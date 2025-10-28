Więcej
    Strona głównaKultura

    VIII Międzynarodowy Konkurs Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej” w Wilnie

    11 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się VIII edycja konkursu. Wydarzenie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników i publiczności, promując polską poezję, muzykę oraz integrując Polaków mieszkających poza granicami kraju.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    W tegorocznej edycji wzięło udział 12 uczestników — soliści i zespoły wokalne z Wilna, Wileńszczyzny oraz z zagranicy.
    W tegorocznej edycji wzięło udział 12 uczestników — soliści i zespoły wokalne z Wilna, Wileńszczyzny oraz z zagranicy | Fot. Szkoła Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach

    Czytaj również...

    Na scenie nowe talenty, jak też stali uczestnicy

    W tegorocznej edycji wzięło udział 12 uczestników — soliści i zespoły wokalne z Wilna, Wileńszczyzny oraz z zagranicy. Z powodu choroby nie mogło wystąpić pięcioro zgłoszonych wykonawców. Na scenie pojawiły się zarówno nowe talenty, jak i stali uczestnicy, którzy od lat rozwijają swoje artystyczne pasje.

    „Wilnianki” w konkursie piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

    Jury i laureaci

    Uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie: Rima Kurienė — instruktor wokalny, Elita Narkiewicz-Jurkevičienė — nauczyciel muzyki, Irena Litwinowicz — reżyser Teatru Polskiego w Wilnie.

    Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny uczestników, ich wrażliwość muzyczną oraz dojrzałość interpretacyjną w podejściu do poezji Agnieszki Osieckiej.

    Laureaci VIII edycji konkursu:

    I miejsce — Aneta Rafałowicz (Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie);
    II miejsce — Zespół Liber Cante (Białoruś);
    III miejsce — Inessa Pukszta (Wilno);
    Wyróżnienie — Złata Izabela Aksamit (Soleczniki).

    Choć tegoroczna publiczność była mniej liczna, wśród obecnych nie zabrakło wiernych miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej. Organizatorzy mają nadzieję, że IX edycja konkursu przyciągnie większą publiczność oraz nowych entuzjastów polskiej piosenki literackiej.

    Podziękowanie za wsparcie i wieloletnią współpracę

    Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie składa serdeczne podziękowanie Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie za nieocenione wsparcie przy organizacji VIII Międzynarodowego Konkursu Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”.

    Wsparcie Ambasady RP w Wilnie umożliwiło przeprowadzenie wydarzenia na wysokim poziomie artystycznym, dając uczestnikom szansę zaprezentowania swoich umiejętności oraz zdobycia cennego doświadczenia scenicznego. Jednocześnie doceniamy rolę Ambasady w łączeniu Polaków poprzez kulturę, poezję i muzykę, co stanowi dla nas ogromną wartość i inspirację.

    Słowa wdzięczności kierujemy także do Domu Kultury Polskiej w Wilnie za wieloletnią współpracę, życzliwość i zaangażowanie w promocję polskiej kultury na Litwie

    Organizator:

    Wileński Miejski Oddział Związku Polaków na Litwie

    Piosenki Agnieszki Osieckiej zabrzmią w Wilnie po raz siódmy

    Janina Stupenko, koordynator projektu

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Kolejne spotkanie słuchaczy PUTW w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

    12 października na spotkanie ze słuchaczami Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie przybyli: Waldemar Tomaszewski — europoseł, prezes ZPL, AWPL-ZChR; o. Józef Makarczyk — kapelan PUTW oraz Małgorzata Sawicz i Katarzyna Poborca z Uniwersytetu Gdańskiego.
    Społeczeństwo

    W Braniewie odsłonięto Pomnik Kresowych Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych

    W dniu 18 października w Braniewie, na Warmii, został uroczyście odsłonięty Pomnik Kresowych Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych. Uroczystość poprzedził dwudniowy III. Kongres Środowisk Patriotycznych, podczas którego w kilkunastu dyskusjach panelowych podjęto wiele tematów związanych z krzewieniem i pielęgnowaniem.
    Szkolnictwo

    Oświadczenie Gimnazjum w Zujunach ws. wypowiedzi przewodniczącego AWPL-ZChR

    Według słów europosła, przewodniczącego AWPL-ZChR Waldemara Tomaszewskiego, niektórzy dyrektorzy są zagrożeniem dla polskości, gdyż pragną wprowadzać w swoich szkołach litewskie piony. Jako przykład kilkakrotnie było wymieniane Gimnazjum w Zujunach....

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.