Dni Polskiego Teatru na Wileńszczyźnie 2025

Reżyseria: Anna Gryszkówna
Tekst: Piotr Rowicki
Kostiumy: Anna Maria Karczmarska
Spektakl powstał w oparciu o książkę pt. „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak” autorstwa Anny Kamińskiej.
Spektakl „Simona K.” opowiada o kobiecie, którą niełatwo jest zrozumieć i trudno pokochać
Simona Kossak to nie leśny anioł ratujący sarny, ptaki i drzewa. To postać z krwi i kości.
Pełna konfliktów, żądna uznania, ale nie w pełni doceniona. „Simona K. Wołająca na puszczy” to opowieść o kobiecie niezwykłej i pełnej sprzeczności. Silnej i zagubionej, bezkompromisowej i wrażliwej, ale przede wszystkim bardzo odważnej. Simona przez całe życie z czymś się mierzy — z nazwiskiem obarczonym legendą pokoleń artystów, oczekiwaniami rodziny, własnym wyobrażeniem szczęścia. Ostatecznie wybiera życie w odosobnieniu, wymagające siły i wiary w słuszność dokonanego wyboru.
Organizator:
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Partner:
Fundacja „Zatrzymać czas”
Projekt finansują:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego
Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.
Spektakl w j. polskim
WSTĘP WOLNY!
Impreza będzie fotografowana i filmowana