Gdańsk w Wilnie 2025: trzy dni kultury, sztuki i muzyki

Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz relacji polsko-litewskich, ma na celu prezentację dziedzictwa artystycznego Gdańska oraz współczesnej twórczości mieszkańców tego miasta. Trzydniowy program obejmuje wystawy sztuki wizualnej, spotkania literackie, koncerty muzyki dawnej i nowoczesnej oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Wszystkie wydarzenia festiwalu są bezpłatne i otwarte dla publiczności.

Start na placu Ratuszowym

Program festiwalu rozpocznie się w piątek 23 maja otwarciem na placu Ratuszowym w Wilnie wystawy fotografii dokumentalnej „Fotogeniczne Wilno”, której kuratorkami są Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka i Maja Bieńkowska. Zaprezentowane zostaną na niej wyjątkowe zdjęcia — miasta i okolic wykonane przez fotografów: Jana Bułhaka, Józefa Czechowicza, Bolesławy i Edmunda Zdanowskich i innych — które przybyły do Gdańska po II wojnie światowej wraz ze społecznością wileńską, a obecnie znajdują się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Wystawę będzie można oglądać na placu Ratuszowym do 2 czerwca.

„W dzisiejszym świecie więzi kulturowe są ważniejsze niż kiedykolwiek. Gdańsk i Wilno to dwa miasta, które przetrwały historyczne rozłamy, ale zachowały wartości wolności, pamięci i kultury. Cieszymy się, że nasze historyczne więzi inspirują współczesne spotkania i partnerstwa, a współpraca między miastami pokazuje, że kultura to nie tylko sztuka, ale także przyjaźń, zaufanie i wzajemne zrozumienie. Ten festiwal jest żywą kontynuacją tego ducha” — mówi Simona Bieliūnė, wicemer Wilna, zapraszając do wysłuchania głosu Gdańska, pełnego sztuki, historii i życia.

Warsztaty dla najmłodszych

W piątkowy poranek, o godz. 9:30 i 12:00, najmłodsi wilnianie są zapraszani na dwa warsztaty do Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Dzieci i młodzież będą mogły poznać sztukę cyrku współczesnego poprzez zajęcia kuglarskie i ruchowe prowadzone przez Dominikę Knap, doświadczoną edukatorkę cyrkową z Gdańska. Warsztaty to świetna okazja do poznania sztuki cyrkowej nie tylko jako rozrywki, ale także jako głębokiej formy ekspresji, która promuje kreatywność i wspólnotę. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja: https://bitly.cx/y2r4

Tubicinatores Gedanenses

Wystawa na Zarzeczu

Po południu, o godzinie 16:00, w Galerii Inkubatora Kultury na Zarzeczu zostanie zaprezentowana wystawa indywidualna Kory Tea Kowalskiej „To nie są moje rzeczy”. W tym delikatnym projekcie artystka wskrzesza utracone i wyrzucone przedmioty do nowego życia — niedokończone sukienki, skrawki tkanin, walizki z dawnych migracji, niezrealizowane plany. To wrażliwa opowieść o pamięci, tożsamości i o tym, jak przedmioty mogą stać się świadkami historii. Wystawa potrwa do 30 maja.

Kościół św. Katarzyny w Wilnie

Dyskusja i koncerty

23 maja, o godz. 17:00 w Domu Literatów w Wilnie odbędzie się dyskusja literacka pt. „Co oznacza być pisarzem w literackim mieście?”. Wezmą w niej udział: Elżbieta Foltyniak, koordynatorka projektu Gdańsk Miasto Literatury, pisarze Barbara Piórkowska (Gdańsk) i Marius Burokas (Wilno) oraz Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, koordynatorka projektu Wilno Miasto Literatury UNESCO. Będzie to interesująca dyskusja na temat roli pisarza w kulturze miasta i siły literatury jako pomostu między społecznościami.

Wieczorem 23 maja o godz. 18:00 uczestnicy festiwalu są zaproszeni na koncert muzyki historycznej w kościele św. Katarzyny. Wystąpi barokowy zespół trąbek „Tubicinatores Gedanenses” z repertuarem, który przeniesie słuchaczy do średniowiecznego Gdańska. Członkowie zespołu: Paweł Hulisz, Piotr Kowalkowski, Emil Miszk, Filip Pysz i Paweł Szewczyk, grając na kopiach autentycznych instrumentów barokowych, odtworzą dawne, unikalne tradycje miejskich uroczystości i sygnałów bezpieczeństwa. Rejestracja na ten bezpłatny koncert dostępna jest tutaj: https://bitly.cx/2HWwR

Sobotni wieczór, 24 maja, upłynie pod znakiem rytmów muzyki współczesnej — o godz. 20.00 w Klubie Muzycznym Tamsta odbędzie się koncert gdańskiego zespołu Nene Heroine. Ten wielokrotnie nagradzany w Polsce psychodeliczny kwartet jazzowy zaprezentuje improwizowaną, atmosferyczną muzykę łączącą analogowe brzmienia, dubowe rytmy i post-rockowe struktury. Członkowie: Peter Stanley Chester, Michael Zismann, Tony Sadeky i Stan Corazon obiecują wciągający wieczór z muzyką, która jest zarówno profesjonalna, jak i emocjonalna.

„Nene Heroine” zespół jazzowo-psychodeliczny

Zamknięcie festiwalu

Wydarzeniem zamykającym festiwal będzie spektakularny koncert carillonowy „Impresje dla Čiurlionisa”, który odbędzie się w niedzielę 25 maja o godz. 19:00 w kościele pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie. Wystąpi tu znana polska carillonistka dr Monika Kaźmierczak oraz jej koledzy, Artur Samul i Zuzanna Podolak, którzy na początku kwietnia brali udział w wyjątkowych warsztatach w Kownie poświęconych twórczości M. K. Čiurlionisa. W Wilnie zostaną wykonane oryginalne kompozycje i improwizacje oparte na obrazach Čiurlionisa, a także kompozycje napisane specjalnie dla tego projektu przez kompozytorki Magdalenę Cynk (Polska) i Loretę Narvilaitė (Litwa).

Festiwal, który odbędzie się w dniach 23-25 maja w Wilnie, promujący twórczą wymianę i współpracę międzykulturową, organizują władze miast Wilna i Gdańska, Wileńskie Centrum Kultury oraz Gdański Archipelag Kultury.

Pełny program wydarzeń w ramach festiwalu „Gdańsk w Wilnie 2025” dostępny jest tutaj: https://www.facebook.com/events/697746526041682.

