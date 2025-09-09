Koncert „MŁODZI – POLSCY pomimo granic”

Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje rejestracja. Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/1ioQC8QkHTye1uK31SOOy8X0Sw-rQL2brZ0T2JfYWeYQ

Graf. organizatorzy

Partnerzy wydarzenia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras i Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Patronat medialny: Polskie Radio dla Zagranicy i TVP Wilno.

Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wydarzenie „MŁODZI – POLSCY pomimo granic”, będzie miało również swoją warszawską odsłonę, w poniedziałek 22 września o godzinie 18:00, w Auli Spadochronowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Na ten koncert również obowiązuje rejestracja, dostępna na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1g5t468Gkw1y5MxPPnBUonyEzLyq4wqocNOmOw1Eiyt8

Link do wileńskiego wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/739361932256986?active_tab=about

Również dla zainteresowanych – link także do wydarzenia w Warszawie na FB: https://www.facebook.com/events/1295236125634911

