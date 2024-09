Resort spraw wewnętrznych Rosji zaapelował do mieszkańców regionów graniczących z północno-wschodnią Ukrainą, aby w związku z ofensywą armii ukraińskiej nie korzystali z serwisów randkowych.

I bez kamer!

„Korzystanie z internetowych serwisów randkowych jest stanowczo odradzane. Wróg używa ich aktywnie do zbierania informacji” — takie ostrzeżenia skierowane do mieszkańców obwodów briańskiego, kurskiego i biełgorodzkiego zawierały również zalecenia dotyczące niekorzystania z kamer bezpieczeństwa. „Wróg identyfikuje zakresy adresów IP na naszych terytoriach, zdalnie uzyskuje dostęp do niezabezpieczonych kamer, monitoruje wszystko, od prywatnych podwórek po strategiczne drogi i autostrady. Jeśli nie jest to konieczne, lepiej nie używać kamer przemysłowych” — napisano w „tajnym” dokumencie.

Ministerstwo zaleciło również personelowi wojskowemu, aby unikał korzystania z telefonów zawierających poufne dane osobowe i usunął dane kontaktowe żołnierzy schwytanych przez siły ukraińskie. „Ważne jest monitorowanie i moderowanie czatów oraz szybkie usuwanie kont osób przechwyconych przez wroga lub tych, których telefony zostały naruszone!” — grzmiało ministerstwo.

Nauczyciele będą uczyć poświęcenia dla Putina

Uczniowie, zamiast uczyć się tradycyjnych przedmiotów, będą uczeni „obywatelskich i patriotycznych” uczuć oraz „wartości duchowych i moralnych”. Takie wytyczne zostały przygotowane przez „Instytut Strategii Rozwoju Edukacji”. Zalecenia dla nauczycieli są następujące: przede wszystkim powinni tworzyć podstawy rozwoju osobowości młodych Rosjan, a następnie zajmować się ich edukacją zgodnie z programem szkolnym. W związku z tym praca powinna być zorganizowana tak, aby dzieci od najmłodszych lat odczuwały „dumę z wielkości swojego kraju” i „bohaterskich kart jego historii”.

„Gdzie zaczyna się Ojczyzna?” i partyjny etat doradcy

Zmiany w procesie edukacyjnym zostaną również wprowadzone dla starszych dzieci. Od początku nowego roku szkolnego uczniowie będą proszeni o napisanie esejów m.in. na tematy: „Jestem dumny ze swojego kraju”, „Gdzie zaczyna się Ojczyzna?”, „Co to znaczy być patriotą?”. Obecnie taka praca edukacyjna prowadzona jest na „Pogadankach o ważnych sprawach” — zajęciach pozalekcyjnych, które pojawiły się w szkołach po wybuchu wojny w Ukrainie. Uczniowie dowiadują się m.in. o przyczynach inwazji 24 lutego 2022 r. i tłumaczą, że miłość do ojczyzny przejawia się „w odwadze i determinacji, by bronić jej z bronią w ręku”.

Wszystkie szkoły wprowadziły też rzecznika, doradcę edukacyjnego dyrektora. Do jego zadań należy angażowanie uczniów w projekty dziecięcych i młodzieżowych stowarzyszeń patriotycznych.

Wydatki na „edukację”

W 2023 r. wydatki z budżetu federalnego na „edukację patriotyzmu obywateli” w ramach krajowego projektu „Edukacja” zostały zwiększone sześciokrotnie — do 39,7 mld rubli. W tym roku na te cele przeznaczono ponad 45,8 mld rubli.

Edukacja patriotyzmu będzie kosztować pięć razy więcej niż projekt „Sukces każdego dziecka” (8,5 mld rubli) i 15 razy więcej niż projekt „Podwyżki socjalne dla każdego” (3,7 mld rubli).

