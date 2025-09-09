Koncert „MŁODZI – POLSCY pomimo granic”

Więcej
    20 września o godz. 19:00 w Sali Kongresowej w Wilnie (ul. Vilniaus 6, Wilno) wystąpi orkiestra „MŁODZI – POLSCY pomimo granic”. Jest to projekt, w którym już po raz szósty, na scenie spotykają się młodzi muzycy polskiego pochodzenia z Litwy, Białorusi, Łotwy, Niemiec, Ukrainy oraz Polski. Ich wspólne muzykowanie, pod batutą dyrygenta Huberta Kowalskiego, zaowocuje koncertem pełnym emocji i wyjątkowej muzyki. W programie znajdą się dzieła m.in. Wojciecha Kilara, Zbigniewa Wodeckiego, Grażyny Bacewicz, Stanisława Moniuszki, Krzysztofa Pendereckiego oraz Mieczysława Karłowicza.

    Muzycy.
    Fot. Apolinary Klonowski

    Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje rejestracja. Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/1ioQC8QkHTye1uK31SOOy8X0Sw-rQL2brZ0T2JfYWeYQ

    Afisz: koncertu „MŁODZI – POLSCY pomimo granic”.
    Graf. organizatorzy

    Partnerzy wydarzenia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras i Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

    Patronat medialny: Polskie Radio dla Zagranicy i TVP Wilno.

    Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 r.

    Jednocześnie pragniemy poinformować, że wydarzenie „MŁODZI – POLSCY pomimo granic”, będzie miało również swoją warszawską odsłonę, w poniedziałek 22 września o godzinie 18:00, w Auli Spadochronowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

    Na ten koncert również obowiązuje rejestracja, dostępna na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1g5t468Gkw1y5MxPPnBUonyEzLyq4wqocNOmOw1Eiyt8

    Link do wileńskiego wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/739361932256986?active_tab=about

    Również dla zainteresowanych – link także do wydarzenia w Warszawie na FB: https://www.facebook.com/events/1295236125634911

    „MŁODZI – POLSCY” przypominają o największych twórcach muzyki narodowej

    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

    Afisze

