Więcej
    Strona głównaKultura

    Już wkrótce: Młodzieżowy Festiwal Sztuki Teatralnej Sol Oriens w Wilnie

    W dniach 3–4 października w  Dom Kultury Polskiej w Wilnie zamieni się w przestrzeń pełną młodzieńczej energii, pasji i sztuki. Właśnie wtedy odbędzie się Młodzieżowy Festiwal Sztuki Teatralnej Sol Oriens, którego celem jest zachęcenie młodych ludzi z Wilna i Wileńszczyzny do spędzenia dwóch intensywnych dni z teatrem, muzyką i twórczością artystyczną. Organizatorzy festiwalu Bożena Sosnowska, Justyna Moisejenko, Ewa Baliul.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Afisz: „Młodzieżowy Festiwal Sztuki Teatralnej Sol Oriens w Wilnie”.
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    Podczas festiwalu uczestnicy wezmą udział w warsztatach rozwijających ich umiejętności — warsztat aktorski poprowadzi Marek Kościołek znany aktor i reżyser, natomiast warsztat muzyczny poprowadzi Piotr Śnieguła,  wprowadzając młodych w świat rytmu i dźwięku. Nie zabraknie także spektakli i występów, zarówno lokalnych, jak i przyjezdnych artystów. Na scenie zaprezentują się teatrzyki młodzieżowe z gimnazjum im. Jana Pawła II, z Niemieża oraz grupa „Rotka” z gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Do Wilna przyjadą także zespoły teatralne z Polski — w tym słynny Teatr Ósmego Dnia, Pomarańcze Ucho w skarpie z  Poznania oraz młodzi twórcy z Krakowa, Lublina i Nowej Soli.

    Program dopełni koncert krakowskiego Jaszczura oraz recitale młodych wilnian: Anny Borkowskiej, Gabrieli Zagarenko i Ro Coltona, dobrze znanego publiczności wileńskiej. Widzowie usłyszą również piosenki ze spektakli studia młodzieżowego prowadzonego przez Bożenę Sosnowską, takie jak Robczik czy nowoczesna interpretacja klasyki Juliusza Słowackiego – Balladyna Reloaded, która stanie się jednym z głównych wydarzeń festiwalu. Będzie można także obejrzeć poruszający film „Kameleon” , reżyseria Aurora Degesytė.

    Ważnym elementem programu będą również dyskusje z publicznością, które poprowadzi Gabriela Andruszkiewicz – aktorka i tłumaczka teatralna. Będzie to okazja do rozmów o teatrze, wymiany doświadczeń i spojrzenia na sztukę z różnych perspektyw.

    Organizatorzy podkreślają, że nadrzędnym celem wydarzenia jest kształcenie umiejętności artystycznych młodzieży i doskonalenie języka polskiego, a także budowanie mostu między młodymi twórcami z Litwy i Polski. Festiwal nie ogranicza się jedynie do prezentacji gotowych spektakli – to również czas twórczej współpracy i powstawania mini-etiud teatralnych, rozwijających wyobraźnię i kreatywność młodych uczestników.

    Dom Kultury Polskiej w Wilnie, miejsce o szczególnym znaczeniu dla społeczności polskiej na Litwie, stanie się w tych dniach sceną spotkania różnych teatrów, muzyki i młodzieżowej twórczości. Sol Oriens to wydarzenie, które łączy klasykę i nowatorstwo, lokalność i międzynarodową wymianę kulturową, a przede wszystkim – inspiruje do działania i odkrywania własnych możliwości.

    Organizatorzy serdecznie zapraszają uczniów, nauczycieli oraz dorosłych miłośników sztuki, którzy chcą spędzić ten czas w wyjątkowej, twórczej atmosferze.

     Teatr Sol Oriens z Wilna ponownie w Warszawie — „Dziady” w Teatrze Druga Strefa

    Bożena Sosnowska

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    W rejonie wileńskim zrealizowano projekt, który zjednoczył wspólnoty

    Latem w ramach projektu w Skaisterach, Kiwiszkach i Ławaryszkach odbywały się bezpłatne treningi siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez doświadczonych trenerów tej dyscypliny. Przez dwa miesiące ponad...
    Sport

    Kaja Tworogal mistrzynią Europy w tenisie stołowym młodzieży!

    W dniach 29-31 sierpnia odbyły się indywidualne zawody grup wiekowych (2012 i 2014 r. ur.). W tej konkurencji wzięli udział wszyscy najsilniejsi gracze krajów europejskich. Drużyna z Litwy Na mistrzostwa udała się...
    Społeczeństwo

    Masło maślane w dniu dzisiejszym, czyli o pleonazmach i tautologiach

    Konstrukcje, które powtarzają tę samą treść Wymienione zwroty to pleonazmy i tautologie. Brzmi poważnie? Już wyjaśniam. Pleonazmy to konstrukcje wyrazowe, które powtarzają tę samą treść, jak w klasycznym przykładzie: masło maślane....

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.