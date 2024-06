Najpiękniejsze święto lata: dokąd na obchody Nocy Świętojańskiej?

Dzień świętego Jana (lit. Joninės) to jedno z ulubionych świąt na Litwie: jest pełnia lata, można cieszyć się ciepłem i słońcem, w dodatku jest to dzień wolny od pracy. W Wilnie obchody Dnia Przesilenia Letniego rozpoczną się już w piątek wieczorem, 21 czerwca, w Parku Werkowskim. Będzie to jubileuszowe, 25. Święto Rosy. Rozpocznie się już o godz. 19 wieczorem i potrwa do wschodu słońca.

— Święto Rosy, nazywane inaczej świętem Kupały, jest świętem przyrody, gdy słońce osiąga na niebie swój najwyższy punkt. Po tym dniu, który jest najdłuższy w roku, po trochu dnia zaczyna ubywać. Ten dzień przesilenia letniego od pradawnych czasów był świętowany przez naszych przodków na różne sposoby — przede wszystkim palono różne ogniska. Ogień miał dodawać mocy słońcu, by świeciło nam jak najdłużej. Był to też swoisty rodzaj dziękczynienia słońcu — wyjaśnia Nijolė Balčiūnienė, pomysłodawczyni i organizatorka Święta Rosy w Werkach.

Święto Rosy w litewskiej tradycji jest wyrazem wdzięczności za dary przyrody, bujną roślinność, dojrzewające zboże, lecznicze właściwości ziół

Wyraz wdzięczności za dary przyrody

Święto Rosy w litewskiej tradycji jest też wyrazem wdzięczności za dary przyrody, bujną roślinność, dojrzewające zboże, lecznicze właściwości ziół.

— W czerwcu dbamy o zerwanie i przygotowanie leczniczych ziół, ponieważ są one w tym okresie najbardziej żywotne i mają najlepsze właściwości. Istnieje tradycja, że z dziewięciu różnych ziół panny tworzą bukiet, tzw. kupolė (lit.), a znachorki z tych bukietów przepowiadają im przyszłość. Jest to prastary zwyczaj, którego nie zabraknie również podczas zbliżającego się święta — zapowiada nasza rozmówczyni.

Goście święta będą mieli okazję zasięgnąć rady co do leczniczych właściwości ziół u znawczyń medycyny ludowej, jak również naukowczyń z Instytutu Botaniki, które opowiedzą, jakie zastosowanie mają poszczególne rośliny.

Nie zabraknie plecenia wianków, przepowiadania przyszłości za ich pomocą, skakania przez ogień. Gościom święta towarzyszyć będą litewskie zespoły folklorystyczne: Jorė, Laukis, Nalšia, Poringės, Varangė, Raskila, Griežikai. Dołączy również zespół Alna z Puńska. Wraz z nastaniem zmroku zostanie zapalone tradycyjne duże ognisko, przy którym goście będą mogli zatańczyć. Zwieńczeniem święta będzie puszczanie wianków na wodę Wilii, szukanie kwiatu paproci i koniecznie umycie twarzy poranną rosą.

— Bardzo się cieszę, że na święto przychodzi dużo młodych rodzin z małymi dziećmi, także ludzi starszych. Przybywa również dużo osób z zagranicy, którzy mogą podziwiać jedyne w swoim rodzaju litewskie tradycje — cieszy się organizatorka i pomysłodawczyni Święta Rosy.

Święto w Jaszunach

Noc Świętojańska będzie obchodzona w wielu miejscowościach na Litwie. Na wyjątkowo piękne święto jak co roku zaproszą 23 czerwca o godz. 19 Jaszuny. W parku Pałacu Balińskich wystąpią tu lokalne zespoły folklorystyczne, jak Znad Mereczanki, Gromada, Solczanie, jak również goście: zespół Wileńszczyzna, Horpyna, Loud Fish, Sisters on wire. Organizatorzy zapowiadają również pokaz ognia, pirotechniki i dyskotekę z dj Neelah.

Rudomino zaprasza

W najbliższą niedzielę, 23 czerwca, na godzinę 20:00 do wspólnego poszukiwania kwiatu paproci zaprasza również Rudomino. Dobry nastrój zapewnią wykonawcy Dj Jovani, zespół z Polski Weź nie pytaj, Enrique Santos i Patrycja Łuszczyńska, Smile TM, zespół Deja vu. Zabawa potrwa do białego rana!

