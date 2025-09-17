Szybsze połączenie i więcej

W kwietniu pisaliśmy o planach polepszenia połączenia kolejowego Wilno–Warszawa. W czerwcu informowaliśmy o pierwszych listach intencyjnych oraz o tym, że 15 grudnia pociąg z Wilna będzie wyjeżdżał trzy razy dziennie. Teraz informacja została potwierdzona – od 15 grudnia z Wilna do Warszawy można będzie jechać trzy razy dziennie, co więcej, potwierdzić się mają wcześniejsze doniesienia „Kuriera Wileńskiego”, że dojazd do Warszawy ulegnie skróceniu o co najmniej godzinę, a być może w przyszłości nawet o dwie godziny.

Jak jest teraz?

Obecnie kursuje jeden pociąg dziennie. Wyjeżdża o 12:35 z dworca głównego w Wilnie i dociera do warszawskiego dworca Warszawa Centralna o 20:10 lokalnego czasu. Podróż trwa 8:35 godziny. Według wstępnych danych podróż do Warszawy od 15 grudnia ma być nawet o godzinę szybsza. Ceny oscylują w okolicach 25 euro, co oznacza, że staje się konkurencyjny czasowo jak i cenowo dla autobusu czy samochodu.

W zamierzeniu pociągi mają kursować nawet cztery razy dziennie, co cztery godziny.

Tak wyglądało wcześniejsze podpisanie listów intencyjnych między polskim PKP Intercity a litewskim LTG Link w tym roku

| Fot. mat.pras., intercity.pl

Jak będzie?

Pociągi wyjeżdżać będą z Wilna trzy razy, ale w różnych kierunkach. Jednym z nich dojedziemy do Krakowa. Drugim, nowym połączeniem, dotrzemy przez Białystok, Warszawę i Poznań aż do Szczecina. We wszystkich trzech przypadkach będzie konieczna przesiadka na stacji Mockava ze względu na różny rozstaw torów w Polsce i na Litwie.

Obecnie biletu na nowe połączenia nie kupimy. Sprzedaż na wszystkie połączenia od 26 października jest wstrzymana. Można więc przypuszczać, że po 26 października do sprzedaży udostępniona będzie dana pula biletów, w której będą także bilety na te połączenia Wilno–Warszawa, które dochodzą 15 grudnia.