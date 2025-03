Polskie akcenty na Festiwalu „Kino Pavasaris”

POD WULKANEM

2024, Polska, 105 min.

Reżyseria: Damian Kocur

Scenariusz: Damian Kocur, Marta Konarzewska

Zdjęcia: Nikita Kuzmienko

Muzyka: Serhii Avdieiev

Język: ukraiński, hiszpański, angielski

Napisy: litewskie, angielskie

Obsada: Sofia Berezowska, Roman Lutskyi, Anastasiia Karpenko, Fedir Pugachov, Mike Mensah

„Pod wulkanem” to poruszający dramat o ukraińskiej rodzinie Kowalenków, której życie zmienia się bezpowrotnie w dniu wybuchu wojny. Film dostępny na TVP VOD przedstawia intymny obraz emocji, trudnych wyborów i rodzinnych relacji, osadzony w pozornie idyllicznej scenerii Teneryfy.

Akcja filmu zaczyna się ostatniego dnia wakacji na Teneryfie. Kowalenkowie – młoda ukraińska rodzina – dowiadują się o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ich powrót do Kijowa staje się niemożliwy, a w jednej chwili z turystów zamieniają się w uchodźców. W otoczeniu beztroskiego kurortu, parad karnawałowych i słonecznych plaż, wojna wydaje się abstrakcyjnym koszmarem. Jednak ciężar wydarzeń w ojczyźnie – strach, poczucie winy i bezsilność – zaczyna przytłaczać bohaterów.

Film nie skupia się na bombach czy karabinach, lecz na wewnętrznej walce bohaterów. Kowalenkowie muszą zmierzyć się z własnymi emocjami, stawić czoła skrytym problemom i odpowiedzieć na pytanie, czy ich rodzina przetrwa tę próbę. Nierozwiązane konflikty i narastające napięcia przypominają lawę gotującą się w wulkanie, który góruje nad wyspą.

„Pod wulkanem” to drugi pełnometrażowy film Damiana Kocura, znanego z wielokrotnie nagradzanego debiutu „Chleb i sól”. Reżyser mistrzowsko buduje napięcie, wykorzystując kontrast między idyllicznym otoczeniem a dramatem bohaterów.

Produkcja „Pod wulkanem” Damiana Kocura została ogłoszona jako polski kandydat do Oscara (2025) w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.

SEANSE:

11 marca, godz. 18.20, Forum Cinemas Vingis (sala nr 7)

14 marca, godz. 18.00, Forum Cinemas Kaunas (sala nr 4)

17 marca, godz. 20.00, Forum Cinemas Vingis (sala nr 7)

21 marca, godz. 18.40, Forum Cinemas Vingis (sala nr 7)

23 marca, godz. 17.00, Forum Cinemas Vingis (sala nr 7)

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=_yRxI__pnUk

RZECZY NIEZBĘDNE

2024, Polska, Niemcy, 110 min.

Reżyseria: Kamila Tarabura

Scenariusz: Kamila Tarabura, Katarzyna Warnke, Maciej Kazula

Zdjęcia: Tomasz Naumiuk

Muzyka: CEL

Język: polski

Napisy: litewskie, angielskie

Obsada: Dagmara Domińczyk, Katarzyna Warnke, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Andrzej Konopka, Karol Pocheć, Piotr Żurawski, Anna Antonowicz

W ręce Ady, mieszkającej w Hamburgu uznanej dziennikarki, trafia tajemnicza przesyłka. To książka ze spisanymi pod pseudonimem wspomnieniami kobiety molestowanej w dzieciństwie przez ojca, z imienną dedykacją dla Ady. Dziennikarka decyduje się na spotkanie z autorką, którą okazuje się jej dawna szkolna koleżanka – Roksana. Razem wyruszają w podróż do miasteczka, gdzie dorastały, aby skonfrontować się z matką Roksany, niemym świadkiem jej dziecięcego piekła. Na miejscu okazuje się jednak, że matka twardo strzeże rodzinnych tajemnic, utrzymując obraz idealnego męża i rodziny. Ada postanawia opisać tę skomplikowaną i intrygującą historię w reportażu, choć dla niej, tak naprawdę, temat Roksany nie jest tym najważniejszym w podróży. Sama też musi rozliczyć się z demonami przeszłości – to one nie pozwalają jej pójść naprzód w relacji z partnerem, z którym jest w zaawansowanej ciąży. Emocje między bohaterkami zagęszczają się, a Adzie coraz trudniej zachować dystans i ocenić, co jest kłamstwem, a co prawdą.

SEANSE

13 marca, godz. 16.40, Centrum filmowe „Skalvija”

17 marca, godz. 18.40, Forum Cinemas Kaunas (sala nr 4)

22 marca, godz. 17.40, Forum Cinemas Vingis (sala nr 11)

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=RIhhAHFoihM

GOŚĆ FESTIWALU

22 marca odbędzie się spotkanie z polską reżyserką Agnieszką Holland.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Spotkanie odbędzie się przed projekcją filmu „Zielona granica” – początek seansu o godz. 19:00 (Forum Cinemas Vingis, sala nr 6).

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

ZIELONA GRANICA

Dramat, 2023, 147 min., Polska, Czechy, Francja, Belgia

Reżyseria: Agnieszka Holland

Scenariusz: Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland

Zdjęcia: Tomasz Naumiuk

Obsada aktorska: Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Behi Djanati Atai, Tomasz Włosok, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous

Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem. Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania — czym jest człowieczeństwo?

Agnieszka Holland — reżyserka i scenarzystka. Ukończyła Wydział Filmowy i Telewizyjny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (FAMU). W latach 1972–1981 członkini Zespołu Filmowego X. Od 1981 roku mieszka i pracuje także w Europie Zachodniej i USA. Członkini Polskiej Akademii Filmowej, w latach 2008–2012 jej prezydent. Członkini Europejskiej Akademii Filmowej, od roku 2014 przewodnicząca Zarządu Akademii. Niejednokrotnie nominowana do Oscara, laureatka m.in. Złotego Globu za film „Europa, Europa” oraz Srebrnego Niedźwiedzia i Złotych Lwów za film „W ciemności”.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Ponadto w tegorocznym programie Festiwalu (w programie „30 wiosen”) odbędą się projekcje filmu Juliusza Machulskiego „Kołysanka”.

KOŁYSANKA

Polska, 2010, 95 min.

Reżyseria: Juliusz Machulski

Scenariusz: Juliusz Machulski, Adam Dobrzycki

Zdjęcia: Arkadiusz Tomiak

Muzyka: Michał Lorenc

Język: polski

Napisy: litewskie, angielskie

Obsada: Robert Więckiewicz, Małgorzata Buczkowska, Janusz Chabior, Krzysztof Kiersznowski

W zagadkowych okolicznościach znikają kolejno mieszkańcy i goście pewnej malowniczej miejscowości. Atmosfera, jak w najlepszych filmach sensacyjnych, gęstnieje ze sceny na scenę, a motorem potęgującym napięcie jest śledztwo prowadzone przez parę policjantów. Jednak tropy urywają się, a niewinne ofiary nadal giną bez śladu, jakby zapadły się pod ziemię…

SEANSE:

14 marca, godz. 22.00, Forum Cinemas Vingis (sala nr 6)

15 marca, godz. 22.20, Forum Cinemas Kaunas (sala nr 2)

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=XfFVLzjjHN8

Instytut Polski w Wilnie