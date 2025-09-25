Więcej
    Strona głównaReligia

    Kim byli „Święci Ziemi Wileńskiej”. Konferencja w Szumsku

    19 września w Szkole Podstawowej w Szumsku odbyła się konferencja pt. „Święci Ziemi Wileńskiej”. Wydarzenie zgromadziło duchowieństwo, siostry zakonne, nauczycieli, uczniów oraz mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy wspólnie modlili się, słuchali prelekcji i uczestniczyli w warsztatach tematycznych.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Szumsku.
    Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Szumsku | Fot. Szkoła Podstawowa w Szumsku

    Msza Święta i uroczyste otwarcie

    Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Szumsku, odprawioną w intencji 25. rocznicy beatyfikacji sióstr zakonnych z Nowogródka. Po jej zakończeniu ks. Józef Aszkiełowicz uroczyście pobłogosławił zebranych relikwiarzem, a każdy uczestnik otrzymał ulotkę o bł. Rajmundzie oraz smycz konferencyjną.

    Oficjalna część wydarzenia odbyła się w auli szkoły. Uczestników powitano krótkim występem artystycznym w wykonaniu uczniów szumskiej szkoły – zabrzmiały wiersze i pieśni o tematyce religijnej. Wszystkich zebranych serdecznie przywitała pani Janina Klimaszewska, starsza specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Renata Mickiewicz, starosta gminy Kowalczuki. Po przemówieniach gości rozpoczęła się część konferencyjna.

    Wystąpienia prelegentów

    Jako pierwsza wystąpiła dyrektor szkoły Inesa Korwiel, która przybliżyła historię Szumska, dzieje miejscowej szkoły oraz wspomnienia związane z pielgrzymkami. Następnie siostra Michaela Pietrzak zaprezentowała obchody jubileuszu 150-lecia Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Kolejne prelekcje poświęcone były działalności sióstr nazaretanek w Nowogródku (wystąpiła s. Marianna Walesiuk) oraz roli formacji rodzin i młodzieży w duchu Nazaretu (prelegentka s. Angelina Cieszko).

    Część warsztatowa i podsumowanie

    Po wspólnym poczęstunku uczestnicy udali się na warsztaty edukacyjne prowadzone przez siostry zakonne. Młodzież oraz nauczyciele mieli okazję pogłębić swoją wiedzę i podzielić się refleksjami nad duchowym dziedzictwem Wileńszczyzny.

    Konferencję podsumowała Romualda Łapszewicz, przewodnicząca koła metodycznego nauczycieli religii rejonu wileńskiego. W swoim wystąpieniu wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia: kapłanom sprawującym Eucharystię, siostrom zakonnym oraz bratu Czesławowi. Na zakończenie zaprosiła uczestników do ponownego spotkania za miesiąc, tym razem podczas konkursu wiedzy o bł. Rajmundzie.

    Kierujemy serdeczne podziękowania do Samorządu Rejonu Wileńskiego za wsparcie finansowe i przekazane prezenty dla gości.

    Spotkanie w Szumsku stało się ważnym świadectwem duchowej tożsamości i bogatego dziedzictwa ziemi wileńskiej. Było okazją do wspólnej modlitwy, refleksji oraz umocnienia więzi między szkołą, Kościołem i lokalną społecznością.

    Daniel Lenkowskij, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Szumsku

