Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Błędy w deklaracji podatkowej niosą za sobą odpowiedzialność

    Ponad 950 tys. mieszkańców Litwy będzie musiało zadeklarować swoje dochody za 2025 r. Większość podatników przekazała już niezbędne dane do Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI). Specjaliści zalecają dokładne ich sprawdzenie oraz upewnienie się, że wszystkie informacje zostały prawidłowo wskazane.

    Autor: Justyna Giedrojć
    Państwowa Inspekcja Podatkowa.
    Jeżeli podatnik nie ma możliwości złożenia deklaracji drogą elektroniczną ani wypełnienia ich telefonicznie, może zgłosić się do oddziału obsługi VMI | Fot. Marian Paluszkiewicz

    W dobie e-deklaracji rozliczenia wydają się proste. Jednak nawet przy nowoczesnych narzędziach podatnicy często popełniają błędy, które mogą skutkować upomnieniem z VMI, koniecznością zapłaty odsetków lub nawet karą finansową.

    Na co zwracać uwagę

    Martynas Endrijaitis, zastępca kierownika Państwowej Inspekcji Podatkowej, informuje, na co zwrócić uwagę podczas wypełniania deklaracji.

    — Aby uniknąć błędów przy deklarowaniu dochodów, mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że wszystkie dochody uzyskane w ciągu roku zostały uwzględnione w deklaracji, zwłaszcza jeśli pochodzą z różnych źródeł. Podatnicy często wskazują jedynie dochody z tytułu zatrudnienia, zapominając o innych przychodach, takich jak dochody z działalności gospodarczej, wynajmu nieruchomości, sprzedaży nieruchomości lub samochodu, autorskich honorariów, sprzedaży aktywów czy odsetków od pożyczek. Choć część danych jest automatycznie uwzględniana w deklaracji, jednak należy każdorazowo sprawdzić jej poprawność i upewnić się, że wszystkie dochody uzyskane w danym roku zostały w niej wykazane — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Martynas Endrijaitis.

    Najczęściej popełniane błędy

    Aby deklarowanie dochodów przebiegło sprawnie, należy unikać określonych błędów.

    — Najczęściej mieszkańcy nie deklarują wszystkich wydatków, które obniżają podatek dochodowy. Składają zeznania podatkowe na początku roku, jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnego okresu ich składania ogłoszonego przez VMI, a dane ze źródeł zewnętrznych są na bieżąco korygowane — wyjaśnia rozmówca.

    Ponadto podatnicy wprowadzają nieprawidłowe dane dotyczące poniesionych wydatków — deklarują wydatki, które nie mogą pomniejszyć dochodu podlegającego opodatkowaniu, np. składki ubezpieczeniowe opłacane przez inne osoby, składki niedotyczące ubezpieczenia kumulacyjnego lub dotyczące ubezpieczenia wnuków.

    — Dochód podlegający opodatkowaniu jest błędnie wykazywany jako nieopodatkowany, np. w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem otrzymanych świadczeń ubezpieczeniowych, które faktycznie podlegają opodatkowaniu. Mieszkańcy błędnie podają także cenę nabycia sprzedanej nieruchomości, czyli niezgodną z danymi pochodzącymi od osób trzecich — wylicza Endrijaitis.

    Kto musi złożyć zeznania podatkowe?

    Do 4 maja dochody muszą zostać zadeklarowane przez mieszkańców, którzy: prowadzili indywidualną działalność (nawet jeśli nie uzyskali dochodu); zastosowali zbyt wysoki roczny dochód wolny od podatku (NPD); sprzedali samochód, który był użytkowany krócej niż przez 3 lata lub nieruchomość, która była użytkowana krócej niż przez 10 lat; wynajmowali nieruchomość osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej; otrzymali darowizny o wartości przekraczającej 2,5 tys. euro od osób spoza najbliższej rodziny; uzyskali ponad 500 euro odsetków z tytułu pożyczek, depozytów lub papierów wartościowych; oni sami lub ich małżonkowie zajmowali stanowiska, które zgodnie z prawem wymagają składania oświadczeń majątkowych i dochodowych; chcą skorzystać z przysługujących ulg podatkowych (GPM).

    Jeżeli podatnik nie ma możliwości złożenia deklaracji drogą elektroniczną ani wypełnienia ich telefonicznie z pomocą konsultanta, może zgłosić się do oddziału obsługi VMI, uprzednio rejestrując wizytę.

    Afisze

    Więcej od autora

    Tylko w „Kurierze”

    Tylko w „Kurierze”

    Justyna Giedrojć
    Szkolnictwo

    Justyna Giedrojć

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.