, Olga Walentynowicz.

Podczas gali zaprezentował się barwnie również inny zespół z Litwy — działający od 1995 r. Zespół Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki” z Jaszun pod kierownictwem Marii Alencynowicz. Składa się on z grupy wokalnej i trzech grup tanecznych. Ma w swoim repertuarze piosenki z Wileńszczyzny i z różnych regionów Polski. Zespół prezentuje folklor wileński, lubelski, łowicki, kurpiowski, rzeszowski. Chórmistrzem jest Natalija Godowszczikowa, kierownikiem kapeli Aleksandr Godowszczikow, choreografem Aleksandra Godowszczikowa.

Publiczność zgromadzona w Mrągowie gorąco oklaskiwała również popisy Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Zgoda”. Zespół założony w 1988 r. był wielokrotnie nagradzany na prestiżowych festiwalach i konkursach. Kierownikiem zespołu jest Henryk Kasperowicz.

Galę poprowadziła swojska para prowadzących: Anna Adamowicz i Dominik Kuziniewicz

| Fot. FB/Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych/Michał Kaczyński

Galę poprowadziła swojska para prowadzących: Anna Adamowicz i Dominik Kuziniewicz.

Dwugodzinny koncert galowy w amfiteatrze był zwieńczeniem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, w trakcie których oglądać można występy kapel, chórów oraz zespołów pieśni i tańca z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz gościnnie z Łotwy i Czech. Występom towarzyszyły wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i degustacje kresowych potraw. Na tzw. Małej Gali Kresowej, na scenie przy Mrągowskim Centrum Kultury w piątek wystąpił zespół „Melodia” pod kierownictwem Janiny Stupienko z Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Zespół ten składa się z nauczycielek, przedszkolanek oraz uczniów grających w kapeli, a ich repertuar obejmuje polskie i wileńskie piosenki ludowe, pieśni patriotyczne oraz kolędy.

W ciągu 28 lat istnienia festiwal się rozwinął, a młodzi ludzie wypełniają go nową energią

| Fot. FB/Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych/Michał Kaczyński

Festiwal w Mrągowie niezmiennie cieszy się zainteresowaniem Kresowian i nie tylko, a mimo żaru lejącego się z nieba, sympatycy nie zawiedli. Na kresowe spotkania przyjeżdżają fani z bliższych i dalszych zakątków Polski.

— Festiwal od zawsze stwarzał i nadal stwarza możliwość spotkania Polaków: z Litwy, Polski, Ukrainy czy Białorusi. Niestety, ostatnio tak się porobiło na granicach, że tej możliwości spotkania nie mamy. Wiem, że zespół „Wołyńskie Słowiki” jechał z Łucka przez 24 godziny. Całe szczęście, że dzieciaki mogły odpocząć na obozie wypoczynkowym w Łomży i przyjechały pięknie przygotowane i roztańczone. Inny zespół z Ukrainy jechał z bólem w sercu, bo przecież ciągle im tam towarzyszą wybuchy, trwa wojna. Taki festiwal jak w Mrągowie to jedyna okazja na spotkanie. Dobrze, że ten festiwal się rozwija, dobrze, że są młodzi ludzie, którzy wypełniają go nową energią — dzieli się refleksjami Anna Adamowicz.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Czytaj więcej: Anna Adamowicz: „W tym strasznym czasie trzeba podkreślić solidarność z kobietami Ukrainy”

— W przyszłym roku miałoby to zostać jeszcze bardziej „dokręcone”. Niestety, nie wypada mi zdradzać wszystkich planów przyszłorocznej edycji festiwalowej, powiem tylko, że za kilka dni ponownie wybieram się do Mrągowa, by podsumować tegoroczną odsłonę imprezy i zaprezentować koncepcję wraz z myślą przewodnią. Jeżeli organizatorzy ją zaakceptują, działamy — zapowiada Edward Trusewicz.

Czytaj więcej: Edward Trusewicz: „Ten tytuł należy do ludzi, z którymi pracowałem.”

Mimo żaru lejącego się z nieba, sympatycy nie zawiedli. Na kresowe spotkania przyjeżdżają fani z bliższych i dalszych zakątków Polski

| Fot. FB/Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych/Michał Kaczyński