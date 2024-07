Poinformowało o tym w poniedziałek, 15 czerwca, Ministerstwo Środowiska, które wskazało, że objętość obumarłych i obumierających drzewostanów świerkowych z powodu strat spowodowanych przez szkodnika wynosi 25,7 tys. metrów sześciennych i przekracza próg klęski żywiołowej.

W związku z tym ministerstwo ogłosiło stan klęski żywiołowej w lasach samorządu solecznickiego, wprowadzane są specjalne środki mające na celu ochronę i likwidację skutków klęsk żywiołowych w lasach.

W czerwcu klęskę żywiołową spowodowaną przez kornika ogłoszono również w lasach samorządów Kozłowej Rudy i rejonu wileńskiego.

W przypadku klęski żywiołowej zarządcy lasów, właściciele i użytkownicy lasów muszą przeprowadzić inspekcję swoich gospodarstw leśnych w tych samorządach w ciągu 10 dni od opublikowania zawiadomienia.

Zwalczanie kornika — przez wycinkę drzew

W okresie klęski żywiołowej zarządcy lasów, właściciele i użytkownicy lasów muszą przeprowadzać ewidencję swoich drzewostanów co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie wegetacji drzew i co najmniej raz w miesiącu w pozostałych okresach.

Świerki z kornikiem należy natychmiast oznaczyć i ścinać, najlepiej we wczesnych fazach rozwoju chrząszczy — przed powstaniem poczwarek, w fazach poczwarek lub młodych chrząszczy — nie później niż do czasu lotu kolejnych młodych chrząszczy. Drzewo zaatakowane przez kornika drukarza i tak uschnie, ale wycinając je, możemy uchronić następne świerki.

Zniszczenia na wielką skalę

Według danych ministerstwa w ubiegłym roku około miliona metrów sześciennych świerków zostało uszkodzonych przez kornika. Od początku 2024 r. do chwili obecnej odnotowano już 335,7 tys. metrów sześciennych uszkodzonego świerka.

Jak podaje ministerstwo, w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, liczebność kornika drukarza w lasach jest bardzo duża, dlatego przewiduje się, że cięcia sanitarne będą wymagały intensywnej wycinki zaatakowanych drzew i usuwania świerka uszkodzonego przez leśnego szkodnika.

Wchodzenie do lasów zniszczonych przez kornika nie będzie ograniczone, z wyjątkiem miejsc, w których prowadzona jest wycinka drzew o charakterze sanitarnym.

Mały postrach wielkich świerków

Kornik drukarz to chrząszcz, który mimo swych niewielkich rozmiarów (ma zaledwie 5 mm) potrafi doprowadzić do wymarcia całego lasu. Najczęściej atakuje lasy świerkowe. Do śmierci drzewa doprowadza uszkadzanie kory i łyka na skutek wygryzania przez owady chodników, tuneli. Kornik nie zasiedla zdrowych świerków, ale szuka takich, które zostały osłabione przez żerowanie innych owadów, dlatego uznawany jest za szkodnika wtórnego. Przy ogromnej ilości owadów zaatakowane drzewo nie ma szans, a masowe pojawienie się kornika może doprowadzić do wyginięcia całego lasu.

Czytaj więcej: Lasy na Litwie mamy piękne — a komu to zawdzięczamy?