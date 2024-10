Jak zaznacza Miglė Petronytė, rzeczniczka Banku Żywności, liczba wolontariuszy jest o 40 proc. większa w porównaniu do roku 2022.

Zbiórki przeprowadzono głównie w dużych miastach, takich jak Wilno, Kowno i Kłajpeda, ale także w mniejszych miejscowościach. Bank Żywności współpracuje z ponad 10 tys. wolontariuszy, z czego duża część angażuje się dorywczo, np. podczas takich akcji jak październikowa zbiórka.

Wolontariuszami mogą być osoby w różnym wieku i o różnym pochodzeniu, co podkreśla otwarty charakter organizacji. Młodzież od 14. roku życia może brać udział w akcjach, pod warunkiem uzyskania zgody rodziców.

Zima nie oszczędza — potrzeby rosną

Choć zebrano imponującą ilość produktów, Simonas Gurevičius, szef Banku Żywności, przyznaje, że zapasy mogą nie wystarczyć na długo. Okres jesienno-zimowy jest szczególnie trudny dla wielu rodzin, które muszą ponosić dodatkowe koszty związane z ogrzewaniem, zakupem odzieży zimowej czy leczeniem chorób.

„Gdy pogoda się ochładza, coraz więcej osób puka do naszych drzwi. Kiedy jest zimno i nasilają się choroby ich samych lub ich dzieci, po prostu nie wystarcza pieniędzy na wszystko. A jeśli ktoś nie chce się zadłużać i stara się zadbać o zdrowie swojej rodziny, zwykle odbywa się to kosztem jedzenia. W tym miejscu staramy się pomóc, zapewnić żywność, przynajmniej na jakiś czas” — zaznacza Gurevičius.

„Planujemy dystrybuować dużą część produktów za pośrednictwem naszych placówek, a także przygotowujemy pakiety pomocy w przypadku klęsk żywiołowych” — dodaje.

Pomóc seniorom, samotnym rodzicom

Bank Żywności wspiera osoby w trudnej sytuacji materialnej, w tym rodziny o niskich dochodach, seniorów, osoby bezrobotne i osoby samotnie wychowujące dzieci. W ostatnim czasie zwiększyła się liczba młodych rodzin oraz samotnych rodziców, którzy zgłaszają się po pomoc, co jest efektem rosnących kosztów życia. Petronytė zaznacza, że trudności finansowe dotykają coraz więcej osób, zwłaszcza tych, którzy utracili pracę lub zmagają się z problemami zdrowotnymi.

Jak wcześniej dowiadywał się „Kurier Wileński”, nie tylko seniorzy i schorowani mogą być w trudnej sytuacji. Niekoniecznie ciekawe przypadki mogą spotkać także młodych pracujących ludzi. To m.in. przez stopy procentowe, a najczęściej prze nagłą chorobę w rodzinie.

Bank Żywności działa głównie dzięki wsparciu firm i indywidualnych darczyńców. Organizacja zachęca firmy spożywcze do przekazywania żywności, która z różnych powodów nie może być sprzedana, ale nadaje się do spożycia. Błędne etykietowanie czy nadwyżki produkcyjne to tylko niektóre z powodów, dla których jedzenie mogłoby trafić na śmietnik. Dzięki współpracy z Bankiem Żywności, produkty te trafiają do potrzebujących.

Kampania Banku Żywności w październiku zakończyła się sukcesem, ale potrzeby społeczne nie maleją. Organizacja liczy na dalsze wsparcie firm i wolontariuszy, aby móc nieść pomoc osobom najbardziej potrzebującym, zwłaszcza w trudnym okresie zimowym.

