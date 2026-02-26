Więcej
    Ruszyło składanie deklaracji podatkowych, specjaliści zalecają nie zwlekać

    Mieszkańcy Litwy deklaracje podatkowe za 2025 rok mogą składać do 4 maja.

    Autor: Justyna Giedrojć
    Około 950 tys. mieszkańców Litwy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowych za miniony rok | Fot. Marian Paluszkiewicz

    — W tym roku nie ma żadnych istotnych zmian w krajowym systemie podatkowym. Deklaracje na stronie internetowej VMI można składać do 4 maja włącznie. Procent od podatku można przekazać na cele dobroczynne i społeczne — mówi Laimonas Rimkus, specjalista ds. komunikacji w Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI).

    Kto jest zobowiązany do składania deklaracji?

    Obowiązek składania deklaracji podatkowych dotyczy setek tysięcy mieszkańców — od tych, co prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, do tych, co sprzedali nieruchomość czy osiągnęli dodatkowe dochody. W kraju jest około 950 tys. osób, które są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowych za miniony rok.

    — Są to osoby uzyskujące dochody związane z zatrudnieniem, pragnące odzyskać podatek dochodowy, prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, podatnicy, którzy sprzedali samochód po upływie mniej niż trzech lat od momentu kupna, podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość w ciągu mniej niż dziesięciu lat od nabycia. Złożyć deklaracje muszą także osoby, które otrzymały ponad 500 euro odsetek w ciągu roku lub ponad 2 500 euro nie od bliskich krewnych — wylicza specjalista VMI.

    Wsparcie w ramach rozliczenia podatkowego

    W ub.r. deklaracje podatkowe złożyło 1,5 mln mieszkańców. Z nich około 500 tys. złożyło wnioski o przekazanie części podatku dochodowego na wybrane cele dobroczynne lub społeczne. Organizacjom pozarządowym można przekazać 1,2 proc., a związkom zawodowym i partiom politycznym – 0,6 proc. Jeżeli podatnik nie złoży takiego wniosku, pieniądze trafią do budżetu państwa.

    W 2025 r. na cele dobroczynne i społeczne mieszkańcy Litwy przekazali około 34 mln euro. Organizacją pozarządową, która w ub. r. otrzymała największe, wynoszące 3 mln euro wsparcie, była organizacja pożytku publicznego Blue Yellow, partią polityczną — Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Na rzecz tego ugrupowania politycznego mieszkańcy przekazali ponad 940 tys. euro w ramach rozliczenia podatkowego.

    1,2 proc. podatku dochodowego dla „Kuriera Wileńskiego”

    Podobnie jak w ubiegłych latach każdy, kto płaci podatek od dochodu (wynagrodzenia, indywidualnej działalności gospodarczej lub innej) może przekazać 1,2 proc. podatku dochodowego dla „Kuriera Wileńskiego”. Podatnika to nic nie kosztuje, a dla redakcji takie wsparcie jest bardzo istotne.

    Jak można wesprzeć „Kurier Wileński”? Wystarczy do 4 maja br. złożyć elektronicznie wniosek FR0512. Można go przekazać za pośrednictwem EDS (lit. Elektroninio deklaravimo sistema) na stronie internetowej https://deklaravimas.vmi.lt wybierając Deklaravimas>Pildyti formą.

    Ważne, żeby pamiętać, że jeżeli deklaracja podatkowa GMP311 za 2025 r. nie zostanie złożona do dnia 4 maja (włącznie), wniosek o przekazaniu 1,2 proc. podatku dochodowego zostanie odrzucony.

    Aby wypełnić wniosek FR0512 należy wpisać kod identyfikacyjny naszej redakcji (lit. įmonės kodas 300073186).

    Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania deklaracji FRO512 można znaleźć na stronie internetowej www.vmi.lt lub telefonicznie pod nr tel. +370 5 260 5060 lub1882.

    Apel o przekazanie dla „Kuriera Wileńskiego” 1,2 proc. od podatku dochodowego za 2024 r.

