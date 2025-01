Wystawa ukazuje trudne, a jednocześnie barwne życie wileńskich Romów. Największy odsetek tej mniejszości narodowej przez ponad 70 lat mieszkał na Porubanku (lit. Kirtimai). Na fotografiach uchwycone są ważne i mniej ważne chwile i postacie.

Spojrzenie z nieszablonowej perspektywy

— Nazwa wystawy Amare džipena w tłumaczeniu z języka romskiego znaczy „nasze życia”. Poprzez zdjęcia młodzi przedstawiciele romskiej społeczności opowiadają historie ze swego życia w taborze na Porubanku, gdzie urodzili się i dorastali. Nazwa dzielnicy pochodzi od polskiego wyrazu „rąbać”. Romowie to miejsce nazywają też Bar — jest to skrót od słowa tabar, czyli tabor. Wystawa zaprasza do bliższego poznania losów romskiej społeczności, spojrzenia na tych mieszkańców naszego miasta z nieszablonowej perspektywy oraz wyjścia poza pospolite ramy przez wiele lat wbijane do głów — zapowiadają współorganizatorzy wystawy z Muzeum Wilna.

Likwidacja taboru

W 2020 r. po zniesieniu na Porubanku domów miejscowych Romów, część z nich zamieszkała w udostępnionych przez miasto mieszkaniach socjalnych, część zaś osiedliła się w innych miastach lub wyjechała za granicę. Po tak kardynalnych zmianach faktycznie przestała istnieć wspólnota romska, zostały zerwane wieloletnie więzi przyjaźni.

Młodzi mieszkańcy taboru postanowili poprzez zdjęcia opowiedzieć o najważniejszych chwilach z życia na Porubanku. Muzeum Wilna pomogło urzeczywistnić tę inicjatywę oraz udostępniło swoje przestrzenie. Po raz pierwszy wileńscy Romowie mają okazję do zaprezentowania ekspozycji, która zaprasza do ich świata.

Przez ponad 70 lat Romowie mieszkali na Porubanku

| Fot. Muzeum Wilna

Dyskryminacja Romów

Do zlikwidowania taboru romskiego Porubanek słynął jako dzielnica niebezpieczna, centrum narkomanii i przestępczości. Dlatego społeczność romska nadal jest dyskryminowana, zaś jej kultura nie jest powszechnie respektowana. Muzeum Wilna poprzez nową wystawę odsłania zapomniane i często drażliwe epizody z dziejów naszego miasta.

Wystawa w Muzeum Wilna (ul. Vokiečių 6) będzie czynna do 29 czerwca.

