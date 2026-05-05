Uroczystość w Pałacu Prezydenckim

Powołanie Rady odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. W trakcie uroczystości wręczono również odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom na rzecz polskości.

Na czele gremium stanął Konstanty Radziwiłł jako Przewodniczący Rady. Wcześniej Konstanty Radziwiłł pełnił funkcję ambasadora RP na Litwie. Funkcje zastępców objęli Anna Maria Anders oraz Tadeusz Antoniak.

Rada do spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP ma pełnić funkcję doradczą oraz stanowić forum współpracy i konsultacji z przedstawicielami Polonii i ekspertami. Jej działania obejmą m.in. edukację polonijną, dyplomację historyczną, ochronę dobrego imienia Polski oraz politykę repatriacyjną.

Istotnym elementem działalności będzie także wypracowywanie inicjatyw legislacyjnych oraz wspieranie integracji osób powracających do kraju. Włączenie przedstawicieli różnych środowisk ma pomóc w diagnozie problemów Polaków za granicą.

Głos prezydenta

„Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju jest najlepszym dowodem na to, że polskość wykracza dużo dalej, poza granice RP, że budowanie wartości narodowej wspólnoty i naród ma tę siłę, że przekracza granice współczesności” — powiedział Karol Nawrocki, prezydent RP.

„Moim zadaniem jako Prezydenta Polski i Państwa zadaniem pozostaje, aby jedna trzecia narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od dwóch trzecich, które pozostają w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego bardzo się cieszę, że powstała nowa Rada, która pokazuje, że Państwo Polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami. (…) Dlatego cieszę się, że tak doskonałych fachowców, specjalistów, a przede wszystkim tych, którzy są w stanie zdiagnozować potrzeby Polaków poza granicami Polski, będziemy mieli w tej Radzie” — przekazał prezydent.

„Musimy w Radzie ds. Polonii zrobić wszystko, żeby stworzyć mechanizm, mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczypospolitej, naszą narodową wspólnotę, żeby do Polski wrócić. Nie wrócą wszyscy i tego oczywiście nie oczekujemy, ale ci, którzy się wahają, muszą z ośrodka prezydenckiego dostać jasny sygnał, że Rzeczpospolita na nich czeka” — podkreślił.

Przedstawiciele z Litwy

W składzie Rady znaleźli się także przedstawiciele z Litwy. Są to: Renata Cytacka, polska działaczka i polityk polskiej społeczności na Litwie, a także starsza specjalistka w Wydziale Oświaty Rejonu Wileńskiego; Rajmund Klonowski, dziennikarz i publicysta oraz Jarosław Narkiewicz, litewski poseł na Sejm Republiki Litewskiej.

Do gremium powołano również Andrzeja Poczobuta, który niedawno wyszedł na wolność. Był przez lata trzymany przez reżim Aleksandra Łukaszenki jako zakładnik. Po zakończeniu uroczystości odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej rady.

Powołani do Rady ds. Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP:

1. Konstanty Radziwiłł, 2. Anna Maria Anders, 3. Tadeusz Antoniak, 4. Stanisław Aloszko, 5. Dorota Andraka, 6. Waldemar Biniecki, 7. Hubert Błaszczyk, 8. Dariusz Bonisławski, 9. Andżelika Borys, 10. Bogdan Chmielewski, 11. Andrés Chowanczak, 12. bp. Robert Chrząszcz, 13. Hubert Cioromski, 14. Renata Cytacka, 15. Oleg Czerwiński, 16. Peteris Dzalbe, 17. Adam Gajkowski, 18. Iwona Golińska, 19. Ilona Gosiewska, 20. Małgorzata Gośniowska-Kola, 21. Radosław Gruk, 22. Artur Hofman, 23. Andrzej Janeczko, 24. ks. Tomasz Jarosz, 25. Marek Kawa, 26. Rajmund Klonowski, 27. Helena Krasowska, 28. Jan Król, 29. Kornelia Król, 30. ks. Leszek Kryża, 31. Adrian Kubicki, 32. Gerwazy Longher, 33. ks. Zdzisław Malczewski, 34. Józef Malinowski, 35. Jimmy Mazurkiewicz, 36. Bartłomiej Moszoro, 37. Tomasz Muskus, 38. Jaroslav Narkevič, 39. Katarzyna Ostrowska, 40. Anna Paniszewa, 41. Jarosław Papis, 42. Bartosz Piasecki, 43. Paweł Piekarczyk, 44. Bogdan Płatek, 45. Andrzej Poczobut, 46. Marek Popiełuszko, 47. Dominic Roszak, 48. Marek Rudnicki, 49. Fernando Schmidt, 50. Jan Skóra, 51. Helena Sołtys, 52. Francis J. Spula, 53. Teresa Sygnarek, 54. Maria Szonert-Binienda, 55. Artur Szulc, 56. Alicja Katarzyna Takácsné-Kalińska, 57. Władysław Tomaszewicz, 58. Mariusz Wałach, 59. Tomasz Wiśniewski, 60. Andrzej Woda, 61. Sebastian Wopiński, 62. Sławomir Wróbel, 63. ks. Sławomir Zych, 64. Krzysztof Żółtek.