Spotkanie koncentrowało się wokół trzech zagadnień: ogólnych zmian ekonomiczno-socjalnych, polityki prezydenta USA D. Trumpa, przyszłości Litwy. W sposób bardzo przystępny dla słuchaczy prelegent opowiedział o przyczynach zmian demograficznych.

Sytuacja demograficzna

Na początku niepodległości liczba mieszkańców Litwy wynosiła 3,7 mln, zaś w 2023 r. — 2,86 mln. Przyczyny zmniejszania się liczby ludności, to: wyjazdy młodzieży z Litwy do krajów UE w poszukiwaniu: lepszego zarobku, możliwości rozwijania swojej kariery, na studia, w poszukiwaniu lepszej jakości życia. W 2024 r. wyjechało w ten sposób 29 tys. osób. Z drugiej strony, na Litwę przyjeżdża coraz więcej imigrantów z krajów Azji, którzy zasilają litewski rynek pracy, co u części naszych obywateli budzi niepokój. Rodzi się także bardzo mało dzieci. Z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy przedstawione liczby. Jeśli w latach 60. rodziło się po 60 tys. dzieci, to w roku 2024 ok. 18 tys., przy tym zmarło 37 tys. osób. Największa umieralność jest wśród mężczyzn, którzy nie dożywają do wieku emerytalnego z powodu nieodpowiedzialnego stylu życia.

Prelegent pocieszał, że obecnie zwiększa się tendencja powrotu osób do kraju. Stworzone są odpowiednie warunki dla biznesu prywatnego, zwiększają się zarobki, lepsze są warunki do życia, czasu wolnego, relacji z bliskimi (…). Sytuacja demograficzna nie jest, zdaniem profesora, wielkim problemem (…). Większym problemem jest brak zdolności władzy w zakresie odpowiedniego reagowania. Prelegent wskazał także inne problemy: brak woli politycznej, pomysłów, rozłam w elicie społecznej i politycznej oraz niechęć czy niezdolność służenia dla wspólnego dobra.

Słuchacze PUTW śpiewają tradycyjne sto lat świętującym urodziny: Ryszardowi Kuźmie, Iwonie Kisłowskiej i Dorocie Kondratowicz

| Fot. archiwum PUTW w Wilnie

Polityka USA i emerytury

Drugim zagadnieniem, z którym Bogusław Grużewski nas zaznajomił, była polityka prezydenta USA Donalda Trumpa, w tym nałożenie dodatkowych podatków na produkcję. W skrócie wnioski: wzrastają ceny na towary, mieszkańcom różnych krajów świata żyje się gorzej, wewnętrzne napięcia w Ameryce powodują, że protestują ludzie biedniejsi, konkurenci polityczni, emigranci (…).

Najbardziej słuchaczy w wieku emerytalnym zaciekawiły wzmianki na temat wypłat emerytur. Obecnie emerytury na Litwie pobiera 618 600 osób. Niestety, pod względem wysokości emerytur Litwa pozostaje w tyle za krajami Europy. Większość litewskich emerytów żyje w ubóstwie, gdyż emerytury są bardzo małe. Obecnie średnia emerytura stanowi 44 proc. przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy zapowiada zwiększenie emerytur, ale w tym temacie jest wiele niepewności.

Nie zważając na dzisiejszą sytuację emerytów, prof. Grużewski dał nam rekomendacje dotyczące gospodarowania pieniędzmi. Po pierwsze, należy przewidzieć wydatki związane ze zdrowiem, po drugie — planować wydatki na polepszenie warunków życia, po trzecie — zadbać o wygody w życiu. Bardzo ważne są dobre stosunki międzyludzkie, które mogą pokonać problem samotności. Nie należy przesadnie dbać o majątek z myślą o dzieciach, aby nie być zakładnikami swych dzieci. Bardziej dbać o siebie i swe zdrowie.

Wykład był bardzo pouczający. Jesteśmy zadowoleni ze spotkania z prof. Grużewskim.

Kolejnym etapem naszego spotkania było pozdrowienie urodzinowe słuchaczy PUTW: Ryszarda Kuźmy, Doroty Kondratowicz, Iwony Kisłowskiej. Zabrzmiało tradycyjne 100 lat. Wieczór spędziliśmy na biesiadach we własnym gronie.

Dorota Kondratowicz, Ryszard Kuźmo i Iwona Kisłowska

| Fot. archiwum PUTW w Wilnie

Teresa Młyńska,

członkini zarządu PUTW