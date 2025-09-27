Więcej
    Supermisja na lato – zaliczona!

    Uczniowie klasy I (9) Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w marcu br. wzięli udział w ogólnokrajowym konkursie dla szkół Litwy „Najciekawsza misja na lato” (lit. Smagiausia misija vasarai). Stworzyli autentyczny filmik, dzięki któremu wygrali główną nagrodę – tygodniowy pobyt nad morzem na edukacyjnym obozie „Bajka” (lit. Pasaka) w Nadmorskim Parku Regionalnym między Kłajpedą a Połągą.

    Autor: Diana Judkiewicz
    Uczniowie „JPII" dzięki udziałowi w konkursie spędzili tydzień w Nadmorskim Parku Regionalnym.
    Fot. archiwum prywatne

    Wychowawczyni klasy, pani Ewa Walma, zmotywowała uczniów do udziału, podkreślając, że to doskonała okazja, by spróbować swoich sił, a przy tym zdobyć szansę na wakacje nad morzem. Uczniowie wcielili się w role reżyserów, operatorów i aktorów, tworząc ciekawy filmik o marzeniach chłopca o wakacjach. Film stał się rzeczywistością – nad morzem uczniowie „JPII” przeżyli własną przygodę.

    Uczniowie chętnie dzielą się swoimi wrażeniami z udziału w projekcie. Lukrecja Stankiewicz podkreśla, że było to ciekawe doświadczenie uczące pracy w zespole i kreatywnego rozwiązywania problemów. Karol Salmanowicz cieszy się, że mimo deszczowej pogody na obozie można było spróbować surfingu, poznać kolegów z innych miejscowości Litwy oraz współpracować przy różnych aktywnościach.

    Młodzież brała udział w warsztatach edukacyjnych, zajęciach sportowych i integracyjnych, poznawała przyrodę
    Fot. archiwum prywatne

    Ewelina Stasiłowicz dodaje, że praca nad projektem przyniosła jej wiele satysfakcji, ponieważ lubi tworzyć i tym razem miała okazję zrealizować swoje pasje, a nawet otrzymać za nie nagrodę. Karol Stupenko zaznacza, że realizacja projektu przebiegła sprawnie, bo w klasie mieli dobrą reżyserkę i operatorkę – trzeba było jedynie znaleźć miejsce i czas. Dodaje, że próba aktorstwa była dla niego ciekawym doświadczeniem.

    Wyjazd nad morze okazał się nie tylko nagrodą, lecz także okazją do nauki i rozwoju
    Fot. archiwum prywatne

    Jak podkreślają uczniowie, wyjazd nad morze okazał się nie tylko nagrodą, lecz także okazją do nauki i rozwoju. Młodzież brała udział w warsztatach edukacyjnych, zajęciach sportowych i integracyjnych, poznawała przyrodę Nadmorskiego Parku Regionalnego i Bałtyku. Wspólne działania umocniły więzi w klasie, nauczyły odpowiedzialności i współpracy, a także zainspirowały do podejmowania kolejnych inicjatyw.

    Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 38 (107) 20-26/09/2025

