    W niedzielę, 26 października o godz. 11:00 Wileński Stary Teatr zaprasza na międzynarodowe forum teatralne „Inny teatr: przeszłość i teraźniejszość”, a wieczorem – na monodram „Marzyciel”.

    Autor: KW
    Daniel Salman.
    Fot. Malvina Majer

    26 października to wyjątkowa data dla Wileńskiego Starego Teatru – to dzień jego urodzin. W tym roku teatr zaprasza na forum, podczas którego zachęca do refleksji nad dziedzictwem i współczesnością teatru, nad napięciami, które się rodzą, oraz nad znaczeniem teatru dziś. Uczestnicy będą mogli doświadczyć zarówno intelektualnej, jak i emocjonalnej przyjemności. Stary Teatr jest otwarty na wszystkie wasze zmysły. Forum to przestrzeń publiczna, w której nie zabraknie nie tylko poważnych dyskusji, ale także radości, nieformalnych rozmów i poczucia wspólnoty.

    Forum „Inny teatr: przeszłość i teraźniejszość” odbywa się w kontekście 140. rocznicy urodzin Juliusza Osterwy (1885–1947) – aktora, społecznika, mistyka, pedagoga, wizjonera i reformatora polskiego teatru – oraz stulecia działalności jego eksperymentalnego teatru-laboratorium „Reduta” w Wilnie (działającego w Starym Teatrze w latach 1925–1929).

    Prelegenci:

    • Prof. dr Wanda Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska): „Na szlaku Reduty – o teatralnych tournée w latach 1924–1939”;
    • Dr hab. Agnieszka Wójtowicz (Uniwersytet Opolski, Polska): „Osterwa – Grotowski. W laboratorium teatru?”;
    • Dr hab. Jan Jiřík (DAMU, Praga): „Czeskie laboratoria teatralne w latach trzydziestych – w sąsiedztwie Reduty”;
    • Dr hab. Ina Pukelytė (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno): „Studio hebrajskie na Litwie: tworzenie psychologicznej rodziny twórczej”;
    • 13:30–14:00 Prof. dr Martynas Petrikas (Litewska Akademia Muzyki i Teatru, Wilno): „Studia teatrologiczne na Litwie w pierwszej połowie XX wieku: od konieczności do wyboru”.

    Rejestracja: formularz online

    W niedzielę, 26 października, o godz. 17:00 w Wileńskim Starym Teatrze – monodram „Marzyciel”, poświęcony życiu i twórczości Juliusza Osterwy.

    To wyjątkowy pokaz gości z Polski, uzupełniający program obchodów 112. urodzin Wileńskiego Starego Teatru.
    Jeden aktor i wiele głosów – Daniel Salman zaprasza w teatralną podróż między historią a współczesnością, między komizmem a dramatyzmem. Spektakl opowiada o legendzie teatru, który pojmował swoją sztukę jako misję – o Juliuszu Osterwie, aktorze, reformatorze i wizjonerze, który na początku XX wieku wraz z Redutą (eksperymentalnym polskim teatrem–laboratorium) pracował także w Wileńskim Starym Teatrze.

    Spektakl w języku polskim z napisami w języku litewskim.

    Dla uczestników forum bilety ze zniżką. Kod: Forumas20
    https://bit.ly/Svajotojas_bilietai

    Partner: Instytut Polski w Wilnie.

    Spektakl „Marzyciel”, czyli teatralny eksperymentator i buntownik Juliusz Osterwa

    Wileński Stary Teatr

