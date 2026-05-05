Według Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI), około 200 tys. mieszkańców nie zadeklarowało jeszcze swoich dochodów i majątku.

– Do złożenia deklaracji dochodów zobowiązanych jest około 950 tys. mieszkańców kraju, około 700 tys. złożyło już deklaracje dochodowe. Spośród osób, które jeszcze nie zadeklarowały dochodów, większość stanowią osoby prowadzące działalność indywidualną – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Martynas Endrijaitis, zastępca kierowniczki Państwowej Inspekcji Podatkowej.

Około 300 tys. osób prowadzących działalność indywidualną ma obowiązek zadeklarowania swoich dochodów.

– Tymczasem połowa z nich nie zrobiła tego w terminie. Należy pamiętać, że nawet osoby, które w 2025 r. prowadziły indywidualną działalność gospodarczą jako osoby fizyczne na podstawie certyfikatu lub licencji na prowadzenie działalności, ale nie uzyskały dochodu, powinny złożyć deklaracje podatkowe. W przypadku braku dochodu należy po prostu wpisać zero w formularzu – wyjaśnia Endrijaitis.

Rozmówca zauważa, że każdego roku występuje tzw. syndrom studenta, kiedy wiele osób składa deklaracje w ostatnim dniu, jednak zawsze pozostaje niemała grupa, która się spóźnia.

Do 4 maja włącznie złożyć deklaracje majątkowe zobowiązani byli także urzędnicy państwowi, politycy oraz osoby publiczne. Z kolei posiadanie rachunku inwestycyjnego należy zadeklarować do 1 czerwca. Uczyniło to już ponad 10 tys. mieszkańców.

Nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM permokos) będą zwrócone do 31 lipca osobom, które prawidłowo i w terminie zadeklarowały swoje dochody. Jeśli deklaracja zostanie złożona lub uzupełniona po 4 maja, nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych będą zwracane w ciągu 90 dni.

Zaległości należy uregulować w ciągu 14 dni

Jeżeli mieszkaniec jest zobowiązany do zadeklarowania dochodów, ale nie zrobił tego w terminie, Państwowa Inspekcja Podatkowa najpierw wysyła mu przypomnienie o zaległościach podatkowych.

– Zaległości należy uregulować w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia. Informujemy o tym za pośrednictwem strony internetowej Mano VMI, zaś dla osób niekorzystających z usług elektronicznych powiadomienia wysyłane są tradycyjną pocztą. Brak jakichkolwiek odpowiedzi na te powiadomienia będzie skutkował koniecznością rozpoczęciem działań zmierzających do odzyskania długu, czyli zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych. Zwracamy uwagę, że wierzytelności za poprzednie okresy podatkowe również muszą zostać uregulowane niezwłocznie, ponieważ też mogą być przedmiotem postępowania windykacyjnego – przypomina Martynas Endrijaitis

Mieszkańcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą złożyć do VMI wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

– Tego rodzaju wniosek można także złożyć w przypadku wystąpienia trudności z zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM) po złożeniu zeznania podatkowego. Złożenie wniosku zaleca się elektronicznie za pośrednictwem strony Mano VMI lub bezpośrednio podczas wizyty w urzędzie – wyjaśnia zastępca kierowniczki Państwowej Inspekcji Podatkowej.

Pieniądze trafią do budżetu państwa

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali dochody w terminie, mogli przeznaczyć część zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM) na cele dobroczynne lub społeczne. Organizacjom pozarządowym można przekazać 1,2 proc., a związkom zawodowym i partiom politycznym – 0,6 proc. Jeżeli podatnik zadeklarował dochody po 4 maja pieniądze trafią do budżetu państwa.

W 2025 r. na cele dobroczynne i społeczne mieszkańcy Litwy przekazali około 34 mln euro. Organizacją pozarządową, która w ub. roku otrzymała największe, wynoszące 3 mln euro wsparcie była organizacja pożytku publicznego Blue Yellow, partią polityczną – Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. W ramach rozliczenia podatkowego na rzecz tego ugrupowania politycznego mieszkańcy przekazali ponad 940 tys. euro.