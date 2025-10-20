Więcej
    Już nie w ratuszu. Wileński Bożonarodzeniowy Jarmark Charytatywny zmienia lokalizację

    Międzynarodowy Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy, który przez 22 lat wpisał się w świąteczny obraz Wilna, zmienia swoje miejsce. Do tego, obok honorowej patronki, Pierwszej Damy RL Diany Nausėdienė, pojawiły się nowe nazwiska.

    Autor: KW
    Jarmark na Boże Narodzenie.
    Fot. organizatorzy

    W organizacji jarmarku aktywny udział bierze udział polska społeczność na Litwie. Jako część Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet w Wilnie, Polki wnoszą swój wkład na każdym etapie jarmarku.

    Patronat Diany Nausėdienė

    Wydarzenie jest pod patronatem małżonki prezydenta RL, Diany Nausėdienė. Do grona patronek dołączyła Francesca de Maigret, żona ambasadora Włoch na Litwie.

    „Cieszę się mogąc razem z Ambasadą Republiki Włoskiej kontynuować tę piękną tradycję, która co roku przypomina, że mały gest dobroci może przyczynić się do znaczących celów” — mówi zauważa pani Francesca de Maigret.

    Z kolei przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet w Wilnie, Ireen Branders, wyraża zadowolenie, że „Pierwsza Dama, ambasady, partnerzy i wolontariusze pozostają częścią tej pięknej misji”. Patronką wydarzenia tradycyjnie jest także pierwsza dama miasta.

    Nowe miejsce jarmarku

    Dotychczas jarmark tradycyjnie miał miejsce w wileńskim ratuszu. W tej 23. edycji ze względu na remont ratusza inicjatywa przenosi się do Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Vokiečių 2. To tam 29 listopada w godz. 12-18 można będzie dołączyć do wielkiego przedsięwzięcia.

    „To jest jedyne miejsce w naszym państwie, jedyny dzień, kiedy można sobie kupić prezenty pod choinkę z aż 40 państw — jaki wybór!” — tak to dla polskich mediów na Litwie opisuje Anna Złotkowska, założycielka klubu „Wileńszczyzna jest Kobietą”.

    W ciągu 22 lat zebrano ponad 1,5 mln

    Inicjatywa, która corocznie od 2003 roku zwraca uwagę na najbardziej potrzebujących, stała się nieodłączną częścią świątecznego obrazu Wilna. Wydarzenie organizuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet w Wilnie we współpracy z biznesem i dyplomatami innych krajów w Wilnie.

    Przez ponad dwie dekady działań zebrano łącznie ponad 1,5 mln euro dla ponad 100 organizacji w całym kraju. Są to hospicja, szpitale, centra pobytu dziennego, organizacje pomocy osobom czy rodzinom w kryzysie.

    Gość „Kuriera”: Anna Złotkowska, założycielka klubu „Wileńszczyzna jest kobietą”
    RedKomy

