Kolejne spotkanie słuchaczy PUTW w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Wystąpienie przewodniczącego AWPL-ZChR

Waldemar Tomaszewski w swym wystąpieniu przedstawił historię powstania kół ZPL przed 37 laty. Pierwsze koło było założone przez mamę europosła. Polska społeczność mobilizowała się do działalności kulturalnej, religijnej, wsparcia oświaty. Mówca wymienił księży przybyłych z Polski, którzy przyczynili się do rozkwitu polskości i budowy świątyń. Prezes ZPL wytłumaczył, dlaczego powstała dodatkowo AWPL-ZChR. Chodzi o to, że ZPL jest organizacją społeczną i ich członkowie nie mogli uczestniczyć w wyborach.

Waldemar Tomaszewski opowiedział o najważniejszych wydarzeniach w obu organizacjach. Cieszył się rekordowym poparciem ze strony mieszkańców. Wyraził potrzebę agitowania młodzieży i głosowania na polską partię. Podał statystyki wyborów na Sejm Litwy z listy AWPL-ZChR w ciągu wielu lat, a także mówił o przeszkodach i trudnościach, m.in. o zmianie okręgów wyborczych — tereny zamieszkałe przez polskie rodziny przyłączono do terenów zamieszkałych przez narodowość litewską. Polityk mówił o dzisiejszej koalicji polskiej partii w rządzie RL i zajętych stanowiskach. Zapoznał z programem przyjętym przez partię, m.in.: ulgach dla szkół mniejszości narodowych; zwiększeniu funduszy na remonty dróg; zmianie pisowni nazwisk polskich; zwiększeniu wysokości kompensaty za niezwróconą ziemię.

Rektor Ryszard Kuźmo z kolei zadedykował politykowi swój wiersz-piosenkę „Grzmią pod Wilnem armaty i wiją się biało-czerwone rabaty”. Wręczył europosłowi swą książkę „Duch Wileński” oraz dyplom Instytutu Kresów Rzeczypospolitej. Wystąpił również kabarecik „Seniorytki” z nowo przygotowanym programem.

Rektor PUTW w Wilnie Ryszard Kuźmo i prelegentki z Uniwersytetu Gdańskiego, Małgorzata Sawicz i Katarzyna Poborcka

| Fot. Teresa Młyńska

Pozdrowienie solenizantek i wykład na temat Erasmus+

Podczas spotkania pozdrowiono również Jubilatkę Janinę Stacewicz oraz solenizantki Czesławę Petkevičienė i Bronisławę Wojnicz. Wręczono bukiety kwiatów i upominki.

Natomiast magistrantki Uniwersytetu Gdańskiego, Małgorzata Sawicz i Katarzyna Poborca, opowiedziały, jak realizowane są programy Erasmus+ w ramach mobilności studentów i pracowników i jak odbywa się współpraca międzynarodowa. Uniwersytet posiada Kartę Uczelni Erasmus, która umożliwia aplikowanie o fundusze na realizację działań związanych z wymianą studentów. Panie przybliżyły swą pracę od początku swej działalności, kiedy rozpoczęły realizować ten projekt. Nie ukrywały, że nie zawsze szło im gładko, nie zawsze otrzymywały pozytywne oceny od komisji UE, jednak dzięki wspólnemu wysiłkowi, wprowadzając innowacje, dziś uniwersytet współpracuje z 40 krajami. Studenci nie tylko z Europy, ale z Afryki, Bałkanów Zachodnich, Gruzji, Armenii, Indonezji oraz innych krajów przyjeżdżają do Gdańska na krótkie szkolenia, bo nie zawsze mają możliwość długotrwałego pobytu. Szkolenia w innych krajach mają przewidziany pobyt od 5 miesięcy do roku. Od trzech lat istnieje jednak możliwość, aby studenci przyjeżdżali także na krótkie kursy, od 5 do 30 dni. Odbywają wówczas nie tylko zajęcia dydaktyczne, pogłębiając swą wiedzę z języków i wybranej specjalizacji, ale uczestniczą w wycieczkach, imprezach, funkcjonują wśród mieszkańców. Chętni mogą studiować za granicą, realizować projekty lub zdawać egzaminy na uczelniach partnerskich.

Program Erasmus+ stworzył szansę na nawiązanie trwałych partnerstw przez naukowców, pracowników dydaktycznych i administrację. W ramach współpracy realizowane są wspólne programy studiów, projekty badawcze i międzynarodowe wydarzenia naukowe, sportowe i kulturalne. Fundusze pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i innych wydatków.

Dzięki tego typu spotkaniom nasi słuchacze mają okazję do większej kreatywności, zaś zainteresowani korzystają z okazji do przedłużenia rozmów o projektach przy kawie.

Teresa Młyńska, członkini zarządu PUTW