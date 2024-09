Niedokładne adresy u 90 tys. osób. Czym to może skutkować?

Jak wyjaśnia instytucja, niepoprawnie wskazane w rejestrze adresy, tylko częściowe lub nieistniejące, mogą zakłócić pracę poczty, służb ratowniczych i innych instytucji publicznych.

Co z listą wyborców?

„Jeśli adres zadeklarowanego miejsca zamieszkania jest niedokładny, osoba ta może napotkać pewne problemy, na przykład nie dotrą do niej listy, paczki lub inne ważne informacje (…). Lekarze lub strażacy mogą stracić cenny czas na poszukiwanie miejsca wypadku, a także nie dotrą do niej ważne listy i wiadomości od innych instytucji, takich jak sądy, komornicy, policja czy inne” — wskazuje Mindaugas Samkus, przedstawiciel Centrum Rejestrów.

Jego zdaniem, niedokładny adres zamieszkania nie powinien jednak powodować problemów w sporządzeniu listy wyborców przed wyborami. „Nawet niedokładny adres ma pewien atrybut adresu, na przykład miejscowość, na podstawie której dana osoba może zostać przypisana do konkretnej dzielnicy lub okręgu wyborczego” — powiedział Mindaugas Samkus.

W Wilnie — 7,2 tys. błędnych adresów

Z przekazanych danych wynika, że najwięcej mieszkańców zadeklarowało błędne adresy zamieszkania w samorządach dużych miast oraz w samorządach rejonowych otaczających duże miasta.

„Według najnowszych danych w tej chwili w samorządzie miasta Kowna mieszka ok. 16,7 tys. osób, których deklarowane adresy zamieszkania są niedokładne. Dodatkowo ok. 2,8 tys. takich mieszkańców jest w samorządzie rejonu kowieńskiego” — powiedział przedstawiciel Centrum Rejestrów.

W Wilnie liczba niedokładnych adresów jest mniejsza, ale wciąż jest ona liczona w tysiącach. W stolicy ok. 7,2 tys. osób podało błędne adresy. Z kolei w samorządzie rejonu wileńskiego liczba niepoprawnie zadeklarowanych miejsc zamieszkania jest szacowana na ok. 5,1 tys. Tymczasem w Kłajpedzie tylko ok. 750 osób zadeklarowało niedokładne adresy, w samorządzie rejonu kłajpedzkiego — ok. 3,6 tys. mieszkańców.

Zadeklarowane miejsce zamieszkania można sprawdzić po przyjeździe do starostwa lub samorządu lub logując się na samoobsługowej stronie internetowej Centrum Rejestrów.

