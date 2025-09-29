Więcej
    Dni Polskiego Teatru na Wileńszczyźnie 2025

    13 października, poniedziałek, godz. 18:00, Centrum Kultury w Solecznikach, spektakl „Simona K. Wołająca na puszczy”, monodram Agnieszki Przepiórskiej.

    Afisz spektaklu „SIMONA K. WOŁAJĄCA NA PUSZCZY”
    Graf. organizatorzy

    Reżyseria: Anna Gryszkówna
    Tekst: Piotr Rowicki
    Kostiumy: Anna Maria Karczmarska

    Spektakl powstał w oparciu o książkę pt. „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak” autorstwa Anny Kamińskiej.

    Spektakl „Simona K.” opowiada o kobiecie, którą niełatwo jest zrozumieć i trudno pokochać

    Simona Kossak to nie leśny anioł ratujący sarny, ptaki i drzewa. To postać z krwi i kości.
    Pełna konfliktów, żądna uznania, ale nie w pełni doceniona. „Simona K. Wołająca na puszczy” to opowieść o kobiecie niezwykłej i pełnej sprzeczności. Silnej i zagubionej, bezkompromisowej i wrażliwej, ale przede wszystkim bardzo odważnej. Simona przez całe życie z czymś się mierzy — z nazwiskiem obarczonym legendą pokoleń artystów, oczekiwaniami rodziny, własnym wyobrażeniem szczęścia. Ostatecznie wybiera życie w odosobnieniu, wymagające siły i wiary w słuszność dokonanego wyboru.

    Organizator:

    Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

    Partner:

    Fundacja „Zatrzymać czas”

    Projekt finansują:

    Samorząd Rejonu Solecznickiego
    Senat Rzeczypospolitej Polskiej
    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego

    Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

    Spektakl w j. polskim
    WSTĘP WOLNY!

    Impreza będzie fotografowana i filmowana

    Afisze

