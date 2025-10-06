Rudomino w rej. wileńskim ma nowy targ [GALERIA]

Mer rej. wileńskiego Robert Duchniewicz twierdzi, że podczas budowy napotkano wiele wyzwań, które wpłynęły na przebieg projektu, ale budowa dobiegła końca.

Rudomino na odnowione targowisko czekało jakiś czas, inwestycja po drodze napotykała liczne opóźnienia. Na łamach „Kuriera Wileńskiego” pisaliśmy wcześniej o tym, że samorząd szuka administratora dla obiektu: Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza do udziału w odnowionej działalności targowiska w Rudominie – poszukuje administratora

Otwarcie nowej przestrzeni udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.