    „Rudomianka” wystąpiła w Iwoniczu-Zdroju

    W dniach 17-23 lipca w malowniczej miejscowości Iwonicz-Zdrój (Polska) odbył się XI Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych.

    18 lipca „Rudomianka” wystąpiła podczas koncertu, który odbył się na placu Dietla, od razu podbijając serca całej publiczności | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Festiwal ten to nie tylko święto tańca i śpiewu, ale poważne narzędzie edukacyjne i kulturotwórcze. Jego celem jest zacieśnianie więzi młodych Polaków z ojczyzną i kształtowanie ich tożsamości narodowej, prezentacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych, edukacja w zakresie historii, języka i obrzędów, budowanie mostów między społecznościami lokalnymi i polonijnymi oraz tworzenie trwałej międzynarodowej sieci współpracy i przyjaźni.

    | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Serca podbite!

    W festiwalu wzięła udział chluba Wileńszczyzny — Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”, a dokładniej taneczna grupa średnia tego zespołu. 18 lipca „Rudomianka” wzięła udział w uroczystym, niezwykle barwnym, korowodzie ulicami Iwonicza-Zdroju oraz wystąpiła podczas koncertu, który odbył się na placu Dietla, od razu podbijając serca całej publiczności.

    Podczas sześciu dni pobytu w Polsce zespoły biorące udział w tym festiwalu koncertowały w różnych miejscach Podkarpacia. Prezentowały folklor krajów zamieszkania, uczestniczyły też w zajęciach choreograficznych, ucząc się polskich tańców ludowych. „Rudomianka” miała występy Chorkówce oraz Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, swymi tańcami zachwycając miejscową publiczność.

    | Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Święto pełne kolorów

    Podczas koncertu galowego, który miał miejsce 22 lipca, zaprezentowało się siedem dziecięcych zespołów polonijnych. Przyjechały z Kanady, Litwy, Ukrainy, Kazachstanu i Rumunii. W roli gospodarza wystąpił zespół „Lubatowianie” z gminy Iwonicz. Tego dnia wystąpiła również „Rudomianka”. Podczas festiwalu zespół zaprezentował cudowne polskie tańce ludowe ze swego bogatego dorobku artystycznego, w tym również nowy taniec „Kurpie”. Tancerze oprócz braw dostali statuetki. To ważne docenienie polonijnej młodzieży podtrzymującej polską kulturę ludową w swoich krajach zamieszkania.

    To był festiwal pełen kolorów, energii i polskich tradycji w wykonaniu najmłodszych artystów Polonii.

    „Rudomianka” podbiła serca mieszkańców Kolna podczas hucznego świętowania 600-lecia miasta

