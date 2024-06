Prace w ogrodzie w lipcu

W lipcu w ogrodach kończymy podstawowe nawożenie drzew i krzewów ozdobnych, gdyż obecne dawki nawozów wystarczą im już do jesieni.

Lipcowe zbiory

Nadszedł czas zbiorów truskawek, poziomek, moreli (morele zrywamy w pełni dojrzałości, ponieważ dojrzewają nierównomiernie — zbiór przeprowadzamy kilkakrotnie) i czereśni. Nieco później można rozpocząć zbiory wiśni (jeżeli mają być przeznaczone na przetwory, można je zrywać bez szypułek, ale muszą być wtedy szybko przerobione), malin (zrywamy bez szypułek), porzeczek (zrywamy całymi gronami od razu, gdy tylko dojrzeją), agrestu (zbieramy, gdy jest wyrośnięty, ale jeszcze twardy) i borówki amerykańskiej.

W drugiej połowie lipca kończymy zbiory truskawek. Teraz bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja truskawek po zbiorach. Przede wszystkim usuwamy ściółkę i ścinamy liście na wysokości około 6 cm nad ziemią. Potem odchwaszczamy międzyrzędzia oraz podlewamy truskawki, szczególnie, gdy jest sucho i gorąco. Na glebach mało urodzajnych warto wykonać także nawożenie truskawek.

Prace w sadzie

Aby uniknąć drobnienia owoców i słabszego plonowania, warto regularnie podlewać rośliny sadownicze. Po zakończeniu zbiorów owoców wykonujemy cięcie drzew owocowych wiśni i czereśni. Czereśnie tniemy umiarkowanie (skracamy wierzchołek i prześwietlamy konary). Wiśnie natomiast tniemy intensywniej (usuwamy gałązki stare, zwisające, rosnące do środka korony i pokładające się na sobie).

U maliny, po zebraniu owoców, wycinamy pędy, które już owocowały. Pędy tegoroczne warto natomiast przywiązać do podpórek. Wycinamy również nieowocujące pędy letnie u winorośli. Pędy owocujące skracamy za 6-8 liściem powyżej owocującego grona.

W ogrodzie warzywnym

Przy ciepłej i suchej pogodzie konieczne jest odpowiednie nawadnianie upraw. Dużo wody potrzebują warzywa korzeniowe, kapustne i dyniowate, a także fasola (w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków).

Latem powinniśmy regularnie doglądać uprawiane warzywa. Nie wolno bagatelizować oznak występowania chorób i szkodników, a także niedoboru składników odżywczych w glebie.

W drugiej połowie miesiąca na późnych kapustach może występować czerń krzyżowych, czyli alternarioza. Jest to choroba grzybowa, występująca na kapuście, rzepaku i innych roślinach kapustowatych. Powinniśmy także zapobiegać zarazie ziemniaczanej na pomidorach, szczególnie, jeżeli choroba ta zaatakowała już ziemniaki. Nie zapominajmy, aby nawozić pomidory, które potrzebują dużo azotu i potasu, odpowiedzialnego za smak i trwałość owoców pomidora. Warto także usunąć zbędne pędy boczne wyrastające z kątów liści pomidorów.

W ogrodzie warzywnym nadchodzi czas wysiewu sałaty liściowej, rzodkiewki i późnych odmian czarnej rzodkwi, kalarepy, kapusty włoskiej i szpinaku. W tym miesiącu możemy jeszcze siać koper ogrodowy. Sadzimy wyhodowane z rozsady sadzonki endywii, brukselki, szpinaku i kopru włoskiego

W ogrodzie ozdobnym

Na początku lipca trzeba wykopać cebule hiacyntów, narcyzy, szachownic, śniadków i kwitnących wiosną czosnków ozdobnych. Cebule hiacyntów koniecznie wykopujmy co roku, gdyż źle znoszą letnie opady deszczu. Cebule pozostałych roślin wystarczy wykopywać co trzy lata, gdy nadmiernie się zagęszczą na rabacie. Wykopane cebule przeglądamy i wyrzucamy te porażone chorobami. Pozostałe przechowujemy, aby posadzić je jesienią.

Warto trzymać się zasady, iż lepiej podlać obficie raz w tygodniu niż co dzień powierzchownie

Podlewanie

Przy suchej i słonecznej pogodzie pamiętajmy o regularnym podlewaniu roślin. Warto trzymać się zasady, iż lepiej podlać obficie raz w tygodniu niż co dzień powierzchownie. Dzięki rzadszemu, ale obfitemu podlewaniu w glebie zgromadzi się zapas wilgoci, a rośliny będą zmuszone do głębszego zakorzeniania się. Najefektywniejsze jest podlewanie późnym popołudniem, gdyż rośliny mogą wtedy korzystać z wilgoci przez cały wieczór i noc.

Ziemię warto spulchniać za pomocą motyki, aby zapobiec powstawaniu na grządkach i rabatach głębokich pęknięć w ziemi, mogących powodować uszkodzenia korzeni roślin. Dzięki spulchnianiu, w glebie będzie dłużej utrzymywać się wilgoć po podlewaniu lub opadach deszczu.

Oczko wodne

Przy ciepłej pogodzie należy często kontrolować poziom wody w ogrodowym oczku wodnym. Jeżeli jest on zbyt niski, należy wodę uzupełnić. Jest to ważne, gdy mamy zbiornik wyłożony folią.

Odsłonięta folia szybko niszczy się pod wpływem promieni słonecznych. Poza tym płytka woda mocniej się nagrzewa, co może niekorzystnie wpływać na roślinność oczka wodnego i sprzyjać zbyt obfitemu rozwojowi glonów.

Balkon, taras, trawnik

Przy ciepłej i słonecznej pogodzie rośliny posadzone w skrzynkach wymagają codziennego podlewania. Podczas wyjątkowo upalnych dni niektóre rośliny, np. petunia, surfinia i pelargonie, należy nawadniać nawet dwa razy dziennie, wczesnym rankiem i wieczorem. Poza podlewaniem, kwiaty balkonowe potrzebują również odpowiedniego zasilenia nawozami. Zasilamy je w zależności od gatunku, co siedem lub co czternaście dni. Dobrym wyborem będzie nawóz w płynie.

Pamiętajmy o regularnym nawożeniu i wietrzeniu trawnika, co ma zahamować wzrostowi mchu i chwastów. Rośliny, takie jak: mniszki, kaczeńce, mikołajki i stokrotki, usuwamy wraz z korzeniami, aby nie wyczerpywały trawnika.

Trawnik latem trzeba regularnie kosić. Powierzchnie używane intensywnie przycinamy co tydzień, a eksploatowane słabo — co 3–4 tygodnie. W okresie lata trawnik wymaga także regularnego podlewania (od 2 do 3 razy w tygodniu) oraz nawożenia (raz w miesiącu).

Przysłowia lipcowe

Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec.

Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze; jak pogoda, większa swoboda.

Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty.

Upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe.

W lipcu upały, wrzesień doskonały.

Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje.

Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota.

Gdy Halina (1.07) łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.

Źle na Prokopa (8.07), jak zmoknie kopa.

W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar boży, a najpierwsza Małgorzata (13.07) sierp w zboże założy.

Im na Krzysztofa (25.07) większe pogody, tym zimą większe nastaną lody.

Jaki Jakub (25.07) do południa, taka zima też do grudnia.

Jaki Jakub po południu, taka zima też po grudniu.

Od świętej Hanki (26.07), chłodne wieczory i poranki.

Około dnia świętej Marty (29.07) ze żniwami już nie żarty.

Hieronim (20.07) zwykle upalnie się nosi, ale czasem wody rzek podnosi.

Z Magdaleną (22.07) nam kanikuła wschodzi, święty Bartłomiej (24.08) ją odwodzi.

Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.

Święta Anna (26.07) grzyby sieje.

Leje od Jakuba do Ignaca (31.07), stracona rolnika praca.