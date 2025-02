Będzie więcej wyjątków podczas formowania jedenastych klas

Dla szkół mniejszości narodowych minimum uczniów w klasie 11 wynosi 12 osób.

Resort oświaty odstąpił od swego zamiaru

Na początku lutego Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu przedłożyło samorządom projekt zmian w przepisach dotyczących minimalnej liczby uczniów w klasach trzecich gimnazjów. Jak zapowiadano na początku roku, nowe regulacje miały zezwolić na zmniejszenie tego wymogu z obecnych 21 uczniów do nawet 12. Resort oświaty odstąpił jednak od tego zamiaru i nie zmieni obecnej regulacji, zgodnie z którą w 11. klasie (czyli III gimnazjalnej) musi być 21 uczniów. Obiecuje jednak zastosować więcej wyjątków od tej reguły. Dla szkół mniejszości narodowych wszystkie dotychczasowe wyjątki mają być zachowane.

„Samorząd ma różne możliwości postępowania z małymi szkołami — jedna możliwość to dopłacenie 50 proc. wkładu na utrzymanie małej klasy z liczbą uczniów od 12 do 21, druga opcja to dołączenie tej szkoły lub klas do innego gimnazjum, a trzecia to przeprowadzenie reorganizacji zgodnie z obecną procedurą” — powiedział wiceminister Petkevičius.

— Obecnie otrzymaliśmy do rozpatrzenia projekt rozporządzenia dotyczący zasad tworzenia sieci szkół. Dla szkół mniejszości narodowych nie przewiduje się żadnych zmian. Oznacza to, że dopuszczalna liczba uczniów w starszych klasach gimnazjalnych nie zostanie zmniejszona. Zgodnie z obecnym trybem formowania klas, w gimnazjalnych klasach III-IV minimalna dopuszczalna liczba uczniów wynosi 12, tak też pozostanie. Dotyczy to szkół mniejszości narodowych i szkół z litewskim językiem nauczania w rejonie solecznickim oraz wileńskim — komentuje Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Inne kryteria dla szkół mniejszości narodowych

Od jesieni ubiegłego roku obowiązują ilościowe kryteria tworzenia trzeciej klasy gimnazjum, przy której minimalna liczba uczniów w klasie musi wynosić 21 uczniów. Placówki oświatowe, które nie spełnią tego wymogu, nie będą mogły już prowadzić zajęć w klasach 11. Dla szkół mniejszości narodowych obowiązują inne kryteria.

— Jeżeli w szkole mniejszości narodowych w klasie III gimnazjum jest np. 12 osób — otrzymujemy finansowanie i klasę możemy utrzymać — mówi Regina Markiewicz.

Do 12 lutego szkoły mają możliwość zgłaszania swoich propozycji.

— Planowaliśmy zgłoszenie poprawki, by zmniejszyć dopuszczalną liczbę uczniów w gimnazjalnych klasach III-IV do ośmiu osób na klasę. Na razie trwa omawianie projektu, zobaczymy, czy nie zostaną wprowadzone kolejne zmiany — mówi Regina Markiewicz.

„Wszystkie wyjątki dla szkół mniejszości narodowych, zgodnie z którymi mogły one istnieć i obecnie istnieją, zostają zachowane i istnieją możliwości, w jaki sposób mogą dalej pracować” — powiedział J. Petkevičius.

Według wiceministra, zaproponowane zostanie zwiększenie koszyczka dla klas z najmniejszą liczbą uczniów.

— Oferujemy zwiększenie finansowania małych klas o 10 proc. Dziś na Litwie mamy 53 takie klasy — powiedział.

Z danych przekazanych przez wiceministra wynika, że w tej chwili wymagania dotyczące tworzenia klas mogą spowodować trudności w sformowaniu 53 klas, w przyszłym roku byłoby ich 106. Kwestia optymalizacji sieci szkół jest obecnie negocjowana ze związkami zawodowymi i innymi zainteresowanymi instytucjami.

