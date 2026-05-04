Z tej okazji w Domu Sygnatariuszy miała miejsce dyskusja pt. „Czy spuścizna polityczna Jerzego Giedroycia jest nadal aktualna?” oraz ceremonia wręczenia Nagród im. Jerzego Giedroycia. Uroczystości zostały objęte patronatem Viktoriji Čmilytė-Nielsen, wiceprzewodniczącej Sejmu RL.

W uroczystości otwarcia wystawy udział wzięli: mer Wilna Valdas Benkunskas, wicemarszałek Senatu RP Rafał Grupiński, wiceprzewodnicząca Sejmu RL Viktorija Čmilytė-Nielsen, doradca premiera RL Aleksander Radczenko, prezes Instytutu Literackiego „Kultura” w Paryżu Anna Bernhardt, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik, prof. Alfredas Bumblauskas i dr Barbara Stankiewicz. Teatralizowane otwarcie wystawy przygotowała i prowadziła Gabriela Andruszkiewicz.

Przemawiając podczas uroczystości goście podkreślili ideowe dziedzictwo Jerzego Giedroycia, jego znaczenie dla historii wolności i demokracji w Litwie, w Polsce, w Ukrainie i w całym regionie, a także aktualność tych idei w dzisiejszym kontekście geopolitycznym.

Planszowa ekspozycja jest zaprezentowana na skwerze im. Jerzego Giedroycia (przy ul. Bokšto 14A). Wystawa ukazuje dokonania w różnych okresach życia Jerzego Giedroycia. Teksty na umieszczonych na schodach plakatach są w języku litewskim, ale po skanowaniu kodu QR można zapoznać się z ich treścią po polsku.

Nowy punkt na mapie miasta

— Jest to nowy punkt w mieście — miejsce spotkań, refleksji o Jerzym Giedroyciu. Zawsze mówił, żeby nikt mu nie stawiał pomników, więc myślę, że taki wybór jego upamiętnienia w Wilnie jest jak najbardziej odpowiedni. Na pewno chciałby, żeby wystawa powstała w miejscu publicznym, łatwo dostępnym. Jest to miejsce często uczęszczane m.in. przez studentów Humanistycznego Uniwersytetu Białoruskiego, a z wystawą jesteśmy zorientowani na młodzież, ale także na wszystkich mieszkańców Wilna — powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” dr Barbara Stankiewicz, inicjatorka wystawy.

Schody na skwerku im. Jerzego Giedroycia znajdują się w pobliżu odsłoniętych w 2016 r. schodów im. Czesława Miłosza.

— Wybór miejsca ekspozycji jest symboliczny. Miłosz i Giedroyc przez wiele dziesięcioleci korespondowali ze sobą, choć nie zawsze się ze sobą zgadzali. Dwie ważne postacie, dwaj wielcy obywatele Księstwa Litewskiego są upamiętnieni w jednej przestrzeni, poprzez to nabiera ona innego wymiaru i staje się szczególnym miejscem na Starówce, obok Zarzecza — stwierdza dr Barbara Stankiewicz.

„Koncepcja ULB, czyli sprawa najbliższych sąsiadów Polski — Ukrainy, Litwy i Białorusi była jedną z najważniejszych spraw dla Jerzego Giedroycia” — powiedziała Anna Bernhardt, prezes Instytutu Literackiego „Kultura” w Paryżu | Fot. Marian Paluszkiewicz

Omal nie doszło do „drugich Bałkanów”

Inicjatorka wystawy przypomina, że Giedroyc był nie tylko architektem myśli emigracyjnej, ale także człowiekiem, który wcześnie zrozumiał, że wolna Polska, Ukraina, Litwa i demokratyczna Białoruś to nierozerwalne warunki bezpieczeństwa europejskiego.

— Dziś, w obliczu wojny i przemian, jego idee nie są już historią — stają się polityczną teraźniejszością. Człowiek ten odegrał znaczącą rolę w relacjach polsko-litewskich. Jego koncepcja ULB mówi, że bez niepodległej Litwy, Białorusi i Ukrainy nie może być niepodległej Polski, ale też bez wolnej Polski nie może być niepodległej Litwy. Giedroyc jest postacią ważną nie tylko w kontekście stosunków polsko-litewskich, ale też dla całego regionu, całej Europy Środkowej — powiedziała dr Barbara Stankiewicz.

Prof. Alfredas Bumblauskas zauważa, że dzięki ideom Giedroycia w 1989 r. nie doszło do konfliktu polsko-litewskiego o granice.

— Po upadku imperium sowieckiego w naszym regionie omal nie doszło do „drugich Bałkanów”. Upadek imperium, mnóstwo ambitnych mniejszości narodowych, mnóstwo niedoświadczonych i tchórzliwych polityków, nieuzasadnionych historycznie granic — wszystko to stanowiło bombę, która mogłaby wybuchnąć, gdyby nie Jerzy Giedroyc. Jego idee wpłynęły na polską politykę zagraniczną w taki sposób, że Polska zrezygnowała ze wszelkich, opartych na sentymentach, ambicji dotyczących wschodniej granicy — wyjaśnia prof. Alfredas Bumblauskas, autor koncepcji wystawy.

Polityk, publicysta, twórca i redaktor paryskiej „Kultury”

Jerzy Giedroyc urodził się 27 lipca 1906 r. w Mińsku (obecnie stolica Białorusi). Pochodził ze starego, spolonizowanego rodu litewskiego. W 1919 r. Giedroyciowie przenieśli się do Warszawy, gdzie Jerzy ukończył gimnazjum im. Jana Zamoyskiego. W latach 1924-1929 studiował prawo, a następnie historię na Uniwersytecie Warszawskim.

Po wybuchu II wojny światowej, jako pracownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu, został ewakuowany do Rumunii. W 1941 r. zgłosił się do służby wojskowej, wyjechał do Palestyny, gdzie wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Następnie z armią gen. Andersa znalazł się w Rzymie, gdzie w 1946 r. założył Instytut Literacki, w ramach którego po przenosinach do Paryża wydawał miesięcznik „Kultura” i „Zeszyty Historyczne”. „Kultura” stała się najważniejszym czasopismem powojennej emigracji polskiej oraz ośrodkiem skupiającym najwybitniejszych polskich publicystów i pisarzy emigracyjnych. od samego początku istnienia „Kultury” jej głównym priorytetem było utrzymanie bliskich związków z Polską, pismo popierało ideę przywrócenia niepodległości Litwie, Ukrainie i Białorusi.

Jerzy Giedroyc zmarł 14 września 2000 r. w Maisons-Laffitte pod Paryżem. Po jego śmierci, zgodnie z jego życzeniem, „Kultura” przestała wychodzić. Ostatni numer ukazał się w październiku 2000 r.

Twórca i redaktor paryskiej „Kultury” był odznaczony wieloma prestiżowymi nagrodami i orderami, m.in. francuskim Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej (1996). W 1997 r. otrzymał honorowe obywatelstwo Litwy, a w 1998 r. Order Giedymina. Krytycznie patrząc na stosunki panujące w Polsce po 1989 r., odmówił przyjęcia najwyższego polskiego odznaczenia — Orderu Orła Białego.

Senat RP ustanowił rok 2026 Rokiem Jerzego Giedroycia.

Wystawa „Jerzy Giedroyc (1906-2000) — twórca geografii wolności” czynna będzie do jesieni br., następnie w tym miejscu zaplanowano odsłonięcie stałej tablicy pamiątkowej poświęconej Jerzemu Giedroyciowi.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 17 (47) 30/04-08/05/2026