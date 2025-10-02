Więcej
    Polska przedłużyła kontrole na granicy z Litwą. Minister wyjaśnił decyzję

    Rząd Polski zdecydował o przedłużeniu tymczasowych kontroli na granicy z Litwą i Niemcami do 4 kwietnia 2026 roku. Rozporządzenie podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Polski, Marcin Kierwiński.

    Autor: KW
    Granica polsko-litewska w nocy, kontrola graniczna autobusu pasażerskiego
    Fot. Apolinary Klonowski

    Celem działań jest ograniczenie nielegalnej migracji. „Przedłużamy kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód” — przekazał minister Kierwiński.

    „Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 r. na granicy polsko-białoruskiej zarejestrowano blisko 25 tys. prób nielegalnego przekroczenia. (…) W związku z powyższym niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie newralgicznych szlaków komunikacyjnych” — czytamy w komunikacie resortu.

    Według ministerstwa, sytuacja ta bezpośrednio wpływa na wzrost liczby nielegalnych przekroczeń także na granicy z Litwą i Niemcami.

    Co się dzieje na granicy z Białorusią — na razie spokojnie

    Zatrzymania na granicy polsko-litewskiej — liczby

    Od początku roku do końca sierpnia polska Straż Graniczna zatrzymała blisko 500 obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. W tym prawie 60 pomocników lub organizatorów nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów. Wobec 50 osób zastosowano areszt tymczasowy.  

    Przy granicy polsko-niemieckiej w tym samym czasie zatrzymano prawie 250 obywateli państw trzecich, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-polską. 

    Z kolei od początku roku do końca sierpnia na granicy Polski z Niemcami polska Straż Graniczna zatrzymała ponad 300 obywateli państw trzecich. Za nielegalne przekroczenie granicy do Niemiec zatrzymano 2,1 tys. osób, w tym niemal 550 migrantów, którzy wcześniej przekroczyli granicę polsko-białoruską.

    Ilu migrantów zatrzymała polska Straż Graniczna?

    Od stycznia do końca sierpnia Straż Graniczna zatrzymała ok. 500 cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę litewsko-polską nielegalnie. Zatrzymano też niemal 60 pomocników lub organizatorów takich prób. Wobec 50 osób sąd zastosował areszt tymczasowy. Dodatkowo przy granicy z Niemcami zatrzymano prawie 250 osób, które wcześniej nielegalnie dostały się do Polski z Litwy.

    W tym samym okresie ponad 300 obywateli państw trzecich zatrzymano przy próbie nielegalnego wjazdu do Polski z Niemiec. Z kolei przy próbie wyjazdu z Polski do Niemiec — ponad 2,1 tys. osób, w tym 550, którzy wcześniej przekroczyli granicę z Białorusią.

    Co znaczą kontrole na granicy polsko-litewskiej

    Aby wjechać do Polski, należy okazać ważny dowód osobisty (jeśli jest się obywatelem kraju Unii Europejskiej). W przypadku wjeżdżających spoza strefy Schengen, konieczny jest ważny paszport i dodatkowe dokumenty jak np. wiza.

    Jeśli jedziemy przykładowo do Warszawy na konkretną godzinę, warto zaplanować wyjazd z wyprzedzeniem i mieć czas w zapasie, ponieważ kontrola na granicy może przejść gładko — ale tak być nie musi.

    Szczególnej kontroli zazwyczaj poddawane są autobusy, busy, ciężarówki.

    Jak Litwa zareagowała wcześniej

    Gdy decyzja o wznowieniu kontroli na granicy polsko-litewskiej była ogłoszona wcześniej, w lipcu, Litwa odniosła się do tego chłodno.

    Prezydent Litwy Gitanas Nausėda w lipcu krytykował decyzję Warszawy.

    „Źródła tego problemu są w tym, że na razie nie potrafimy idealnie kontrolować granicę zewnętrzną. Musimy jednak do tego dążyć i jak najszybciej zrezygnować z takich narzędzi, które nie są charakterystyczne dla Unii Europejskiej, które są, pozwólcie na użycie tego sformułowania, w zasadzie kapitulacją przed tym problemem” — powiedział.

    ŹródłaOpr. ak, coi, na podst. BNS, PAP, MSWiA RP

