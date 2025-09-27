Supermisja na lato – zaliczona!

Wychowawczyni klasy, pani Ewa Walma, zmotywowała uczniów do udziału, podkreślając, że to doskonała okazja, by spróbować swoich sił, a przy tym zdobyć szansę na wakacje nad morzem. Uczniowie wcielili się w role reżyserów, operatorów i aktorów, tworząc ciekawy filmik o marzeniach chłopca o wakacjach. Film stał się rzeczywistością – nad morzem uczniowie „JPII” przeżyli własną przygodę.

Uczniowie chętnie dzielą się swoimi wrażeniami z udziału w projekcie. Lukrecja Stankiewicz podkreśla, że było to ciekawe doświadczenie uczące pracy w zespole i kreatywnego rozwiązywania problemów. Karol Salmanowicz cieszy się, że mimo deszczowej pogody na obozie można było spróbować surfingu, poznać kolegów z innych miejscowości Litwy oraz współpracować przy różnych aktywnościach.

Młodzież brała udział w warsztatach edukacyjnych, zajęciach sportowych i integracyjnych, poznawała przyrodę

Ewelina Stasiłowicz dodaje, że praca nad projektem przyniosła jej wiele satysfakcji, ponieważ lubi tworzyć i tym razem miała okazję zrealizować swoje pasje, a nawet otrzymać za nie nagrodę. Karol Stupenko zaznacza, że realizacja projektu przebiegła sprawnie, bo w klasie mieli dobrą reżyserkę i operatorkę – trzeba było jedynie znaleźć miejsce i czas. Dodaje, że próba aktorstwa była dla niego ciekawym doświadczeniem.

Jak podkreślają uczniowie, wyjazd nad morze okazał się nie tylko nagrodą, lecz także okazją do nauki i rozwoju. Młodzież brała udział w warsztatach edukacyjnych, zajęciach sportowych i integracyjnych, poznawała przyrodę Nadmorskiego Parku Regionalnego i Bałtyku. Wspólne działania umocniły więzi w klasie, nauczyły odpowiedzialności i współpracy, a także zainspirowały do podejmowania kolejnych inicjatyw.

