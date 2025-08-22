„Rudomianka” wystąpiła w Iwoniczu-Zdroju

Festiwal ten to nie tylko święto tańca i śpiewu, ale poważne narzędzie edukacyjne i kulturotwórcze. Jego celem jest zacieśnianie więzi młodych Polaków z ojczyzną i kształtowanie ich tożsamości narodowej, prezentacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych, edukacja w zakresie historii, języka i obrzędów, budowanie mostów między społecznościami lokalnymi i polonijnymi oraz tworzenie trwałej międzynarodowej sieci współpracy i przyjaźni.

W festiwalu wzięła udział taneczna grupa średnia zespołu

| Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

Serca podbite!

W festiwalu wzięła udział chluba Wileńszczyzny — Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”, a dokładniej taneczna grupa średnia tego zespołu. 18 lipca „Rudomianka” wzięła udział w uroczystym, niezwykle barwnym, korowodzie ulicami Iwonicza-Zdroju oraz wystąpiła podczas koncertu, który odbył się na placu Dietla, od razu podbijając serca całej publiczności.

Podczas sześciu dni pobytu w Polsce zespoły biorące udział w tym festiwalu koncertowały w różnych miejscach Podkarpacia. Prezentowały folklor krajów zamieszkania, uczestniczyły też w zajęciach choreograficznych, ucząc się polskich tańców ludowych. „Rudomianka” miała występy Chorkówce oraz Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, swymi tańcami zachwycając miejscową publiczność.

Podczas festiwalu zespół zaprezentował cudowne polskie tańce ludowe

Święto pełne kolorów

Podczas koncertu galowego, który miał miejsce 22 lipca, zaprezentowało się siedem dziecięcych zespołów polonijnych. Przyjechały z Kanady, Litwy, Ukrainy, Kazachstanu i Rumunii. W roli gospodarza wystąpił zespół „Lubatowianie” z gminy Iwonicz. Tego dnia wystąpiła również „Rudomianka”. Podczas festiwalu zespół zaprezentował cudowne polskie tańce ludowe ze swego bogatego dorobku artystycznego, w tym również nowy taniec „Kurpie”. Tancerze oprócz braw dostali statuetki. To ważne docenienie polonijnej młodzieży podtrzymującej polską kulturę ludową w swoich krajach zamieszkania.

To był festiwal pełen kolorów, energii i polskich tradycji w wykonaniu najmłodszych artystów Polonii.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie