Na scenie nowe talenty, jak też stali uczestnicy

W tegorocznej edycji wzięło udział 12 uczestników — soliści i zespoły wokalne z Wilna, Wileńszczyzny oraz z zagranicy. Z powodu choroby nie mogło wystąpić pięcioro zgłoszonych wykonawców. Na scenie pojawiły się zarówno nowe talenty, jak i stali uczestnicy, którzy od lat rozwijają swoje artystyczne pasje.

Jury i laureaci

Uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie: Rima Kurienė — instruktor wokalny, Elita Narkiewicz-Jurkevičienė — nauczyciel muzyki, Irena Litwinowicz — reżyser Teatru Polskiego w Wilnie.

Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny uczestników, ich wrażliwość muzyczną oraz dojrzałość interpretacyjną w podejściu do poezji Agnieszki Osieckiej.

Laureaci VIII edycji konkursu:

I miejsce — Aneta Rafałowicz (Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie);

II miejsce — Zespół Liber Cante (Białoruś);

III miejsce — Inessa Pukszta (Wilno);

Wyróżnienie — Złata Izabela Aksamit (Soleczniki).

Choć tegoroczna publiczność była mniej liczna, wśród obecnych nie zabrakło wiernych miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej. Organizatorzy mają nadzieję, że IX edycja konkursu przyciągnie większą publiczność oraz nowych entuzjastów polskiej piosenki literackiej.

Podziękowanie za wsparcie i wieloletnią współpracę

Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie składa serdeczne podziękowanie Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie za nieocenione wsparcie przy organizacji VIII Międzynarodowego Konkursu Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”.

Wsparcie Ambasady RP w Wilnie umożliwiło przeprowadzenie wydarzenia na wysokim poziomie artystycznym, dając uczestnikom szansę zaprezentowania swoich umiejętności oraz zdobycia cennego doświadczenia scenicznego. Jednocześnie doceniamy rolę Ambasady w łączeniu Polaków poprzez kulturę, poezję i muzykę, co stanowi dla nas ogromną wartość i inspirację.

Słowa wdzięczności kierujemy także do Domu Kultury Polskiej w Wilnie za wieloletnią współpracę, życzliwość i zaangażowanie w promocję polskiej kultury na Litwie

Organizator:

Wileński Miejski Oddział Związku Polaków na Litwie

Janina Stupenko, koordynator projektu