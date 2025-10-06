Więcej
    Rudomino w rej. wileńskim ma nowy targ [GALERIA]

    W sobotę 4 października w Rudominie w rejonie wileńskim podwoje otworzył zmodernizowany plac targowy. Cel to stworzenie wygodnej i nowoczesnej przestrzeni handlowej dla społeczności, projekt określano mianem jednego z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych rejonu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia i pierwszych zakupów.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Mer rej. wileńskiego Robert Duchniewicz twierdzi, że podczas budowy napotkano wiele wyzwań, które wpłynęły na przebieg projektu, ale budowa dobiegła końca.

    Rudomino na odnowione targowisko czekało jakiś czas, inwestycja po drodze napotykała liczne opóźnienia. Na łamach „Kuriera Wileńskiego” pisaliśmy wcześniej o tym, że samorząd szuka administratora dla obiektu: Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza do udziału w odnowionej działalności targowiska w Rudominie – poszukuje administratora

    Otwarcie nowej przestrzeni udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

