Narodowe czytanie w Wilnie

Specjalny list pary prezydenckiej

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą skierowali specjalny list, zachęcając do udziału w Narodowym Czytaniu poezji Jana Kochanowskiego.

„W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest poezja Jana Kochanowskiego, w której głęboka zaduma nad światem łączy się z humorem, a idee humanizmu z dojrzałą refleksją obywatelską i troską o Ojczyznę. Nasz wybitny renesansowy twórca zawarł w swoich utworach emocje oraz przeżycia prawdziwie uniwersalne i dzięki temu bliskie nam współczesnym. Napisana przepiękną polszczyzną, pełna mądrych rad poezja Mistrza z Czarnolasu to niezwykła kronika myśli i obyczajów dawnej Rzeczypospolitej, która łączy pokolenia i jest nadal aktualna” — podkreśliła w liście Para Prezydencka.

Jeden z najwybitniejszych polskich poetów

Jan Kochanowski zaliczany jest do grona najwybitniejszych polskich poetów i największych twórców europejskich epoki renesansu. Urodził się w 1530 roku w Sycynie pod Zwoleniem. Studiował w Akademii Krakowskiej i na uniwersytecie w Padwie, w młodości podróżował po Europie. W 1559 roku powrócił do kraju i przyjął służbę dworzanina na dworach magnackich oraz na dworze królewskim. Kilkanaście lat później osiadł na stałe w dziedzicznym majątku w Czarnolesie, poświęcając się pracy pisarskiej. W tym okresie kontynuował pisanie pieśni i fraszek. Po śmierci ukochanej córki, Urszulki, opublikował cykl Trenów — arcydzieło literatury staropolskiej. Kochanowski zmarł nagle w 1584 roku w czasie obrad sejmu w Lublinie, został pochowany w krypcie zwoleńskiego kościoła.

Poezja Jana Kochanowskiego porusza różnorodne tematy — od poważnych i doniosłych po lżejsze i żartobliwe. Opisuje życie dworskie i ziemiańskie, pojawiają się w niej wątki patriotyczne, refleksje moralne, nawiązania antyczne i biblijne. W wierszach odnajdziemy humanistyczną religijność, zachwyt życiem, ale też głęboką zadumę nad przemijaniem i ludzkim losem. Artysta przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego, a jego niezrównane dzieła do dziś pozostają żywe i nadal inspirują.

Wybór utworów

W programie organizowanego przez Instytut Polski w Wilnie wydarzenia znajdzie się czytanie poezji J. Kochanowskiego przez aktorów Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie oraz czytanie utworów przez wszystkich chętnych.

Organizatorzy przygotują teksty poezji, które można będzie przeczytać, ale zachęcamy także do wcześniejszego wyboru utworów.

Obowiązuje rejestracja

Uwaga, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kawiarni obowiązuje bezpłatna rejestracja. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację drogą mailową pod adresem barbara.orszewska@instytutpolski.pl do 2 września. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Narodowe Czytanie 2025”. W treści wiadomości prosimy o podanie swego imienia i nazwiska. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie w języku polskim.

Organizatorzy:

Instytut Polski w Wilnie

Ambasada RP w Wilnie

Polski Teatr „Studio” w Wilnie

kawiarnia „Sakwa”

Instytut Polski w Wilnie