Polskie Koleje Państwowe (PKP) wystartowały w grudniu z nowym rozkładem jazdy. Rząd chwali się zmianami, podkreślając przy tym m.in. rekordowy czas przejazdu Pendolino. Nową trasę z Warszawy do Szczecina Pendolino pokonuje teraz w 4 godz. i 18 min (512 km).

Najszybciej w historii

W niedzielę rano 15 grudnia z kilkuminutowym poślizgiem pierwsze w historii Pendolino odjechało ze stacji Szczecin Główny. Jechałem wtedy tym pociągiem. Do Warszawy dojechaliśmy najszybciej w historii na tej trasie. Po dziesięciu latach obecności w Polsce Pendolino dotarło również do Szczecina. „Jest to duże wydarzenie, bo kolejne miasto wojewódzkie zyskuje połączenie klasy premium, to jest inny standard obsługi” — komentował Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity.

Przed inauguracyjnym kursem odbyła się również konferencja prasowa z udziałem wiceministrów infrastruktury Arkadiusza Marchewki oraz Piotra Malepszaka. Dla mieszkańców Szczecina to bardzo istotna zmiana, ponieważ przez ostatnie lata byliśmy wykluczeni komunikacyjnie. Podróż ze Szczecina do stolicy trwała nawet siedem godzin.

Ceny przejazdu

Dziś na trasie pomiędzy Szczecinem a Warszawą Pendolino rozwija maksymalną prędkością 160 km/h, choć mógłby jechać nawet do 250 km/h. Aby to się jednak stało, potrzebne są dalsze inwestycje.

Pojazdy Pendolino to najszybsze i najbardziej komfortowe pociągi we flocie polskiego przewoźnika. Poranny skład wyjeżdża ze Szczecina przed 8:00. Powrotne Pendolino do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po 20:00. Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Stargardzie i Krzyżu, co pozwoli na przesiadkę w kierunku Gorzowa. Na pokładzie Pendolino znajdują się łącznie 402 miejsca — 45 w klasie pierwszej i 357 w drugiej. Ceny biletów na przejazd tym pociągiem (na nowej trasie ze Szczecina do Warszawy) to 191 zł w klasie 2. i 289 zł w klasie 1.

Powrotne Pendolino do Szczecina rusza z Warszawy Centralnej codziennie o godz. 16:00

| Fot. Leszek Wątróbski Na pokładzie Pendolino znajdują się łącznie 402 miejsca: 45 w klasie pierwszej i 357 w drugiej

| Fot. Leszek Wątróbski Konferencja prasowa z udziałem wiceministrów infrastruktury Arkadiusza Marchewki oraz Piotra Malepszaka

| Fot. archiwum PKP Pendolino rozwija dziś na tej trasie maksymalną prędkością 160 km/h

| Fot. archiwum PKP