Dni Polskiego Teatru na Wileńszczyźnie 2025

Reżyseria: Anna Gryszkówna

Tekst: Piotr Rowicki

Kostiumy: Anna Maria Karczmarska

Spektakl powstał w oparciu o książkę pt. „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak” autorstwa Anny Kamińskiej.

Spektakl „Simona K.” opowiada o kobiecie, którą niełatwo jest zrozumieć i trudno pokochać

Simona Kossak to nie leśny anioł ratujący sarny, ptaki i drzewa. To postać z krwi i kości.

Pełna konfliktów, żądna uznania, ale nie w pełni doceniona. „Simona K. Wołająca na puszczy” to opowieść o kobiecie niezwykłej i pełnej sprzeczności. Silnej i zagubionej, bezkompromisowej i wrażliwej, ale przede wszystkim bardzo odważnej. Simona przez całe życie z czymś się mierzy — z nazwiskiem obarczonym legendą pokoleń artystów, oczekiwaniami rodziny, własnym wyobrażeniem szczęścia. Ostatecznie wybiera życie w odosobnieniu, wymagające siły i wiary w słuszność dokonanego wyboru.

Organizator:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Partner:

Fundacja „Zatrzymać czas”

Projekt finansują:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego

Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

Spektakl w j. polskim

WSTĘP WOLNY!

Impreza będzie fotografowana i filmowana