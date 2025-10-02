Celem działań jest ograniczenie nielegalnej migracji. „Przedłużamy kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód” — przekazał minister Kierwiński.

„Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 r. na granicy polsko-białoruskiej zarejestrowano blisko 25 tys. prób nielegalnego przekroczenia. (…) W związku z powyższym niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie newralgicznych szlaków komunikacyjnych” — czytamy w komunikacie resortu.

Według ministerstwa, sytuacja ta bezpośrednio wpływa na wzrost liczby nielegalnych przekroczeń także na granicy z Litwą i Niemcami.

Zatrzymania na granicy polsko-litewskiej — liczby

Od początku roku do końca sierpnia polska Straż Graniczna zatrzymała blisko 500 obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. W tym prawie 60 pomocników lub organizatorów nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów. Wobec 50 osób zastosowano areszt tymczasowy.

Przy granicy polsko-niemieckiej w tym samym czasie zatrzymano prawie 250 obywateli państw trzecich, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-polską.

Z kolei od początku roku do końca sierpnia na granicy Polski z Niemcami polska Straż Graniczna zatrzymała ponad 300 obywateli państw trzecich. Za nielegalne przekroczenie granicy do Niemiec zatrzymano 2,1 tys. osób, w tym niemal 550 migrantów, którzy wcześniej przekroczyli granicę polsko-białoruską.

Ilu migrantów zatrzymała polska Straż Graniczna?

Co znaczą kontrole na granicy polsko-litewskiej

Aby wjechać do Polski, należy okazać ważny dowód osobisty (jeśli jest się obywatelem kraju Unii Europejskiej). W przypadku wjeżdżających spoza strefy Schengen, konieczny jest ważny paszport i dodatkowe dokumenty jak np. wiza.

Jeśli jedziemy przykładowo do Warszawy na konkretną godzinę, warto zaplanować wyjazd z wyprzedzeniem i mieć czas w zapasie, ponieważ kontrola na granicy może przejść gładko — ale tak być nie musi.

Szczególnej kontroli zazwyczaj poddawane są autobusy, busy, ciężarówki.

Jak Litwa zareagowała wcześniej

Gdy decyzja o wznowieniu kontroli na granicy polsko-litewskiej była ogłoszona wcześniej, w lipcu, Litwa odniosła się do tego chłodno.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda w lipcu krytykował decyzję Warszawy.

„Źródła tego problemu są w tym, że na razie nie potrafimy idealnie kontrolować granicę zewnętrzną. Musimy jednak do tego dążyć i jak najszybciej zrezygnować z takich narzędzi, które nie są charakterystyczne dla Unii Europejskiej, które są, pozwólcie na użycie tego sformułowania, w zasadzie kapitulacją przed tym problemem” — powiedział.