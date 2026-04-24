2. edycja programu stypendialnego „Poland. Bussines Adventure”

Program skierowany jest do przedstawicieli polskiej diaspory na całym świecie w wieku 21-35 lat, posiadających polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka. Zakłada on odbycie 3 – miesięcznego stażu (w okresie między czerwcem a listopadem 2026 r.) w wybranych polskich firmach, w polskich oddziałach firm zagranicznych w Polsce, w spółkach Skarbu Państwa oraz instytucjach publicznych.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, a jego realizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe w formie stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce oraz refundację kosztów dojazdu do/z Polski. Zostaną zorganizowane wizyty o charakterze edukacyjnym, turystycznym, integracyjnym, gospodarczym i szkoleniowym.

Program umożliwi młodym ludziom, wychowanym i wykształconym poza granicami kraju, doskonalenie znajomości języka polskiego oraz poznanie współczesnej Polski.

Osoby zainteresowane udziałem w 2. edycji Programu „Poland. Business Adventure” powinny wypełnić i przesłać formularz rekrutacyjny wraz z życiorysem oraz 90 sekundowym filmem z autoprezentacją.

Zgłoszenia można przesyłać do 17 maja 2026 r. do końca dnia.

Decyzje o wyborze uczestników programu zostaną ogłoszone na głównej stronie internetowej MSZ do 1 czerwca br. Ogłoszona lista będzie zawierała imię i nazwisko oraz kraj zamieszkania zakwalifikowanej osoby.

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny znajdą Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zaproszenie-do-udzialu-w-2-edycji-programu-stypendialnego-poland-business-adventure

Ambasada RP w Wilnie