Więcej
    Strona głównaNekrolog

    Zmarła Krystyna Adamowicz. Do ostatnich chwil była na posterunku w służbie polskości

    W wieku 87 lat zmarła Krystyna Adamowicz — dziennikarka, działaczka, zasłużona postać dla polskości na Litwie i polskiej kultury na świecie, zdobywczyni tytułu „Polki Roku 2022”, odznaczona licznymi nagrodami państwowymi. Ponad pięć dekad oddała polskiemu dziennikowi „Czerwony Sztandar” – „Kurier Wileński”. Redakcja przekazuje Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia.

    Autor: KW
    Krystyna Adamowicz (1938-2025)

    Czytaj również...

    Kładła fundamenty pod społeczność Polaków na Litwie

    Krystyna Adamowicz urodziła się w Wilnie w 1938 roku. Ukończyła Szkołę Średnią nr 5, dziś znaną jako „legendarna »piątka«”. Dużo serca włożyła w odkrywanie życiorysów profesorów tej szkoły, działanie w ramach Stowarzyszenia „Zawsze wierni »Piątce«”.

    Od 1958 roku związana była z redakcją „Czerwonego Sztandaru”, później „Kuriera Wileńskiego”. Kilka dekad pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego.

    Inicjowała Kalendarz Wileński, współorganizowała „Kaziuki Wileńskie” w Lidzbarku Warmińskim. Zdobywczyni tytułu zasłużonej dziennikarki dla Litwy w 1988. Była odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi RP.

    „W polskiej wileńskiej rodzinie, w polskiej szkole, w polskiej gazecie”

    Zdobyła tytuł „Polki Roku 2022” w Plebiscycie Czytelników „Polak Roku 2022”.

    — Urodziłam się w polskiej wileńskiej rodzinie, uczyłam się w polskiej szkole, pracowałam w polskiej gazecie, dzieci uczyły się w polskiej szkole, studiowały w polskich uczelniach. To jest moja Polska — tak w 2023 roku mówiła „Kurierowi Wileńskiemu” Krystyna Adamowicz.

    Do ostatnich chwil była na posterunku służbie ojczyźnie i polskości — pisała do polskiej prasy, organizowała wydarzenia, regularnie naświetlała aktualia polskiej inteligencji na Litwie. Jako weteran zespołu „Wilia” do ostatnich chwil brała udział w próbach — przed koncertem jubileuszowym 70-lecia zespołu.

    O szczegółach pogrzebu będziemy informowali w późniejszym czasie.

    Redakcja

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Szkolnictwo

    Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie świętuje swoje 80-lecie

    Bogata historia i polskie tradycje Szkoła, położona w urokliwej dzielnicy Nowa Wilejka, ma długą i ciekawą historię. Jeszcze przed II wojną światową w budynku, który obecnie zajmuje szkoła plastyczna, działało...
    Newsy

    Podsumowanie projektu „Połączeni przeszłością — wspólnie budujemy przyszłość!”

    Przedstawienie rezultatów projektu oraz koncert towarzyszący 11 listopada (wtorek) o godz. 10:00 w Centrum Kultury w Rudominie (ul. Wileńska 2, Rudomino). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach...
    Newsy

    Wystawa malarstwa Ireny Fiedorowicz Wasilewskiej „Barwy emocji”

    Zanurz się w świecie barw i emocji, gdzie każde pociągnięcie pędzla opowiada własną historię! https://kurierwilenski.lt/2021/03/23/wedrowka-po-podwilenskich-okolicach-z-irena-fiedorowicz-wasilewska/ Centrum Kultury w Rudominie

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.