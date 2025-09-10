„W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest poezja Jana Kochanowskiego, w której głęboka zaduma nad światem łączy się z humorem, a idee humanizmu z dojrzałą refleksją obywatelską i troską o Ojczyznę. Nasz wybitny renesansowy twórca zawarł w swoich utworach emocje oraz przeżycia prawdziwie uniwersalne i dzięki temu bliskie nam współczesnym. Napisana przepiękną polszczyzną, pełna mądrych rad poezja Mistrza z Czarnolasu to niezwykła kronika myśli i obyczajów dawnej Rzeczypospolitej, która łączy pokolenia i jest nadal aktualna” — podkreślił w specjalnym liście Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Narodowe Czytanie w Wilnie

3 września do Narodowego Czytania poezji Jana Kochanowskiego dołączyło się Wilno.

W programie organizowanego przez Instytut Polski w Wilnie wydarzenia znalazło się czytanie poezji Jana Kochanowskiego przez aktorów Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie oraz czytanie utworów przez wszystkich chętnych. Spotkanie tradycyjnie odbyło się w kawiarni „Sakwa”.

„Jan Kochanowski znacząco wpływał na rozwój polskiego języka literackiego, wprowadził do niego nowe gatunki, formy oraz wysoki poziom artystyczny. Jego wszechstronna twórczość obejmująca m.in. treny, pieśni i fraszki uczyniła go najwybitniejszym twórcą polskiego renesansu i postacią kluczową dla formowania nowoczesnej literatury polskiej. Poezja Jana Kochanowskiego porusza różnorodne tematy — od poważnych i doniosłych po lżejsze i żartobliwe. Opisuje życie dworskie i ziemiańskie, pojawiają się w niej wątki patriotyczne, refleksje moralne, nawiązania antyczne i biblijne. W wierszach odnajdziemy humanistyczną religijność, zachwyt życiem, ale też głęboką zadumę nad przemijaniem i ludzkim losem. Artysta przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego, a jego niezrównane dzieła do dziś pozostają żywe i nadal inspirują” — przemawiała do uczestników wydarzenia Barbara Orszewska, koordynatorka projektów w IP w Wilnie.

Wzmocnienie poczucia wspólnej kultury

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 r. wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

„Narodowe Czytanie jest wspaniałą inicjatywą polskich prezydentów. Nastawione jest nie tylko na przywrócenie dobrego zwyczaju czytania, które w obecnych czasach mediów społecznościowych wydaje się nam trochę zanikać, ale głównie na przypomnienie oraz wzmocnienie tego poczucia wspólnej kultury, tradycji, a przede wszystkim języka, który jak można widzieć po poezjach Kochanowskiego ewoluuje, zmienia się, ale cały czas jest to język naszej wspólnoty, naszej kultury, tradycji” — mówił podczas spotkania Grzegorz Marek Poznański, chargé d’affaires a. i. RP w RL.

Co roku przy projekcie Instytutu Polskiego w Wilnie współpracuje Polski Teatr „Studio”. Barbara Orszewska i Lila Kiejzik podczas Czytania Narodowego

| Fot. FB Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie

Największy twórca europejski epoki renesansu

Jan Kochanowski zaliczany jest do grona najwybitniejszych polskich poetów i największych twórców europejskich epoki renesansu. Urodził się w 1530 r. w Sycynie pod Zwoleniem. Studiował w Akademii Krakowskiej i na uniwersytecie w Padwie, w młodości podróżował po Europie. W 1559 r. powrócił do kraju i przyjął służbę dworzanina na dworach magnackich oraz na dworze królewskim. Kilkanaście lat później osiadł na stałe w dziedzicznym majątku w Czarnolesie, poświęcając się pracy pisarskiej. W tym okresie kontynuował pisanie pieśni i fraszek. Po śmierci ukochanej córki, Urszulki, opublikował cykl Trenów — arcydzieło literatury staropolskiej. Kochanowski zmarł nagle w 1584 r. w czasie obrad sejmu w Lublinie, został pochowany w krypcie zwoleńskiego kościoła.