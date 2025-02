Egzaminy maturalne rozłożone na dwie raty

Jak poinformowało „Kurier Wileński” Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu, maturzyści z rocznika 2025 na Litwie jako pierwsi przystąpili do egzaminów dwuczęściowych, składanych w ciągu dwóch lat. Pierwsza część egzaminów państwowych składana jest w III klasie gimnazjum, druga część — w IV klasie gimnazjum.

Po zsumowaniu wyników obu części egzaminu maturzysta uzyskuje ostateczny wynik odpowiedniego państwowego egzaminu maturalnego.

W związku z tym, że tegoroczni absolwenci na Litwie są pierwszym pokoleniem, które zdaje dwie części państwowej matury, zrobiono dla nich wyjątek — dano im możliwość ponownego zdania sprawdzianów pośrednich zdawanych w III klasie gimnazjum (z wyjątkiem języka i literatury litewskiej). W takim przypadku do oceny końcowej państwowego egzaminu maturalnego zostanie zaliczony lepszy wynik.

Egzaminy na poziomie A lub B

Od bieżącego roku szkolnego państwowe egzaminy maturalne odbywają się na podstawie zaktualizowanego programu ogólnokształcącego — uczniowie wybierali, według którego programu, rozszerzonego czy podstawowego, (A lub B) chcieli uczyć się matematyki oraz języka litewskiego. Według tych programów będą również zdawać maturę państwową z tych przedmiotów.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, należy zdać co najmniej dwa państwowe egzaminy maturalne, w tym jeden z języka i literatury litewskiej (według kursu A albo B).

O tym, jakie przedmioty zdawać na maturze, zdecyduje sam uczeń w III klasie gimnazjum oraz w IV klasie gimnazjum. Decyzję należało podjąć do 25 listopada, ale uczniowie mogą jeszcze ją zmienić — do 15 marca 2025 r. uczniowie mogą zrezygnować z przystąpienia do jednego lub kilku wybranych państwowych egzaminów maturalnych. W tym terminie należy powiadomić o tym dyrektora szkoły.

W roku szkolnym 2024-2025 nie zostaje już egzaminów szkolnych, na maturze będą tylko egzaminy państwowe. W związku z tym uczniowie nie będą mogli po raz drugi podejść do składania tego samego egzaminu.

Na liście państwowych egzaminów maturalnych pojawiły się trzy nowe przedmioty: filozofia, ekonomia i przedsiębiorczość oraz technologie inżynierskie.

Chętni będą mogli przygotować tzw. pracę dojrzałości. Nie jest ona uważana za egzamin państwowy, ale istnieje możliwość uzyskania za nią dodatkowych punktów przy rekrutacji na studia wyższe.

Zdobyć 40 pkt. ze 100

Ile punktów będą musieli zdobyć absolwenci na egzaminie państwowym, aby egzamin został zdany?

Od roku szkolnego 2024-2025 minimalny wymóg zdania państwowego egzaminu wynosi 40 pkt. na 100, co jest oceniane jako próg poziomu osiągnięć. Do tej pory próg zdania egzaminu państwowego wynosił 16 pkt.

Choć minimalny próg zdania państwowej matury został podniesiony, to odpowiednio wzrośnie również liczba zadań odpowiadających poziomowi progowemu, czyli najłatwiejszemu — zapewnia się w komunikacie resortu oświaty.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Wymóg na studia: wysoka średnia

Jak zapewnia się w komunikacie ministerstwa, „tegoroczne warunki rekrutacji na uczelnie są podobne do ubiegłorocznych”. Jak się okazało jednak, poprzeczka na studia w tym roku została podniesiona znacznie wyżej. Kandydatów obowiązują następujące wymagania:

– podobnie jak w 2024, należy „zdać trzy państwowe egzaminy maturalne: język i literaturę litewską, matematykę (nie dotyczy kandydatów na studia artystyczne) oraz dowolnie wybrany”;

– kandydaci na studia w tym roku muszą się wykazać znacznie lepszymi wynikami na maturze. „Średnia arytmetyczna ocen z trzech państwowych egzaminów będzie musiała być na poziomie co najmniej podstawowym (od 50 pkt. wzwyż), jeżeli kandydat ma być przyjęty na studia uniwersyteckie, i nie niższym niż poziom zadowalający (od 41 pkt.) w przypadku przyjęcia na studia w kolegium”;

– „musi być spełniony minimalny próg konkursowy wymagany przez same uczelnie”.

Tak więc tegoroczna nowość, że na uczelnie będzie można dostać się uzyskując z państwowych matur średnio 40 pkt. (podczas rekrutacji w kolegiach) i 50 pkt. (w uniwersytetach) jest niezwykle istotna.

Współczynniki konkursowe

Resort oświaty informuje również, że w tym roku zmienia się obliczanie punktacji konkursowej podczas rekrutacji na studia. Wynik państwowego egzaminu z języka litewskiego i literatury oraz państwowego egzaminu z matematyki składanego na poziomie B zostanie pomnożony przez współczynnik 0,7. Zaś wyniki tych dwóch państwowych egzaminów maturalnych składanych na poziomie A zostaną pomnożone przez współczynnik 1,1. Wyniki innych egzaminów państwowych nie będą mnożone przez współczynniki.

Druga kolejka konkursowa

Jak poinformowano nas w resorcie oświaty, od roku szkolnego 2024 kandydaci wywodzący się ze środowiska wrażliwego społecznie podczas rekrutacji na studia mają możliwość udziału w drugiej kolejce konkursowej. Do drugiej kolejki mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają wszystkie warunki rekrutacji i spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

ukończyli studia tzw. krótkiego stopnia (lit. trumposios pakopos studijos);

posiadają co najmniej 24-miesięczne doświadczenie działalności praktycznej;

jest osobą uprawnioną do świadczeń socjalnych lub otrzymującą je;

ma ustalony poziom uczestnictwa wynoszący 45 procent i mniej lub poziom niepełnosprawności w stopniu ciężkim lub umiarkowanym;

nie ukończyli 25 roku życia i przebywają pod opieką przed osiągnięciem pełnoletności lub ich rodzice nie żyją.

Stypendia dla przyszłych pedagogów

Już czwarty rok z rzędu osoby, które podejmą studia na kierunkach pedagogicznych o największym zapotrzebowaniu (matematyka, język i literatura litewska, język francuski, język niemiecki, fizyka, chemia, biologia, historia, geografia, informatyka, nauczanie początkowe, pedagogika specjalna) będą mogły otrzymać priorytetowe wsparcie.

Osoby studiujące na finansowanych przez państwo studiach licencjackich w ramach programów / specjalizacji pedagogicznych o największych potrzebach, a także na pedagogicznych studiach równoległych (lit. gretutinės pedagogikos studijos), mogą otrzymać priorytetowe wsparcie w wysokości 455 euro miesięcznie — informuje nasz dziennik resort oświaty.

Jeszcze wyższe wsparcie docelowe, w wysokości 770 euro miesięcznie, mogą otrzymać studenci priorytetowych programów studiów pedagogicznych / specjalizacji pedagogicznych studiów zawodowych oraz na końcowym roku studiów licencjackich na kierunku pedagogika lub równoległe studia pedagogiczne. To docelowe świadczenie jest przyznawane osobom, które zawrą umowę z samorządem lub szkołą, zobowiązując się do pracy w nich przez co najmniej trzy lata za okres pięciu lat, na co najmniej 0,7 pełnego etatu, po ukończeniu studiów.

