Błędy w deklaracji podatkowej niosą za sobą odpowiedzialność

W dobie e-deklaracji rozliczenia wydają się proste. Jednak nawet przy nowoczesnych narzędziach podatnicy często popełniają błędy, które mogą skutkować upomnieniem z VMI, koniecznością zapłaty odsetków lub nawet karą finansową.

Na co zwracać uwagę

Martynas Endrijaitis, zastępca kierownika Państwowej Inspekcji Podatkowej, informuje, na co zwrócić uwagę podczas wypełniania deklaracji.

— Aby uniknąć błędów przy deklarowaniu dochodów, mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że wszystkie dochody uzyskane w ciągu roku zostały uwzględnione w deklaracji, zwłaszcza jeśli pochodzą z różnych źródeł. Podatnicy często wskazują jedynie dochody z tytułu zatrudnienia, zapominając o innych przychodach, takich jak dochody z działalności gospodarczej, wynajmu nieruchomości, sprzedaży nieruchomości lub samochodu, autorskich honorariów, sprzedaży aktywów czy odsetków od pożyczek. Choć część danych jest automatycznie uwzględniana w deklaracji, jednak należy każdorazowo sprawdzić jej poprawność i upewnić się, że wszystkie dochody uzyskane w danym roku zostały w niej wykazane — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Martynas Endrijaitis.

Najczęściej popełniane błędy

Aby deklarowanie dochodów przebiegło sprawnie, należy unikać określonych błędów.

— Najczęściej mieszkańcy nie deklarują wszystkich wydatków, które obniżają podatek dochodowy. Składają zeznania podatkowe na początku roku, jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnego okresu ich składania ogłoszonego przez VMI, a dane ze źródeł zewnętrznych są na bieżąco korygowane — wyjaśnia rozmówca.

Ponadto podatnicy wprowadzają nieprawidłowe dane dotyczące poniesionych wydatków — deklarują wydatki, które nie mogą pomniejszyć dochodu podlegającego opodatkowaniu, np. składki ubezpieczeniowe opłacane przez inne osoby, składki niedotyczące ubezpieczenia kumulacyjnego lub dotyczące ubezpieczenia wnuków.

— Dochód podlegający opodatkowaniu jest błędnie wykazywany jako nieopodatkowany, np. w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem otrzymanych świadczeń ubezpieczeniowych, które faktycznie podlegają opodatkowaniu. Mieszkańcy błędnie podają także cenę nabycia sprzedanej nieruchomości, czyli niezgodną z danymi pochodzącymi od osób trzecich — wylicza Endrijaitis.

Kto musi złożyć zeznania podatkowe?

Do 4 maja dochody muszą zostać zadeklarowane przez mieszkańców, którzy: prowadzili indywidualną działalność (nawet jeśli nie uzyskali dochodu); zastosowali zbyt wysoki roczny dochód wolny od podatku (NPD); sprzedali samochód, który był użytkowany krócej niż przez 3 lata lub nieruchomość, która była użytkowana krócej niż przez 10 lat; wynajmowali nieruchomość osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej; otrzymali darowizny o wartości przekraczającej 2,5 tys. euro od osób spoza najbliższej rodziny; uzyskali ponad 500 euro odsetków z tytułu pożyczek, depozytów lub papierów wartościowych; oni sami lub ich małżonkowie zajmowali stanowiska, które zgodnie z prawem wymagają składania oświadczeń majątkowych i dochodowych; chcą skorzystać z przysługujących ulg podatkowych (GPM).

Jeżeli podatnik nie ma możliwości złożenia deklaracji drogą elektroniczną ani wypełnienia ich telefonicznie z pomocą konsultanta, może zgłosić się do oddziału obsługi VMI, uprzednio rejestrując wizytę.