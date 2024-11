W programie znajdą się spotkania z aktorami, koncerty chopinowskie, wystawa fotogramów „Tańca Konrada” na drewnie oraz rozmowy z reżyserem i twórcami o Mickiewiczu i romantyzmie. Głównym wydarzeniem będzie spektakl „Tańczyć Konrada”, w którym zabrzmi Wielka Improwizacja Konrada z III części „Dziadów”, połączona z genialną muzyką Chopina i mistrzowską ekspresją tancerza baletu.

Kolejna niezwykła interpretacja twórczości Wieszcza

Przed dwoma laty Teatr Wierszalin prezentował wileńskiemu widzowi twórczość Mickiewicza, realizując na Wileńszczyźnie pomysł „Objazdu mickiewiczowskiego wzorem Reduty na Litwie”. Tym razem w ramach projektu „Kultura inspirująca” przywozi na Litwę kolejną niezwykłą interpretację twórczości związanego z Wilnem Wieszcza.

— Jesteśmy pogrążeni w studiach nad Mickiewiczem od wielu lat, a że po raz kolejny możemy jego twórczość w naszej wizji przywieźć do Wilna, a potem do Solecznik, to jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Wydaje się nam, że to jest bardzo silny element integrujący Polaków. My, mieszkańcy pogranicza — bo Teatr Wierszalin jest tuż przy wschodniej granicy Polski — dzięki wspaniałym utworom Mickiewicza możemy wspólnie kontemplować ten nastrój kresowości, kresowej polszczyzny, atmosferę tej Polski, którą jeszcze widzimy na fotografiach Jana Bułhaka, która zachwyca i emanuje z frazy mickiewiczowskiej. Ta Polska, która jest dla jednych Litwą, dla innych Polską, dla innych jeszcze jest Białorusią, dzięki wspaniałej twórczości Mickiewicza stanowi ojczyznę — polszczyznę — podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Piotr Tomaszuk, dyrektor Teatru Wierszalin z Supraśla, reżyser projektu.

UwB, UW i ratusz

Swój pobyt na Litwie teatr otwiera projekcją przedstawienia teatralnego zagranego w telewizji pt. „Dziady — Noc Druga”, która odbędzie się 20 listopada 2024 r. w Filii UwB w Wilnie. Projekcja zostanie poprzedzona o godz. 17:00 wykładem „»Dziady« — wyobraźnia poety, słowo, wizja teatralna” profesora dr hab. Jarosława Ławskiego, znawcy kultury romantyzmu.

Kolejnego dnia, 21 listopada, o godz. 18:00 w Ratuszu Wileńskim odbędzie się wernisaż wyjątkowych, bo wykonanych na drewnie fotogramów „Tańczyć Konrada”, autorstwa Magdaleny Rybij. Zaś o godz. 19:00 w sercu Wilna nie lada gratka dla miłośników muzyki poważnej — zabrzmi tu koncert fortepianowy muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Aleksandry Świgut, specjalistki od historycznych instrumentów, wielokrotnej laureatki konkursów chopinowskich.

Natomiast już w piątek i sobotę, 22 oraz 23 listopada o godzinie 18:00, widzowie są zapraszani do historycznej sali Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie będą mogli podziwiać Wielką Improwizację wadzącego się z Bogiem Mickiewiczowskiego Konrada.

— Wydarzenie główne, czyli spektakl „Tańczyć Konrada”, odbędzie się w historycznej Sali Uniwersytetu Wileńskiego, miejscu, gdzie Mickiewicz bywał, co już jest podwójnym wzruszeniem. W roli Konrada wystąpi czołowy aktor Teatru Wierszalin Rafał Gąsowski, taneczne improwizacje wykona Bartosz Zyśk z Polskiego Baletu Narodowego, dodatkowo improwizacje fortepianowe na żywo zagra wybitna pianistka Aleksandra Świgut. Można powiedzieć, że dzieje się tu kosmos emocji — zapowiada Dariusz Matys, aktor Teatru Wierszalin, który jako Demiurg lub alter ego pisarza opowie o studentach Uniwersytetu Wileńskiego, filomatach i filaretach, męczonych, więzionych i wywożonych przez władze carskie w głąb Rosji za to, że byli Polakami.

Idea, aby zatańczyć Wielką Improwizację Konrada z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza narodziła się trzy lata temu.

– Myśmy tym razem zadali pytanie, jak te słowa Mickiewicza uskrzydlić wizją plastyczną, która będzie przemawiała nie tylko przy pomocy słów, ale też przy pomocy obrazu, metafory, przy pomocy czegoś, co można powiedzieć, jest „jaskinią cieni” w rozumieniu platońskim. Słowa Wielkiej Improwizacji zostały uzupełnione tą wizją platońską, czyli tańcem, plastycznymi cieniami budowanymi na kurtynach tiulowych, no i przede wszystkim muzyką, muzyką Chopina. Kiedy słuchamy Mickiewicza, to musimy też usłyszeć we frazie mickiewiczowskiej frazę Chopina. Połączenie żywiołu wspaniałej chopinowskiej muzyki wykonywanej na żywo na solidnym koncertowym instrumencie, do tego żywioł tańca, ruchu, improwizacji tanecznej wywołuje w efekcie piorunujące wrażenie, dając widowni poczucie obcowania z syntezą wszystkiego, co w polskim romantyzmie jest najcenniejsze i najpiękniejsze — podkreśla Piotr Tomaszuk.

Po spektaklach w piątek i sobotę odbędzie się też spotkanie z artystami, które poprowadzi prof. UwB Krzysztof Korotkich.

Liczba miejsc na widowni jest ograniczona, dlatego osoby, które zechcą obejrzeć spektakl, proszone są o wcześniejszą rezerwację wstępu na przedstawienie „Tańczyć Konrada” w Sali Teatralnej Uniwersytetu Wileńskiego w dniu 22 listopada albo 23 listopada. Rezerwacji można dokonać telefonicznie: +37052791879 lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: amm@muziejus.vu.lt

Rejon solecznicki

Natomiast w niedzielę, 24 listopada, w tych wyjątkowych wydarzeniach będą mieli możliwość uczestniczyć mieszkańcy rejonu solecznickiego. W zabytkowych wnętrzach Pałacu Balińskich w Jaszunach o godz. 14:00 odbędzie się koncert fortepianowy muzyki F. Chopina w wykonaniu Aleksandry Świgut. W tym samym dniu w Centrum Kultury w Solecznikach o godz. 16:00 goście są zaproszeni na wernisaż wystawy fotograficznej Magdaleny Rybij „Tańczyć Konrada”. Natomiast o godz. 17:00 widzowie będą mogli obejrzeć spektakl teatralny „Tańczyć Konrada”.

— Niesamowite jest to, że myśli i emocje Mickiewicza przywozimy na Wileńszczyznę, umieszczamy je w tych miejscach, w tych ścianach, na tych ulicach, w tym krajobrazie, który on miał przed oczami, kiedy je pisał. To jest dla nas, jako artystów i wykonawców, przeżycie ogromne. Bo gdyby nie jego emocje i jego utwory, to jako naród obecnie bylibyśmy inni. Mam głębokie przekonanie, że Mickiewiczowi zawdzięczamy polskość — podsumowuje Piotr Tomaszuk.

