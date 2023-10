Projekt Patria Nostra od 7 lat wychodzi do szkół z propozycją uatrakcyjnienia edukacji historycznej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

81 uczestników

Gimnazjum Kraszewskiego wzięło udział w konkursie regionalnym — Obszar Północ, który adresowany jest do młodzieży z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata. Organizatorzy konkursu są przekonani, że dzięki nowoczesnym technologiom przy tworzeniu filmowych prac konkursowych, kształcenie jest twórcze, rozwijające i inspirujące. W tej edycji konkursu wzięło udział 81 szkół. Warto zauważyć, że konkurs cieszy się naprawdę wielką popularnością, bo analogiczne, regionalne konkursy są jeszcze trzy, a poza tym istnieje konkurs światowy i konkurs dla szkół artystycznych.

Prace wykonane w ramach Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra to krótkie 60 sekundowe filmy i animacje prezentujące ważne wydarzenia z historii Polski, wykonane różnymi technikami. Dotyczą one wydarzeń z jednego z 52 tygodni w roku. Tematy nie są wybierane przez uczestników dowolnie, ale przydzielane im według kolejności zgłoszeń na podstawie listy ułożonej w porządku chronologicznym.

Waldemar Szełkowski jako król Stefan Batory

| Fot. Uczestnicy konkursu

Druga szabla „Kraszewskiego”

— Kiedy otrzymaliśmy temat, wydawał się on dosyć trudny. Wymagał odpowiednich strojów, dekoracji a wreszcie zamku. Najtrudniej było z tym ostatnim. Zdecydowaliśmy się na zaadaptowanie dla naszych potrzeb starego młyna w Nowej Wilejce. Wystarczyło powycinać krzaki, posprzątać; zapalone pochodnie stworzyły odpowiedni klimat i mieliśmy Wawel na miejscu — wyjaśnia nauczyciel Waldemar Szełkowski, nauczyciel historii, założyciel Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka.

W konkursie prace oceniają sami uczestnicy. Każda z drużyn ma do dyspozycji od 1 do 5 punktów, które może przyznać filmowi, który uważa za najlepszy. Co zadecydowało, że nagroda trafiła do „Kraszewskiego”?

— Być może to, że w naszym filmie są nie tylko fakty, ale także emocje. Uważam, że najciekawszy moment to widok twarzy dziewcząt po egzekucji Zborowskiego. Temat wydawał nam się więc trudny, ale ostatecznie był bardzo odpowiedni — mówi Szełkowski.

Konkurs zakończył się uroczystą Galą Finałową, podczas której laureaci otrzymali nagrody finansowe oraz replikę szabli dla swojej szkoły. Każdy uczestnik konkursu otrzymał też torbę wypełnioną nagrodami, niezależnie od zajętego miejsca. Dla „Kraszewskiego” jest to już druga szabla, którą uczniowie wywalczyli w konkursie Patria Nostra.