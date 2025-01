Z tej okazji Samorząd Miasta Wilna wyróżnił szkoły, które najaktywniej korzystają z platformy, oraz partnerów projektu, firmy i instytucje, które były najczęściej odwiedzane przez uczniów.

Wyróżniono najaktywniejsze stołeczne szkoły

„Pomagamy wileńskim uczniom zdobyć jak najbardziej wszechstronne i najciekawsze wykształcenie, które dotrze do ich serc i umysłów. Projekt „Wilno jest szkołą” kształci nowe, silniejsze pokolenie, a łącząc siły, tworzymy naprawdę lepszą edukację w Wilnie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dobrą edukację” — powiedział wicemer Wilna Vytautas Mitalas, wręczając dyplomy gratulacyjne podpisane przez mera miasta.

Dziesięć szkół Samorządu Miasta Wilna zostało nagrodzonych „za aktywne zaangażowanie i konsekwentny udział w projekcie »Wilno jest szkołą«, a także za ambicję podejmowania innowacyjnych form kształcenia oraz kształtowania obywatela, który zna swoje miasto”. Wraz z podziękowaniami mera miasta najaktywniejsze szkoły otrzymały w nagrodę symboliczne tablice oraz komplety pufów dla uczniów.

Wśród najaktywniejszych szkół nie zabrakło również placówek z polskim językiem nauczania — nagrody powędrowały do Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej oraz Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Wyróżnione zostały również inne stołeczne szkoły: Wileńska Szkoła Początkowa „Pelėdos“, Szkoła-Centrum Wielofunkcyjne „Saulėtekio“, Szkoła Początkowa Prano Mašioto, Progimnazjum w Kolonii Wileńskiej, Progimnazjum „Taikos“, Progimnazjum Antano Vienuolio, Przedszkole Szkoła Vaduvos i Gimnazjum w Wace Trockiej.

Projekt daje wiele możliwości kształcenia z różnych dziedzin

— Stołeczny samorząd oraz EduVilnius przed dwoma laty zainicjowali projekt polegający na tym, że przestrzenie Wilna zostały wykorzystane do celów edukacyjnych, inaczej mówiąc, Wilno stało się szkołą. Biorąc udział w wycieczkach historycznych czy literackich uczniowie mają możliwość poznawania historii bądź literatury, choć nie tylko. Dzięki współpracy z partnerami projektu, np. z Muzeum Techniki i Energetyki, mogą zgłębiać również przedmioty ścisłe, fizykę czy matematykę. Inni partnerzy projektu pomagają młodszym dzieciom poznać zasady ruchu drogowego, nauczyć się bezpiecznego zachowania na ulicy. Projekt daje wiele możliwości kształcenia z różnych dziedzin — wyjaśnia Helena Juchniewicz, dyrektor wyróżnionej szkoły, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Jak dodaje nasza rozmówczyni, uczniowie z „Kraszewskiego” systematycznie biorą udział w lekcjach organizowanych poza szkołą. Uczestniczą w nich uczniowie wszystkich klas, od najmłodszych do najstarszych.

— Ponad 10 proc. naszych lekcji odbywa się poza murami szkoły. Zawczasu wybieramy zajęcia edukacyjne, szykujemy się do nich, uzgadniamy z partnerami bądź przeprowadzamy zajęcia samodzielnie. Takie wypady edukacyjne mają pozytywny wpływ na osiągnięcia uczniów — wskazuje Helena Juchniewicz.

Za aktywne zaangażowanie zostało wyróżnione również Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie z dyrektor Heleną Juchniewicz na czele

| Fot. eduvilnius.lt

Wręczono nagrody dla partnerów projektu

Do platformy „Vilnius yra mokykla” dołączyło już ponad 4 tys. nauczycieli i prawie 120 różnych organizacji działających w Wilnie, a także stworzono już ponad 600 unikalnych lekcji. Dla nauczycieli jest to doskonałe narzędzie wspierające prowadzenie ciekawszych, angażujących lekcji. Z kolei partnerzy projektu cieszą się, że wnoszą wkład w unowocześnienie edukacji w swoim mieście.

Podczas uroczystości po raz pierwszy nagrodzono partnerów projektu: instytucję publiczną Activ Vilnius, Główny Komisariat Policji Okręgu Wileńskiego, Dom M. K. Čiurlionisa w Wilnie, Wydział Przemysłów Kreatywnych Vilnius TECH oraz instytucję publiczną — Wileńskie Centrum Szkolenia Budowniczych.

Po raz drugi nagrody trafiły do Ministerstwa Ochrony Kraju RL, Państwowej Inspekcji Pracy, VASA, Państwowej Agencji Danych oraz Urzędu Regulacji Komunikacji Republiki Litewskiej.

Edukacja inaczej

„Miasto jest pełne możliwości uczenia się! Więcej przestrzeni to większa swoboda dla kreatywności uczniów i nauczycieli” — zapewniają prowadzący projektu, Samorząd Miasta Wilno i EDU Vilnius. „Wilno jest szkołą” to platforma, która zawiera pomysły na lekcje i plany lekcji, trasy zintegrowanych zajęć i przestrzeni oraz lekcje oferowane przez instytucje i firmy zlokalizowane w Wilnie. Nie są to wycieczki, ale pełnowartościowe lekcje, które są ciekawą, inspirującą alternatywą dla tych odbywających się w murach szkoły.

Po zarejestrowaniu się na platformie można wybierać lekcje z mnóstwa zamieszczonych propozycji na platformie, przeprowadzić je samodzielnie w przestrzeni Wilna, ewentualnie zarezerwować czas w wileńskich instytucjach, firmach lub placówkach. Katalog lekcji jest stale uzupełniany. Nauczyciel może przesłać swój własny plan lekcji lub dodatkowy materiał, z których mogą korzystać inni nauczyciele.

Poprzez ten projekt Wilno dąży do nowoczesności w systemie edukacji — przeniesienia co najmniej 10 proc. lekcji z budynku szkolnego do przestrzeni miejskiej oraz wdrożenia mieszanego modelu edukacji: zachęcenia szkół do kreatywnego wykorzystania najróżniejszych przestrzeni Wilna i coraz częstszego łączenia tradycyjnych lekcji w salach lekcyjnych z lekcjami w mieście.

Tym sposobem w najnowocześniejszych laboratoriach zlokalizowanych w Wilnie mogą odbywać się zajęcia z biologii, fizyki i chemii. W muzeach i galeriach uczniowie mogą zdobywać wiedzę z zakresu historii i sztuki. Tak teoria łączy się z praktyką, przedmioty są zintegrowane, a ciekawość i motywacja do nauki rosną.

Platforma przeznaczona jest dla instytucji, firm i organizacji zlokalizowanych na terenie Wilna, a także dla wszystkich nauczycieli klas 1-12 w stolicy. Platforma jest dostępna całkowicie bezpłatnie.

