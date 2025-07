Centrum stało się jedna z najważniejszych inwestycji edukacyjno-kulturalnych Pomorza Zachodniego, która od momentu otwarcia w roku 2022 przyciąga rzesze turystów, uczniów i pasjonatów nauki. Pomysł utworzenia Centrum Morskiego Nauki narodził się już w latach 90. XX w., ale dopiero w drugiej dekadzie XXI w. udało się nadać projektowi realny kształt. Szczecin, jako stolica województwa zachodniopomorskiego i jedno z głównych miast portowych Polski, od dawna zasługiwał na instytucję, która w atrakcyjny sposób przybliżałaby mieszkańcom i turystom zagadnienia związane z morzem, żeglugą, ekologią i nauką. Budowa CMN rozpoczęła się w roku 2019 i została ukończona w 2022.

Oferta edukacyjna Centrum skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i do dorosłych

| Fot. Leszek Wątróbski

Obiekt powstał na Łasztowni — rewitalizowanej przestrzeni miejskiej położonej nad Odrą, naprzeciwko Wałów Chrobrego. Budynek centrum, zaprojektowany przez szczecińską pracownię architektoniczną PPA Płaskowicki & Partnerzy, wyróżnia się nowoczesną bryłą przypominającą statek zacumowany przy nabrzeżu. Wnętrze budynku mieści nie tylko ekspozycje stałe i czasowe, ale także sale warsztatowe, laboratoria, planetarium, przestrzenie edukacyjne i strefy relaksu.

Modele żaglówek

| Fot. Leszek Wątróbski

Placówka zawdzięcza swoją nazwę profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego Jerzemu Stelmachowi — wybitnemu fizykowi i popularyzatorowi nauki, który miał ogromny wkład w rozwój koncepcji centrum. CMN to nie muzeum w tradycyjnym tego słowa znaczeniu — to nowoczesne centrum nauki, które promuje interaktywne podejście do zdobywania wiedzy. Główną misją placówki jest upowszechnianie nauki poprzez zabawę, eksperymenty i doświadczenia. Szczególny nacisk kładzie się na nauki ścisłe oraz zagadnienia związane z morzem, jego eksploracją, ochroną środowiska i techniką morską. Oferta edukacyjna centrum skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i do dorosłych. Odbywają się tu liczne warsztaty tematyczne, lekcje pokazowe, prelekcje oraz wydarzenia popularnonaukowe. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi, CMN zapewnia wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć. Jednym z największych atutów centrum jest jego otwartość na różne grupy wiekowe i społeczne. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, różnorodność tematyczna oraz innowacyjne formy przekazu sprawiają, że każdy odwiedzający może znaleźć coś dla siebie.

Kajak Aleksandra Doby, na którym trzykrotnie przepłynął Atlantyk. W plebiscycie „National Geographic” zdobył tytuł „Podróżnika Roku 2015”

| Fot. Leszek Wątróbski

Centrum Morskie Nauki oferuje trzy główne ekspozycje stałe, rozmieszczone na kilku poziomach budynku. Człowiek i morze — ta część ekspozycji poświęcona jest relacjom człowieka z morzem na przestrzeni dziejów. Zwiedzający mogą poznać historię żeglarstwa, sposoby połowu ryb, pracę marynarzy oraz znaczenie mórz dla handlu i kultury. Interaktywne stanowiska pozwalają m.in. spróbować swoich sił w symulacji cumowania statku, sterowania żurawiem portowym czy nauce wiązania węzłów żeglarskich.

Nawigacja i technika morska — tu znajdują się stanowiska prezentujące techniczne aspekty żeglugi i konstrukcji okrętowych. Zwiedzający mogą sprawdzić działanie silnika spalinowego, poznać zasady działania radaru i GPS, a także nauczyć się podstaw astronawigacji. Wśród atrakcji znajduje się realistyczny symulator mostka kapitańskiego, który pozwala „poprowadzić” statek przez port w Szczecinie lub w trudnych warunkach pogodowych.

Mini modele w butelkach znanych statków i żaglowców

| Fot. Leszek Wątróbski

Życie na morzu — ekspozycja ta ukazuje codzienne życie marynarzy, ich pracę, kulturę i zwyczaje. Znaleźć tu można multimedialne relacje z rejsów, prezentacje wyposażenia kajut, informacje o życiu na platformach wiertniczych i okrętach wojennych. Jednym z ciekawszych eksponatów jest kapsuła ratunkowa, do której można wejść i poczuć się jak uczestnik ewakuacji z platformy w środku sztormu. Dodatkowo CMN oferuje planetarium z kopułą o średnicy 10 m, w którym odbywają się pokazy astronomiczne i projekcje filmów edukacyjnych. W laboratoriach prowadzone są zajęcia z biologii morza, chemii wód czy fizyki falowania. W centrum funkcjonuje też strefa „Małego Odkrywcy” — specjalnie zaprojektowana dla najmłodszych dzieci. Ponadto placówka aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym miasta, organizując konferencje, panele dyskusyjne, festiwale nauki oraz współpracując z lokalnymi szkołami i uczelniami. Co roku odbywają się tu wydarzenia takie jak: „Noc Naukowców”, „Dni Morza”, czy „Tydzień Oceanów”. Pełni ona także rolę miejsca integracji społecznej i edukacyjnej. Dzięki nowoczesnym technologiom, goście mogą korzystać z aplikacji mobilnych, audioprzewodników, a także uczestniczyć w wydarzeniach online.

Figury wielkich podróżników. Anonimowy Polinezyjczyk. Przed tysiącami lat Polinezyjczycy dotarli katamaranami na wyspy Polinezji i zasiedlili obszar cztery razy większy od Europy

| Fot. Leszek Wątróbski

Centrum kładzie duży nacisk na edukację ekologiczną, promując ochronę mórz i oceanów, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko. Szczecińskie Centrum Morskie Nauki nieustannie się rozwija. W planach jest rozbudowa oferty edukacyjnej, wprowadzenie nowych wystaw czasowych, rozwój działalności badawczej i szersza współpraca międzynarodowa. Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych i wsparciu lokalnych władz, placówka ma szansę stać się jednym z wiodących centrów nauki w Polsce i regionie Morza Bałtyckiego. Szczecińskie Centrum Morskie Nauki to nowoczesna, interaktywna przestrzeń edukacyjna, która łączy naukę, technologię i kulturę z morską tożsamością miasta. To miejsce, które zachwyca zarówno dzieci, jak i dorosłych, rozwija ciekawość świata i promuje wiedzę w nowoczesnej, atrakcyjnej formie. CMN stało się symbolem nowoczesnego Szczecina — miasta otwartego na morze, wiedzę i przyszłość.

