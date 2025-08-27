Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Do wygrania… „tararoler”. Pomysł administratora kaucji na polepszenie zwrotów opakowań

    Litewski system kaucji uruchomił letnią kampanię. Stawką jest specyficzna nagroda — elektryczny „tararoler”. To gra słów — „tara”, czyli po litewsku „opakowanie”, połączone z „roler”, co nie znaczy w sumie niczego konkretnego. Administrator liczy, że oryginalność nagrody przyciągnie uwagę. Cóż, to chyba działa.

    Autor: Apolinary Klonowski
    „Tararoler” ma przyciągnąć uwagę do akcji, a akcja ma zachęcić do zwrotu butelek.
    „Tararoler” ma przyciągnąć uwagę do akcji, a akcja ma zachęcić do zwrotu butelek | Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    W akcji bierze udział mąż Katarzyny Zvonkuvienė

    Lato to kluczowy okres dla systemu taromatów, czyli automatów do zwrotu opakowań objętych kaucją. W pierwszym półroczu 2025 r. na Litwie zwrócono ponad 335 mln opakowań. Dyrektor USAD (Užstato Sistemos Administratorius, pol. Administrator Systemu Kaucyjnego), Gintaras Varnas, liczy na poprawę tego wyniku do końca roku.

    Właśnie w tym celu uruchomiono akcję „Tarara”, której trzonem jest humorystyczna kampania promocyjna z udziałem litewskich artystów. W akcji bierze udział m.in. mąż Katarzyny Niemyćko-Zvonkuvienė, Deivydas Zvonkus.

    USAD zaprosiło do współpracy członków dawnej grupy Bavarija — wspomnianego Deivydasa Zvonkusa, Juozasa Liesisa i Viliusa Tarasovasa. Efektem ich udziału jest teledysk oraz promocja elektrycznego „tararolera”, czyli nagrody głównej w nowej grze. Uczestnicy mogą ją zdobyć, zamieszczając zdjęcie paragonu lub innego dowodu zwrotu opakowania na stronie tarara.lt.

    „»Tarara« tchnęła nowe życie i misję w naszą starą piosenkę. Nigdy nie pomyśleliśmy, że przyjaźń, twórczość i muzyka zaoferują nam taką zabawną przygodę i możliwość przyczynienia się do czystszego środowiska. Mieliśmy okazję przejechać się tararolerem i było to naprawdę niesamowite. Wierzę, że piosenka i teledysk poprawią ludziom nastrój, co zawsze jest celem naszej twórczości” — powiedział Deivydas Zvonkus.

    Terminy konkursu

    Zgłoszenia do udziału w grze przyjmowane są do 15 października. Każdy dowód zwrotu można wykorzystać tylko raz. Organizatorzy zapowiadają, że zwycięzca zostanie wylosowany 17 października i poinformowany indywidualnie.

    Z kolei dyrektor USAD tłumaczy ideę kampanii. „Zawsze szukamy wyjątkowych rozwiązań komunikacyjnych, które przypominałyby o tym, jak ważne jest zwracanie pustych butelek i puszek, a jednocześnie pokazywały, że dbanie o środowisko jest fajne i przyjemne. Dlatego centralnym punktem tej kampanii jest zabawna piosenka członków grupy Bavarija, w której pojawia się tylko jedno słowo. W ten sposób chcemy pokazać, że można iść naprzód bez zastanawiania się — po prostu robić to, co robimy na co dzień — zwracać opakowania z kaucją. Ponadto warto je zwracać nawet wtedy, gdy nie zapełniliśmy nimi bagażnika samochodu lub skrzyni na tararolerze” — powiedział Gintaras Varnas.

    To pewien rodzaj eksperymentu

    USAD w przeszłości prowadził kampanie, które łączyły działania edukacyjne z angażującą formą przekazu. Wśród nich były „EKO wyścigi”, które zachęcały do poznawania tematyki środowiskowej i dokładniejszej segregacji odpadów.

    Organizator zapowiada, że tegoroczna kampania ma też charakter testowy — „tararoler” to pojazd, który pojawił się po raz pierwszy i nie był dotąd przedmiotem żadnej promocji. Organizatorzy liczą, że oryginalność nagrody zmotywuje większą liczbę uczestników do rejestrowania dowodów zwrotów.

    Kampania „Tarara” potrwa do połowy października. Zwycięzca „tararolera” zostanie ogłoszony dwa dni po zamknięciu rejestracji. Teledysk „Tarara” można obejrzeć na YouTube.

    Czytaj więcej: Taromaty oczyszczają środowisko

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Źródłamat. pras.

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Wakacje mimo długów u bliskich wybrałby co trzeci mieszkaniec Litwy

    „Fakt, że część mieszkańców jest skłonna wyjeżdżać na wycieczki krajoznawcze lub wakacje w kurortach pomimo posiadanych długów, można interpretować dwojako. Z jednej strony, może to świadczyć o ich zaufaniu...
    Wiadomości

    Nową koalicję poprowadzi Inga Ruginienė. Ministerstwo Regionów pod znakiem zapytania?

    Frakcja Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu Niemna” oraz frakcja Litewskich Chłopów, Zielonych i Związku Rodzin Chrześcijańskich deklarują gotowość do współpracy przed wtorkowym głosowaniem nad kandydaturą socjaldemokratki Ingi Ruginienė na stanowisko...
    Wiadomości

    Dzień Niepodległości Ukrainy. Popłynęły słowa wdzięczności wobec Litwy i Polski

    W Wilnie uczestnicy wydarzenia „Velomarotonas” byli zachęcani do przyłączenia się do drużyny „Dronatonas” i przekazywania środków na fundusz organizacji „Blue/Yellow” wspierającej ukraińskie siły zbrojne. Na placu Katedralnym odbył się...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.