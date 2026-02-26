— W tym roku nie ma żadnych istotnych zmian w krajowym systemie podatkowym. Deklaracje na stronie internetowej VMI można składać do 4 maja włącznie. Procent od podatku można przekazać na cele dobroczynne i społeczne — mówi Laimonas Rimkus, specjalista ds. komunikacji w Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI).

Kto jest zobowiązany do składania deklaracji?

Obowiązek składania deklaracji podatkowych dotyczy setek tysięcy mieszkańców — od tych, co prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, do tych, co sprzedali nieruchomość czy osiągnęli dodatkowe dochody. W kraju jest około 950 tys. osób, które są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowych za miniony rok.

— Są to osoby uzyskujące dochody związane z zatrudnieniem, pragnące odzyskać podatek dochodowy, prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, podatnicy, którzy sprzedali samochód po upływie mniej niż trzech lat od momentu kupna, podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość w ciągu mniej niż dziesięciu lat od nabycia. Złożyć deklaracje muszą także osoby, które otrzymały ponad 500 euro odsetek w ciągu roku lub ponad 2 500 euro nie od bliskich krewnych — wylicza specjalista VMI.

Wsparcie w ramach rozliczenia podatkowego

W ub.r. deklaracje podatkowe złożyło 1,5 mln mieszkańców. Z nich około 500 tys. złożyło wnioski o przekazanie części podatku dochodowego na wybrane cele dobroczynne lub społeczne. Organizacjom pozarządowym można przekazać 1,2 proc., a związkom zawodowym i partiom politycznym – 0,6 proc. Jeżeli podatnik nie złoży takiego wniosku, pieniądze trafią do budżetu państwa.

W 2025 r. na cele dobroczynne i społeczne mieszkańcy Litwy przekazali około 34 mln euro. Organizacją pozarządową, która w ub. r. otrzymała największe, wynoszące 3 mln euro wsparcie, była organizacja pożytku publicznego Blue Yellow, partią polityczną — Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Na rzecz tego ugrupowania politycznego mieszkańcy przekazali ponad 940 tys. euro w ramach rozliczenia podatkowego.

1,2 proc. podatku dochodowego dla „Kuriera Wileńskiego”

Podobnie jak w ubiegłych latach każdy, kto płaci podatek od dochodu (wynagrodzenia, indywidualnej działalności gospodarczej lub innej) może przekazać 1,2 proc. podatku dochodowego dla „Kuriera Wileńskiego”. Podatnika to nic nie kosztuje, a dla redakcji takie wsparcie jest bardzo istotne.

Jak można wesprzeć „Kurier Wileński”? Wystarczy do 4 maja br. złożyć elektronicznie wniosek FR0512. Można go przekazać za pośrednictwem EDS (lit. Elektroninio deklaravimo sistema) na stronie internetowej https://deklaravimas.vmi.lt wybierając Deklaravimas>Pildyti formą.

Ważne, żeby pamiętać, że jeżeli deklaracja podatkowa GMP311 za 2025 r. nie zostanie złożona do dnia 4 maja (włącznie), wniosek o przekazaniu 1,2 proc. podatku dochodowego zostanie odrzucony.

Aby wypełnić wniosek FR0512 należy wpisać kod identyfikacyjny naszej redakcji (lit. įmonės kodas 300073186).

***

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania deklaracji FRO512 można znaleźć na stronie internetowej www.vmi.lt lub telefonicznie pod nr tel. +370 5 260 5060 lub1882.