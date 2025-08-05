Pierwsze takie wystąpienie Leona XIV

Było to pierwsze wystąpienie nowego papieża przed tak liczną grupą wiernych od czasu jego wyboru w maju tego roku. W wydarzeniu wzięło udział około 20 tys. Polaków, w tym także młodzież polonijna. Młodzi pielgrzymi spędzili noc z soboty na niedzielę na czuwaniu, oczekując na poranne nabożeństwo z udziałem papieża.

Msza święta rozpoczęła się tuż po wschodzie słońca, a jej centralnym momentem była homilia wygłoszona po włosku, hiszpańsku i angielsku. Papież nawiązał do kondycji ludzkiego życia, podkreślając, że kruchość i delikatność są jego nieodłącznymi elementami. Posłużył się przy tym metaforą trawy, która mimo swojej wrażliwości, stale się odnawia.

„Kruchość jest częścią cudu, jakim jesteśmy. Pomyślmy o symbolu trawy: czyż kwitnąca łąka nie jest piękna? Oczywiście, jest delikatna, złożona z cienkich, wrażliwych źdźbeł, podatnych na wyschnięcie, wyginanie i złamanie, ale jednocześnie natychmiast zastępowana przez inne, które wyrastają po nich” — powiedział Leon XIV.

Nawiązując do duchowych pragnień młodych ludzi, papież przestrzegł przed pokusą ich powierzchownego zaspokajania.

„W obliczu tego pragnienia nie oszukujmy naszego serca, próbując je ugasić nieskutecznymi zamiennikami. Raczej wysłuchajmy go. Uczyńmy z niego stołek, na który możemy się wspiąć, aby jak dzieci, na palcach, wyjrzeć przez okno spotkania z Bogiem” — zachęcił papież.

Doświadczenie wspólnotowe i międzykulturowe

Zwracając się bezpośrednio do uczestników spotkania, papież przypomniał o wartości doświadczenia wspólnotowego i międzykulturowego, którego doświadczyli podczas dni jubileuszowych.

„W minionych dniach przeżyliście wiele pięknych doświadczeń. Spotkaliście się z rówieśnikami pochodzącymi z różnych stron świata, należącymi do różnych kultur. Wymienialiście się wiedzą, dzieliliście się oczekiwaniami, prowadziliście dialog z miastem poprzez sztukę, muzykę, informatykę i sport” — mówił Leon XIV.

W dalszej części homilii podkreślił, że prawdziwe spełnienie człowieka nie płynie z posiadania rzeczy, lecz z relacji z innymi i z Bogiem, a pełnia życia nie wynika z posiadania.

„Jest ona (pełnia życia — przyp.red.) raczej związana z tym co z radością potrafimy przyjąć i dzielić z innymi. Kupowanie, gromadzenie, konsumpcja nie wystarczą. Musimy wznieść oczy, spojrzeć w górę, na to, co w górze, aby uświadomić sobie, że wszystko pośród rzeczywistości świata ma sens o tyle, o ile służy jednoczeniu nas z Bogiem i z braćmi w miłości, rozwijając w nas serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, przebaczenie, pokój na wzór Chrystusa” — podkreślił papież.

Przywołał słowa Jana Pawła II

Zacytował także słowa św. Jana Pawła II, przypominając młodzieży, że nadzieja zawiera się w Jezusie i w dążeniu do świętości.

„To on, jak mówił święty Jan Paweł II, »wzbudza w was pragnienie, byście uczynili ze swojego życia coś wielkiego, by dążyć do doskonalenia samych siebie i społeczeństwa, czyniąc je bardziej ludzkim i braterskim«” — powiedział papież Leon XIV.

W przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański papież podsumował Jubileusz Młodzieży, określając go jako wyjątkowe wydarzenie duchowe.

Jubileusz był „kaskadą łaski dla Kościoła i całego świata”, mówił papież.

Jesteśmy z młodymi z Gazy, z Ukrainy

Zwrócił też uwagę na młodych ludzi dotkniętych dramatem wojen.

„Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek młodych osób, które cierpią z powodu najgorszego zła, wyrządzanego przez innych ludzi. Jesteśmy z młodymi mieszkańcami Gazy, z młodymi z Ukrainy i z każdej ziemi zbroczonej krwią wojny” — zaznaczył Leon XIV.

Na zakończenie przemówienia zwrócił się do młodzieży z wezwaniem o pracę nad innym światem.

„Młodzi bracia i siostry, wy jesteście znakiem tego, że inny świat jest możliwy; świat braterstwa i przyjaźni, w którym konfliktów nie rozwiązuje się bronią, ale poprzez dialog. Z Chrystusem to możliwe, dzięki jego miłości, przebaczeniu i mocy Ducha Świętego” — powiedział Ojciec Święty.

Papież zaapelował również, by młodzież była „ziarnem nadziei” tam, gdzie żyje — w rodzinach, szkołach, miejscach pracy i w środowiskach sportowych.

Przypomniał także o dwóch uczestniczkach wydarzenia — Hiszpance i Egipcjance — które zmarły w trakcie jubileuszu i modlił się w ich intencji. Podczas mszy zabrzmiała również modlitwa wiernych w języku polskim, odczytana przez Hannę Bieniek z Lublińca: „Niech Bóg zgody prowadzi rządzących drogami pokoju, by ustały okrucieństwa wojen i aby budowano świat sprawiedliwy i braterski”.

W wydarzeniu udział wzięło ponad milion młodzieży, w tym co najmniej 20 tys. Polaków | Fot. EPA-ELTA

Następne Dni Młodzieży w Seulu

W wystąpieniu papież ponowił zaproszenie na kolejne Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Seulu w Korei Południowej w dniach od 3 do 8 sierpnia 2027 r. Obecna na mszy delegacja koreańska została entuzjastycznie przyjęta przez pielgrzymów.

„Miejmy dalej marzenia i razem nadzieję. Przekażcie pozdrowienia tym młodym ludziom, którzy nie mogli przybyć do Rzymu, bo nie mogli opuścić swoich krajów. Są miejsca, z których młodzi nie mogli przyjechać z powodów, które znamy. Zanieście tę radość, ten entuzjazm całemu światu. Jesteście solą ziemi, światłem świata. Przekażcie to pozdrowienie wszystkim waszym przyjaciołom, wszystkim młodym, którzy potrzebują przesłania nadziei” — zaapelował papież Leon XIV.

Papieża żegnano długo i z wielkim entuzjazmem. Tłum skandował „Papa Leone”, gdy objeżdżał kampus Tor Vergata w papamobile, pozdrawiając pielgrzymów z całego świata.

Czym jest Jubileusz Młodzieży?

Jubileusz Młodzieży to świętowanie 40 lat od pierwszego spotkania papieża Jana Pawła II z młodymi. Światowe Spotkanie Młodych w 1985 r. były apogeum obchodów kościelnych Międzynarodowego Roku Młodzieży organizowanego przez ONZ. Światowe Dni Młodzieży na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń katolickich, a nawet ogólnie-chrześcijańskich, gdyż wiele wydarzeń w ramach obchodów ma charakter ekumeniczny.

W 2016 r. Światowe Dni Młodzieży miały miejsce w Krakowie. Wtedy też na tę okazję powstał specjalny hymn wydarzenia pt. „Błogosławieni miłosierni”. Hymn ten doczekał się własnego wideoklipu. Jego inicjatorem był Łukasz Kamiński, a w nagraniu udział wzięli: Austėja Radziulytė, Monika Jodko, Tomasz Pieczuro, Tomasz Tatol, Ewelina Romanowska.