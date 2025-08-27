W akcji bierze udział mąż Katarzyny Zvonkuvienė

Lato to kluczowy okres dla systemu taromatów, czyli automatów do zwrotu opakowań objętych kaucją. W pierwszym półroczu 2025 r. na Litwie zwrócono ponad 335 mln opakowań. Dyrektor USAD (Užstato Sistemos Administratorius, pol. Administrator Systemu Kaucyjnego), Gintaras Varnas, liczy na poprawę tego wyniku do końca roku.

Właśnie w tym celu uruchomiono akcję „Tarara”, której trzonem jest humorystyczna kampania promocyjna z udziałem litewskich artystów. W akcji bierze udział m.in. mąż Katarzyny Niemyćko-Zvonkuvienė, Deivydas Zvonkus.

USAD zaprosiło do współpracy członków dawnej grupy Bavarija — wspomnianego Deivydasa Zvonkusa, Juozasa Liesisa i Viliusa Tarasovasa. Efektem ich udziału jest teledysk oraz promocja elektrycznego „tararolera”, czyli nagrody głównej w nowej grze. Uczestnicy mogą ją zdobyć, zamieszczając zdjęcie paragonu lub innego dowodu zwrotu opakowania na stronie tarara.lt.

„»Tarara« tchnęła nowe życie i misję w naszą starą piosenkę. Nigdy nie pomyśleliśmy, że przyjaźń, twórczość i muzyka zaoferują nam taką zabawną przygodę i możliwość przyczynienia się do czystszego środowiska. Mieliśmy okazję przejechać się tararolerem i było to naprawdę niesamowite. Wierzę, że piosenka i teledysk poprawią ludziom nastrój, co zawsze jest celem naszej twórczości” — powiedział Deivydas Zvonkus.

Terminy konkursu

Zgłoszenia do udziału w grze przyjmowane są do 15 października. Każdy dowód zwrotu można wykorzystać tylko raz. Organizatorzy zapowiadają, że zwycięzca zostanie wylosowany 17 października i poinformowany indywidualnie.

Z kolei dyrektor USAD tłumaczy ideę kampanii. „Zawsze szukamy wyjątkowych rozwiązań komunikacyjnych, które przypominałyby o tym, jak ważne jest zwracanie pustych butelek i puszek, a jednocześnie pokazywały, że dbanie o środowisko jest fajne i przyjemne. Dlatego centralnym punktem tej kampanii jest zabawna piosenka członków grupy Bavarija, w której pojawia się tylko jedno słowo. W ten sposób chcemy pokazać, że można iść naprzód bez zastanawiania się — po prostu robić to, co robimy na co dzień — zwracać opakowania z kaucją. Ponadto warto je zwracać nawet wtedy, gdy nie zapełniliśmy nimi bagażnika samochodu lub skrzyni na tararolerze” — powiedział Gintaras Varnas.

To pewien rodzaj eksperymentu

USAD w przeszłości prowadził kampanie, które łączyły działania edukacyjne z angażującą formą przekazu. Wśród nich były „EKO wyścigi”, które zachęcały do poznawania tematyki środowiskowej i dokładniejszej segregacji odpadów.

Organizator zapowiada, że tegoroczna kampania ma też charakter testowy — „tararoler” to pojazd, który pojawił się po raz pierwszy i nie był dotąd przedmiotem żadnej promocji. Organizatorzy liczą, że oryginalność nagrody zmotywuje większą liczbę uczestników do rejestrowania dowodów zwrotów.

Kampania „Tarara” potrwa do połowy października. Zwycięzca „tararolera” zostanie ogłoszony dwa dni po zamknięciu rejestracji. Teledysk „Tarara” można obejrzeć na YouTube.

